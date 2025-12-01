 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,00
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BankUnited, Chevron, Paychex
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BankUnited, Chevron et Paychex.

FAITS MARQUANTS

* BankUnited BKU.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de

42$ à 55$

* Chevron CVX.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible de 215 à 235 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 114 $ contre 126 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC augmente le prix cible de 550 $ à 670 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 111 à 118 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $ contre 65 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 305 $, contre 290 $ auparavant

* Amazon.Com Inc AMZN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 290 à 305 dollars

* American Airlines AAL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 200 $

* Axogen Inc AXGN.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de

40

* BankUnited BKU.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de

42 $ à 55 $

* Beta Technologies BETA.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

de 30 $

* Beta Technologies BETA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 34

* Beta Technologies BETA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible $34

* Beta Technologies BETA.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 35

* Billiontoone BLLN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; objectif de

prix 117

* Billiontoone BLLN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 150

* Billiontoone BLLN.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT

150

* Billiontoone BLLN.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 145

* Billiontoone BLLN.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un

PT de 110

* Billiontoone BLLN.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 5 à 4

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 400 $ à 460 $

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS relève l'objectif de cours à 472 $ contre 415

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 100

* Camden Property Trust CPT.N : BMO réduit le prix cible de 119 $ à 115 $

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 37 $ à 34 $

* Carvana Co CVNA.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de

450

* Chevron CVX.N : HSBC relève le cours cible de 166 à 169 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC relève le prix cible de "hold" à "buy

* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities abaisse le cours cible de 33 $ à 30 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : BMO réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Truist Securities réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 58 $ à 50 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève le cours cible de 500 à 580 dollars

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève le cours cible à 270 $, contre 255 $ auparavant

* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 9 $ à 10 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 15 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération

à neutre

* Essex Property Trust Inc ESS.N : BMO ramène le cours cible de 310 $ à 305 $

* Evommune Inc EVMN.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance;

prix cible de 42 $

* Evommune Inc EVMN.N : William Blair initie la couverture avec la note "outperform"

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 121 à 126 dollars

* Exzeo Group Inc XZO.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 25 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 1900 $ à 1950 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 28 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark ramène l'objectif de cours à 285 $ contre 310 $

* Getty Realty Corp GTY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 93

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 93 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho augmente le prix cible de 39 $ à 46 $

* Home Depot Inc HD.N : Stifel réduit le prix cible de 370 $ à 350 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies abaisse le cours cible à 152 $, contre 155 $ auparavant

* Immunome Inc IMNM.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 36 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho augmente le prix cible de 196 $ à 256 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 250 à 270 dollars

* JetBlue Airways JBLU.O : TD Cowen ramène le cours cible de 5 $ à 4 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 235 dollars contre 215 dollars

* Macy's Inc M.N : UBS relève le cours cible de 6,5 $ à 7 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 75 $ à 81 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Neumora Therapeutics NMRA.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform"; augmente

le cours cible à 7 $ de 4 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 142 $ à 152 $

* Newmont Corporation NEM.N : UBS relève le cours cible à 125 dollars contre 105,50

dollars

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 29$ contre

30

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115$ contre 140

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO ramène le cours cible de 172 $ à 170 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : BMO augmente le prix cible de "marché performant" à

"surperformance" de "marché performant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : UBS relève le prix cible de 140 à 141

dollars

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 12 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 114 $ contre 126 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $

auparavant

* Post Holdings Inc POST.N : Mizuho ramène le cours cible à 120 $, contre 122 $ auparavant

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Power Solutions International PSIX.O : Jefferies initie une couverture avec un prix cible de

110,51

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; augmente le

cours cible de 82 $ à 91 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC relève le cours cible de 180 $ à 190 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 320 à 316 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;

PT $64

* Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 114 $ à 109 $

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de neutre à achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 250 $ à 275 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jonestrading relève l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 8,5 $ à 10 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* target Corp TGT.N : Argus Research réduit le cours cible à 125 $ contre 135 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève le cours cible à 95 $ contre 90 $

auparavant

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève le cours cible de 550 à 670 dollars

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 43 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 600 à 606 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen ramène le cours cible à 125 $, contre 138 $ auparavant

* Vornado Realty Trust VNO.N : BMO ramène le cours cible de 46 $ à 42 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève le cours cible à 265 $ contre 255 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies relève le cours cible de 305 $ à 350 $

* Woodward Inc WWD.O : UBS relève le cours cible de 329 $ à 345 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein réduit le cours de l'action de "surperformance" à "performance du

marché"

