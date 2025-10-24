information fournie par Reuters • 24/10/2025 à 09:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackstone, Ford, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Blackstone, Ford et Intel.

FAITS MARQUANTS

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 168 dollars contre

173 dollars

* Ford F.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 9,5 $ à 11 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $

auparavant

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies réduit le prix cible à 229$ de 255

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings ATEC.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 19 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : Jonestrading réduit la note à "hold"

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 128 dollars

* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève la note de marché à surperformer

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit le PT à 41,5$ de 45

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 21 $ contre 20 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 177 à 176 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $, contre 173 $ auparavant

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 208 $ à 205 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève le prix cible à 68 $, contre 63 $ auparavant

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 65 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen relève le cours cible de 550 $ à 620 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 305 $ à 340 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan relève le cours cible à 76 $, contre 68 $ auparavant

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève le prix cible à 404,00 $ contre 342,00 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Deckers Brands DECK.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 110 $ à 90 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $

* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 124 $, contre 125 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente le prix cible à 187 $ contre 183 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 à 210 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 179 $ contre 163 $ auparavant

* Disc Medicine Inc IRON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours cible de 24 à 27 dollars

* eBay EBAY.O : Citizens relève l'objectif de cours de "market perform" à "market outperform" à partir de "market perform

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève l'objectif de cours à 144 $ contre 129 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit l'objectif de cours à 95$ contre 100

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 100 à 2 300 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible de 2 100 $ à 2 050 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW réduit son objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9,5 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 67 $ à 77 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève le cours cible à 218 $ contre 212 $

* Honeywell HON.O : RBC ramène le cours cible à 235 $, au lieu de 253 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène le cours cible à 85 $, contre 160 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 dollars contre 160 dollars

* Intel INTC.O : Bernstein augmente le prix cible de 21 $ à 35 $

* Intel INTC.O : HSBC augmente le prix cible à 26$ de 24

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $ auparavant

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 38 dollars, contre 35 dollars auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le cours cible à 24 $, contre 15 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène l'objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 450 à 560 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève le prix cible à 462 $, contre 356 $ auparavant

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève le cours cible à 162 $, contre 153 $ auparavant

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 200 à 210 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $ auparavant

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC ramène le cours cible de 320 à 315 dollars

* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève le cours cible de 22 $ à 23 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 138 $ contre 129 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC relève le cours cible de 118 à 132 dollars

* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies réduit le cours cible à 25 $ contre 35

* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies réduit le prix cible de 685 $ à 650 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 703 $ à 644 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 625 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible à 197 $ contre 194 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève le cours cible de 41 à 42 dollars

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le cours cible à 82 $ contre 84 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 26 $ contre 24 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 73 $ contre 80

* Sonoco Products Co SON.N : Baird ramène l'objectif de cours de 55 à 48 dollars

* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 44 $ à 41 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 36 dollars

* Stride Inc LRN.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan ramène le cours cible à 43 $, contre 45 $ auparavant

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 291 $ à 263 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC ramène le cours cible de 291 $ à 287 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 40 $ à 42,5 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* United Rentals Inc URI.N : RBC réduit le prix cible de 1152 $ à 1123 $

* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Verisign Inc VRSN.O : Baird ramène l'objectif de cours à 325 $ contre 340 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève le cours cible à 215 $ contre 200 $ auparavant

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $ auparavant

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 229 $, contre 255 $ auparavant