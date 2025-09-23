information fournie par Reuters • 23/09/2025 à 09:50

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axos Financial, Vistra, Williams-Sonoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes mardi et objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Axos Financial, Vistra et Williams-Sonoma.

FAITS MARQUANTS

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève l'objectif de cours

de 95 $ à 100 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy"

à "hold"

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215

$ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15 $

contre 17 $

* Avepoint Inc AVPT.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat;

PT 20 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Lineage Inc LINE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 44 $

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat

* Mama's Creations Inc MAMA.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix

cible de 18 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible de 160 $ à 169

$

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à

"buy" (acheter)

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 170 $ contre

100 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Baird relève l'objectif de cours à 23,25 $ contre 18 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Vistra Corp VST.N : Jefferies réduit le prix cible de 241 $ à 230 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 225 $