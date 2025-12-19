information fournie par Reuters • 19/12/2025 à 08:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Cintas, Nike

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Carmax, Cintas et Nike.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 123 $ contre 127 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 283 $ contre 296 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $

* Bain Capital Specialty Finance BCSF.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 28 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 91 $ à 89 $

* Carmax Inc KMX.N : RBC augmente l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Carmax Inc KMX.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 40 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 226 $

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 à 70 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 65 à 67 dollars

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Deere & Co DE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 480 à 460 dollars

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 135 à 140 dollars

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 315 $ à 305 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 315 $ auparavant

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 294 dollars contre 285 dollars

* Fedex FDX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 200 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 2 100 $ à 2 200 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 93 $ à 101 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève l'objectif de cours de 482 $ à 525 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 180 à 193 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : RBC relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève l'objectif de cours de 30 $ à 55 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 205 $ contre 214 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 130 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 280 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 540 $ à 900 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 212 $ à 206 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 64 $, contre 70 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110 $, contre 115 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 84 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145 $ contre 147 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 160 $ contre 150 $

* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 à 25 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 108 $ à 133 $

* Pacs Group Inc PACS.N : RBC relève l'objectif de cours de 33 $ à 47 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Regions Financial RF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Root Inc ROOT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 118 $, contre 127 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 64 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 88 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente l'objectif de cours de 15,5 $ à 16,5 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 99 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 65 $ contre 57 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 $ à 175 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 180 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 à 75 dollars