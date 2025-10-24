information fournie par Reuters • 24/10/2025 à 11:37

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackstone, Ford, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Blackstone, Ford et Intel.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings ATEC.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de cours 19 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $

* Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à "conserver"

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 128 $ contre 70 $

* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformer"

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 41,5 $ contre 45 $

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 176 $ contre 177 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 168 $ contre 173 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 208 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ contre 70 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 68 $ contre 63 $

* Brunswick Corp BC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 54 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 620 $ contre 550 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 340 $ contre 305 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 76 $ contre 68 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : KBW relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 404,00 $ contre 342,00 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 100 $

* Deckers Brands DECK.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 110 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 107 $

* Deckers Brands DECK.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 137 $

* Deckers Brands DECK.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 117 $ contre 127 $

* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 124 $ contre 125 $

* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 145 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève l'objectif de cours à 187 $ contre 183 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 179 $ contre 163 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 127 $ contre 111 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de cours à 27 $ contre 24 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* eBay EBAY.O : Citizens relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance de marché"

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève l'objectif de cours à 144 $ contre 129 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 2 300 $ contre 2 100 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW réduit l'objectif de cours à 2 050 $ contre 2 100 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 38 $

* First Internet Bancorp INBK.O : KBW réduit son objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9,5 $

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 77 $ contre 67 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 218 $ contre 212 $

* Honeywell HON.O : RBC réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 253 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 160 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Intel INTC.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 35 $ contre 21 $

* Intel INTC.O : HSBC relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 30 $ contre 21 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 38 $ contre 35 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 15 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Lazard Inc LAZ.N : KBW réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 60 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 450 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 462 $ contre 356 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 8 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $ contre 153 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 320 $

* Old Second Bancorp Inc OSBC.O : KBW relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 138 $ contre 129 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC relève l'objectif de cours à 132 $ contre 118 $

* Robert Half Inc RHI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 35 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 650 $ contre 685 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit l'objectif de cours à 644 $ contre 703 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 625 $ contre 650 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 197 $ contre 194 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève l'objectif de cours à 42 $ contre 41 $

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 42 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 80 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 55 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 45 $ contre 44 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 44 $

* South Plains Financial Inc SPFI.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 35 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Needham relève l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $

* Stride Inc LRN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 175 $ contre 165 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 263 $ contre 291 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 267 $ contre 265 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 287 $ contre 291 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 42,5 $ contre 40 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* United Rentals Inc URI.N : RBC réduit l'objectif de cours à 1 123 $ contre 1 152 $

* Univest Financial Corp UVSP.O : KBW relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 197 $ contre 177 $

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Verisign Inc VRSN.O : Baird réduit l'objectif de cours à 325 $ contre 340 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $

* Wd-40 Co WDFC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 229 $ contre 255 $