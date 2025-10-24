TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackstone, Ford, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Blackstone, Ford et Intel.
FAITS MARQUANTS
* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 168 dollars contre
173 dollars
* Ford F.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 9,5 $ à 11 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 35
* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $
auparavant
* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies réduit le prix cible à 229$ de 255
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alphatec Holdings ATEC.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 19 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 140 $
* Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : Jonestrading réduit la note à "hold"
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 128 dollars
* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève la note de marché à surperformer
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit le PT à 41,5$ de 45
* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 21 $ contre 20 $
* Blackstone BX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 177 à 176 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $, contre 173 $ auparavant
* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 208 $ à 205 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 72 dollars
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève le prix cible à 68 $, contre 63 $ auparavant
* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 65 $
* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen relève le cours cible de 550 $ à 620 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 305 $ à 340 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan relève le cours cible à 76 $, contre 68 $ auparavant
* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève le prix cible à 404,00 $ contre 342,00 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondéré
* Deckers Brands DECK.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 110 $ à 90 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $
* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 124 $, contre 125 $ auparavant
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente le prix cible à 187 $ contre 183 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 à 210 dollars
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 179 $ contre 163 $ auparavant
* Disc Medicine Inc IRON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $ auparavant
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars
* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours cible de 24 à 27 dollars
* eBay EBAY.O : Citizens relève l'objectif de cours de "market perform" à "market outperform" à partir de "market perform
* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève l'objectif de cours à 144 $ contre 129 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit l'objectif de cours à 95$ contre 100
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 100 à 2 300 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible de 2 100 $ à 2 050 $
* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $
* First Internet Bancorp INBK.O : KBW réduit son objectif de cours à 25 $ contre 27 $
* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9,5 $
* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 67 $ à 77 $
* Honeywell HON.O : JP Morgan relève le cours cible à 218 $ contre 212 $
* Honeywell HON.O : RBC ramène le cours cible à 235 $, au lieu de 253 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène le cours cible à 85 $, contre 160 $ auparavant
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 dollars contre 160 dollars
* Intel INTC.O : Bernstein augmente le prix cible de 21 $ à 35 $
* Intel INTC.O : HSBC augmente le prix cible à 26$ de 24
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $ auparavant
* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 38 dollars, contre 35 dollars auparavant
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le cours cible à 24 $, contre 15 $ auparavant
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène l'objectif de cours de 60 $ à 58 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 450 à 560 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève le prix cible à 462 $, contre 356 $ auparavant
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève le cours cible à 162 $, contre 153 $ auparavant
* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 200 à 210 dollars
* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $ auparavant
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC ramène le cours cible de 320 à 315 dollars
* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève le cours cible de 22 $ à 23 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 138 $ contre 129 $
* Prologis Inc PLD.N : RBC relève le cours cible de 118 à 132 dollars
* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies réduit le cours cible à 25 $ contre 35
* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies réduit le prix cible de 685 $ à 650 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 703 $ à 644 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 625 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible à 197 $ contre 194 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève le cours cible de 41 à 42 dollars
* Sallie Mae SLM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le cours cible à 82 $ contre 84 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 26 $ contre 24 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 73 $ contre 80
* Sonoco Products Co SON.N : Baird ramène l'objectif de cours de 55 à 48 dollars
* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 44 $ à 41 $
* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 36 dollars
* Stride Inc LRN.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 165 $ à 175 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan ramène le cours cible à 43 $, contre 45 $ auparavant
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant
* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 291 $ à 263 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC ramène le cours cible de 291 $ à 287 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 40 $ à 42,5 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* United Rentals Inc URI.N : RBC réduit le prix cible de 1152 $ à 1123 $
* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $
* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 14 dollars
* Verisign Inc VRSN.O : Baird ramène l'objectif de cours à 325 $ contre 340 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève le cours cible à 215 $ contre 200 $ auparavant
* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $ auparavant
* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 229 $, contre 255 $ auparavant