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
118,8900 USD NASDAQ +1,62%
ALASKA AIR GROUP
42,580 USD NYSE -0,68%
AMAZON.COM
233,9550 USD NASDAQ +0,32%
AMERICAN AIRLINE
14,0241 USD NASDAQ -0,18%
AVLONBY COM REIT
181,000 USD NYSE -0,46%
AXOGEN
28,2800 USD NASDAQ -1,29%
BANKUNITED
44,120 USD NYSE +2,13%
BILLIONTOONE RG-A
115,0100 USD NASDAQ -11,65%
BRANDYW REIT-SBI
3,355 USD NYSE -2,04%
BROADCOM
392,0350 USD NASDAQ -2,71%
CAL-MAINE FOODS
83,5825 USD NASDAQ +0,32%
CAMDEN REIT-SBI
106,395 USD NYSE 0,00%
CARNIVAL
25,695 USD NYSE -0,25%
CARVANA-A
374,170 USD NYSE -0,03%
CHEVRON
153,120 USD NYSE +1,36%
COMCAST-A
26,7150 USD NASDAQ +0,09%
COUSINS PRP REIT
25,665 USD NYSE -0,52%
CRACKER BARREL O
28,8969 USD NASDAQ +0,02%
CROWDSTRIKE
502,4100 USD NASDAQ -1,33%
DANAHER
226,245 USD NYSE -0,25%
DOUGLAS EMM REIT
12,115 USD NYSE -0,53%
EAGLE BANCORP
19,5800 USD NASDAQ +3,22%
EAST-WEST BANCOR
107,7450 USD NASDAQ +0,98%
ENTERPRISE PRODUCTS
32,575 USD NYSE -0,50%
ESSEX PROP REIT
262,525 USD NYSE -0,29%
EXXON MOBIL
116,864 USD NYSE +0,77%
FIRST CITIZENS RG-A
1 907,6443 USD NASDAQ +1,58%
FIRST HORIZON
22,560 USD NYSE +0,98%
FLUTTER ENTMT
208,880 USD NYSE +0,11%
GETTY REALTY REI
28,249 USD NYSE -0,71%
GOOSEHEAD INS-A
75,7900 USD NASDAQ +5,93%
HARMONY BIOSCIEN
35,7550 USD NASDAQ +1,32%
HOME DEPOT
360,350 USD NYSE +0,98%
IDACORP
130,658 USD NYSE -0,96%
IMMUNOME
18,3200 USD NASDAQ -0,54%
INSMED
209,8700 USD NASDAQ +1,01%
IQVIA HOLDINGS
230,640 USD NYSE +0,25%
JETBLUE AIRWAYS
4,4499 USD NASDAQ -2,63%
LOWE'S COM
248,230 USD NYSE +2,37%
M&T BANK
190,845 USD NYSE +0,36%
MACY'S
22,730 USD NYSE +1,56%
MONSTER BEVERAGE
76,0250 USD NASDAQ +1,38%
MPLX
54,590 USD NYSE +0,55%
NEUMORA
2,3699 USD NASDAQ +5,80%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
150,6100 USD NASDAQ -1,02%
NEWMONT
92,195 USD NYSE +1,61%
NORW CRS LINE
18,450 USD NYSE -0,05%
OKTA-A
80,3045 USD NASDAQ -0,03%
OLD DOMINION FRE
142,0000 USD NASDAQ +4,96%
OLLIE'S BARGAIN
122,8750 USD NASDAQ -0,19%
PAYCHEX INC
111,1250 USD NASDAQ -0,51%
PEBBLEB REIT-SBI
11,305 USD NYSE -0,22%
PINNACLE FINL PR
93,1700 USD NASDAQ +1,63%
PK HTL&RSTS REIT
10,735 USD NYSE -0,79%
POST HOLDINGS
101,100 USD NYSE -2,83%
POWER SOLUTIONS
54,8900 USD NASDAQ +1,50%
PROSPERITY BANCS
70,120 USD NYSE +2,13%
PTC THERAPEUTICS
82,4900 USD NASDAQ -4,07%
REPLIGEN
168,2225 USD NASDAQ -1,64%
RYAN SPEC HLDG RG-A
58,405 USD NYSE +0,58%
RYL CARIBBEAN CR
265,340 USD NYSE -0,22%
RYMAN HOSP REIT
94,655 USD NYSE -0,82%
SALESFORCE
233,130 USD NYSE +1,11%
SHATTUCK LABS
2,4275 USD NASDAQ +15,60%
SIONNA THER
36,8650 USD NASDAQ -15,39%
SNOWFLAKE
249,445 USD NYSE -0,64%
SUNSTN HOTL REIT
9,260 USD NYSE -1,02%
SYNOVUS FINANCIA
49,005 USD NYSE +1,64%
TARGET
92,780 USD NYSE +2,33%
TEXAS CAP BANC
91,1600 USD NASDAQ +1,10%
THERMO FISHER SC
590,260 USD NYSE -0,07%
UDR REIT
36,325 USD NYSE -0,23%
ULTA BEAUTY
555,3300 USD NASDAQ +3,06%
UNITED AIRLINES
102,3700 USD NASDAQ +0,40%
VOR RLT REIT-SBI
36,760 USD NYSE -0,11%
WASTE MANAGEMENT
219,180 USD NYSE +0,63%
WEBSTER FINANCIA
60,465 USD NYSE +1,43%
WESTERN ALLIANCE
82,330 USD NYSE +1,11%
WINTRUST FINANCI
135,3000 USD NASDAQ +0,96%
WOODWARD
301,4700 USD NASDAQ +0,48%
XENI HTL&RS REIT
13,820 USD NYSE -1,07%
ZIONS BANCORP
53,7950 USD NASDAQ +1,06%
ZSCALER
246,0500 USD NASDAQ -2,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 16:12:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank