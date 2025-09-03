TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BOK Financial, Sable Offshore, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BOK Financial, Sable Offshore et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 179 $ contre 205 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies augmente le prix cible de 2100 $ à 2200 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 260 à 280 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Air Lease Corp AL.N : Deutsche Bank réduit l'opinion de l'action de "buy" à "hold"
* Air Lease Corp AL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 66 à 65 dollars
* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan augmente le prix cible à 260 $, contre 232 $
* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève le cours cible de 235 à 270 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Citizens relève le prix cible de 225 à 250 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève le cours cible de 232 à 260 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours cible de 220 à 260 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush relève le cours cible de 225 à 245 dollars
* Annovis Bio Inc ANVS.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 10$ contre 12
* Appfolio Inc APPF.O : KBW augmente le prix cible de 295 $ à 311 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 37
* Autozone Inc AZO.N : Citigroup augmente le prix cible de 3 900 $ à 4 900 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies augmente le prix cible à 110 $ contre 105 $
* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $
* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 38 $
* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève le cours cible de 30,95 $ à 33 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC relève la note à surperformance; augmente le prix cible de 61 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $
* BP BP.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 32,40 $ contre 28,10 $
* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 43 $ à 38 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 70,00 $ contre 55,00 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies augmente le prix cible à 60$ de 55
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 75 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 179 $, contre 205 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 173 $ de 182 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Roth MKM réduit le prix cible de 239 $ à 209 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 105 dollars
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible de 17 $ à 20 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le prix cible de 125 $ à 130 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 2100 $ à 2200 $
* First Foundation Inc FFWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 6 à 7 dollars
* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève le cours cible à 27 $ contre 26 $ auparavant
* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $
* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève le prix cible de 125,00 $ à 126,00 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 150 à 180 dollars
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup augmente le prix cible de 69 $ à 84 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham relève l'objectif de cours à 70 $ contre 55 $
* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible de 19 à 21 dollars
* Kraft Heinz KHC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 29 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars
* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre 15 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 44 $ à 60 $
* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève le cours cible de 23 $ à 25 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 121 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève le prix cible de 90 $ à 105 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 61 $ à 65 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 à 85 dollars
* Regions Financial RF.N : Jefferies relève le cours cible de 27 $ à 30 $
* Rezolute Inc RZLT.O : BTIG relève le cours cible de 15 à 17 dollars
* RH RH.N : Citigroup relève le cours cible de 200 à 233 dollars
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 31 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat
* Smurfit Westrock Plc SW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 53 $ à 56 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars
* Stratégie MSTR.O : TD Cowen ramène le cours cible de 680 $ à 640 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 55 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours cible de 10 à 11 dollars
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 105 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 165 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève le cours cible de 55 à 65 dollars
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 351,00 $ contre 348,00 $
* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 260 à 280 dollars
* Zscaler Inc ZS.O : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $
