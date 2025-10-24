 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackstone, Ford, Intel
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Blackstone, Ford et Intel.

FAITS MARQUANTS

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 168 dollars contre

173 dollars

* Ford F.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 9,5 $ à 11 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $

auparavant

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies réduit le prix cible à 229$ de 255

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings ATEC.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 19 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : Jonestrading réduit la note à "hold"

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 128 dollars

* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève la note de marché à surperformer

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit le PT à 41,5$ de 45

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 21 $ contre 20 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 177 à 176 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $, contre 173 $ auparavant

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 208 $ à 205 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève le prix cible à 68 $, contre 63 $ auparavant

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 65 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen relève le cours cible de 550 $ à 620 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 305 $ à 340 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan relève le cours cible à 76 $, contre 68 $ auparavant

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève le prix cible à 404,00 $ contre 342,00 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Deckers Brands DECK.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 110 $ à 90 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $

* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 124 $, contre 125 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente le prix cible à 187 $ contre 183 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 à 210 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 179 $ contre 163 $ auparavant

* Disc Medicine Inc IRON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours cible de 24 à 27 dollars

* eBay EBAY.O : Citizens relève l'objectif de cours de "market perform" à "market outperform" à partir de "market perform

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève l'objectif de cours à 144 $ contre 129 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit l'objectif de cours à 95$ contre 100

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 100 à 2 300 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène le cours cible de 2 100 $ à 2 050 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW réduit son objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9,5 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 67 $ à 77 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève le cours cible à 218 $ contre 212 $

* Honeywell HON.O : RBC ramène le cours cible à 235 $, au lieu de 253 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène le cours cible à 85 $, contre 160 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 85 dollars contre 160 dollars

* Intel INTC.O : Bernstein augmente le prix cible de 21 $ à 35 $

* Intel INTC.O : HSBC augmente le prix cible à 26$ de 24

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $ auparavant

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 38 dollars, contre 35 dollars auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le cours cible à 24 $, contre 15 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène l'objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 450 à 560 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève le prix cible à 462 $, contre 356 $ auparavant

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève le cours cible à 162 $, contre 153 $ auparavant

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 200 à 210 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $ auparavant

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC ramène le cours cible de 320 à 315 dollars

* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève le cours cible de 22 $ à 23 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 138 $ contre 129 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC relève le cours cible de 118 à 132 dollars

* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies réduit le cours cible à 25 $ contre 35

* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies réduit le prix cible de 685 $ à 650 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 703 $ à 644 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 625 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible à 197 $ contre 194 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève le cours cible de 41 à 42 dollars

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le cours cible à 82 $ contre 84 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 26 $ contre 24 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 73 $ contre 80

* Sonoco Products Co SON.N : Baird ramène l'objectif de cours de 55 à 48 dollars

* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 44 $ à 41 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 à 36 dollars

* Stride Inc LRN.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan ramène le cours cible à 43 $, contre 45 $ auparavant

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 291 $ à 263 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC ramène le cours cible de 291 $ à 287 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 40 $ à 42,5 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* United Rentals Inc URI.N : RBC réduit le prix cible de 1152 $ à 1123 $

* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Verisign Inc VRSN.O : Baird ramène l'objectif de cours à 325 $ contre 340 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève le cours cible à 215 $ contre 200 $ auparavant

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $ auparavant

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 229 $, contre 255 $ auparavant

Valeurs associées

ALPHATEC HOLDING
15,8900 USD NASDAQ +1,40%
AMPHENOL RG-A
135,340 USD NYSE +4,96%
ANAVEX LIFE SCIE
8,7400 USD NASDAQ -6,52%
ANGLOGOLD ASH
68,590 USD NYSE +2,91%
APPFOLIO RG-A
239,5500 USD NASDAQ +0,65%
ATLANTIC UNION
32,940 USD NYSE -3,17%
BANC OF CALIFORNIA
16,550 USD NYSE -1,93%
BLACKSTONE
154,980 USD NYSE -4,23%
BRD FIN HLDG
65,420 USD NYSE +8,06%
BRUNSWICK
70,630 USD NYSE +8,57%
CACI INTL RG-A
583,750 USD NYSE +12,29%
CARPENTER TECHN.
300,210 USD NYSE +22,54%
CELSIUS HLDGS
61,9500 USD NASDAQ +0,57%
CIVISTA BANCSHAR
21,2800 USD NASDAQ -1,25%
COINBASE GLB RG-A
322,7600 USD NASDAQ +0,76%
DECKERS OUTDOOR
102,590 USD NYSE +1,63%
DIGITA RLTY REIT
175,380 USD NYSE +1,66%
DISC MEDICINE
83,6900 USD NASDAQ -4,05%
DOW
24,515 USD NYSE +12,95%
EBAY
95,5200 USD NASDAQ +0,16%
ENOVA INTL
113,870 USD NYSE -0,12%
EURONET WORLDWID
83,4400 USD NASDAQ -5,87%
FIRST CITIZENS RG-A
1 751,5200 USD NASDAQ +0,52%
FIRST FINL BANKS
31,8500 USD NASDAQ -0,99%
FIRST INTERNET B
19,7900 USD NASDAQ -9,68%
FORD MOTOR
12,310 USD NYSE -1,16%
HEXCEL
70,960 USD NYSE +11,27%
HONEYWELL INTL
220,6700 USD NASDAQ +6,81%
INSPIRE MED SYS
80,155 USD NYSE -1,70%
INTEL
38,1600 USD NASDAQ +3,36%
KODIAK SCIENCES
17,1100 USD NASDAQ -5,21%
LAZARD
49,180 USD NYSE -1,21%
MEDPACE HOLDINGS
596,6100 USD NASDAQ +9,12%
MOLINA HEALTHCAR
161,170 USD NYSE -17,30%
NATERA
195,0000 USD NASDAQ +3,71%
NEXTRACKER RG-A
90,3800 USD NASDAQ +3,23%
NORFOLK SOUTHERN
283,870 USD NYSE -1,70%
OLD SECOND BANCO
17,8600 USD NASDAQ -0,50%
PNNYMC FINL SVC
128,570 USD NYSE -0,70%
PROLOGIS REIT
125,810 USD NYSE -0,13%
ROBERT HALF
29,270 USD NYSE -1,21%
ROPER TECHNOLOGI
479,9600 USD NASDAQ -5,70%
RYDER SYSTEM
160,170 USD NYSE -12,36%
S & T BANCORP
36,3100 USD NASDAQ +1,74%
SELECTIVE INSURA
76,5600 USD NASDAQ -5,69%
SLM
26,7300 USD NASDAQ -1,00%
SOFI TECH
28,0800 USD NASDAQ +3,27%
SONIC AUTOMOTIVE-A
65,485 USD NYSE -15,91%
SONOCO PRODUCTS
41,430 USD NYSE -0,16%
SOUTH PLAINS
38,1500 USD NASDAQ -0,39%
SOUTHWEST AIRLIN
31,650 USD NYSE -6,14%
STRIDE
151,910 USD NYSE -0,43%
SUPER MICRO
47,9200 USD NASDAQ -8,72%
T-MOBILE US
219,9900 USD NASDAQ -3,26%
TEXTRON INC
79,490 USD NYSE -3,74%
UNION PACIFIC
219,980 USD NYSE -2,40%
UNITED BANKSHARE
35,1500 USD NASDAQ -0,79%
UNITED RENTALS
914,320 USD NYSE -7,78%
UNIVEST FINL
29,6900 USD NASDAQ -0,50%
VALLEY NATL BANC
10,5600 USD NASDAQ +4,24%
VERISIGN
250,5800 USD NASDAQ -0,54%
VERTV HOLDINGS RG-A
183,140 USD NYSE +6,72%
VIKING THERAPEUTICS
33,9200 USD NASDAQ +7,96%
WASTE CONNECTION
176,840 USD NYSE -0,89%
WD-40 CO
206,5400 USD NASDAQ +2,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 09:28:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

