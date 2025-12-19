 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Cintas, Nike
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 08:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Carmax, Cintas et Nike.

FAITS MARQUANTS

* Carmax Inc KMX.N : RBC augmente l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 226 $

* Nike Inc NKE.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 110 $, contre 115 $

auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 57 à 65

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 123 $ contre 127 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 16 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 283 $ contre 296 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $

* Bain Capital Specialty Finance BCSF.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 28 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 91 $ à 89 $

* Carmax Inc KMX.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 40 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 à 70 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 65 à 67 dollars

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Deere & Co DE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 480 à 460 dollars

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 135 à 140 dollars

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 315 $ à 305 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 315 $ auparavant

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 294 dollars contre 285 dollars

* Fedex FDX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 200 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 2 100 $ à 2 200 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 93 $ à 101 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève l'objectif de cours de 482 $ à 525 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 180 à 193 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : RBC relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève l'objectif de cours de 30 $ à 55 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 205 $ contre 214 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 130 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 280 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 540 $ à 900 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 212 $ à 206 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 64 $, contre 70 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 84 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145 $ contre 147 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 160 $ contre 150 $

* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 à 25 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 108 $ à 133 $

* Pacs Group Inc PACS.N : RBC relève l'objectif de cours de 33 $ à 47 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Regions Financial RF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Root Inc ROOT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 118 $, contre 127 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 64 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 88 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente l'objectif de cours de 15,5 $ à 16,5 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 99 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 65 $ contre 57 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 $ à 175 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 à 180 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 à 75 dollars

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
252,690 USD NYSE +0,70%
AGCO
106,820 USD NYSE +0,46%
ARCBEST
80,5300 USD NASDAQ +1,27%
AXOS FINANCIAL
88,420 USD NYSE +1,19%
BAIN CAP SPC FIN
13,8700 USD NYSE +0,95%
BANC OF CALIFORNIA
19,780 USD NYSE +0,51%
BOK FINL
119,3200 USD NASDAQ +0,09%
BROWN & BROWN
81,070 USD NYSE +0,53%
C.H.ROBINSON WLD
165,0300 USD NASDAQ +3,08%
CARMAX
39,330 USD NYSE -4,28%
CATHAY GENL BANC
50,9900 USD NASDAQ +0,02%
CINTAS
189,9450 USD NASDAQ +1,37%
CITIZENS FINL GR
58,410 USD NYSE -0,38%
COGENT BIOSCIS
37,8950 USD NASDAQ -3,94%
COMERICA INC
87,900 USD NYSE -0,27%
CULLEN/FROST BAN
128,770 USD NYSE +0,32%
DEERE & CO
474,260 USD NYSE -1,45%
EAST-WEST BANCOR
115,2200 USD NASDAQ +0,49%
FACTSET RESH SYS
273,450 USD NYSE -7,65%
FEDEX
287,130 USD NYSE +1,73%
FIFTH THIRD BANC
47,6850 USD NASDAQ -0,14%
FIRST CITIZENS RG-A
2 107,1600 USD NASDAQ -0,21%
FIRST HORIZON
24,025 USD NYSE +0,67%
FUELCELL ENERGY
9,6500 USD NASDAQ +22,15%
GOOSEHEAD INS-A
72,7900 USD NASDAQ +2,52%
HCA HEALTHCARE
466,420 USD NYSE -1,16%
HERSHEY
188,250 USD NYSE -0,34%
HIPPO HOLDINGS
31,440 USD NYSE +3,90%
HUNTINGTON BANCS
17,6050 USD NASDAQ -0,82%
HUT 8
38,5300 USD NASDAQ -4,06%
INSMED
166,5500 USD NASDAQ -16,08%
LANDSTAR SYSTEMS
145,6200 USD NASDAQ +0,94%
LEMONADE
82,850 USD NYSE +4,71%
LOWE'S COM
247,720 USD NYSE -0,15%
M&T BANK
203,615 USD NYSE -1,18%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
543,8700 USD NASDAQ -0,42%
MARSH & MCLENNAN
185,720 USD NYSE -0,38%
MICRON TECHNOLOGY
248,5500 USD NASDAQ +10,21%
NIKE -B-
65,750 USD NYSE +0,04%
NUVALENT RG-A
101,2400 USD NASDAQ 0,00%
OLD DOMINION FRE
158,6100 USD NASDAQ +1,85%
OLD NATL BANCORP
23,1050 USD NASDAQ +0,50%
PACCAR
111,5000 USD NASDAQ -0,12%
PACS GROUP
35,390 USD NYSE +1,99%
PINNACLE FINL PR
99,9900 USD NASDAQ -0,20%
PROSPERITY BANCS
71,400 USD NYSE -0,75%
REGIONS FINANCIA
27,485 USD NYSE -0,34%
ROOT RG-A
77,0500 USD NASDAQ +1,16%
RYAN SPEC HLDG RG-A
54,160 USD NYSE +2,02%
SAIA
329,0400 USD NASDAQ +0,32%
STNLY BLCK&DECK
72,930 USD NYSE +1,40%
TEXAS CAP BANC
92,8300 USD NASDAQ -0,54%
VERA THERAPEUT RG-A
47,6900 USD NASDAQ -1,73%
VICTORIA'S SECRT
54,540 USD NYSE +2,77%
VOR BIOPHARMA
12,8000 USD NASDAQ -10,24%
WEBSTER FINANCIA
64,700 USD NYSE +1,09%
WESTERN ALLIANCE
86,780 USD NYSE +0,70%
WINTRUST FINANCI
141,8100 USD NASDAQ +0,45%
XPO
140,930 USD NYSE -2,91%
ZIONS BANCORP
59,5400 USD NASDAQ +0,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/12/2025 à 08:35:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

