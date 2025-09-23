TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes mardi et objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.
FAITS MARQUANTS
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours
de 95 $ à 100 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy"
à "hold"
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215
$ à 225 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15 $
contre 17 $
* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat;
PT 20 $
* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $
* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 44 $
* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note
d'achat
* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix
cible de 18 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible de 160 $ à 169
$
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à
"buy" (acheter)
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 170 $ contre
100 $
* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève l'objectif de cours à 23,25 $ contre 18 $
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer