TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Pfizer, Valley National Bancorp

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Pfizer et Valley National Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4 255 à 4 750 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit la pondération du titre de "surpondéré" à "égal"

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 520 $ à 450 $

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 95 $ à 115 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève le cours cible de 4 255 $ à 4 750 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 105$ de 110

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "hold" à "underperform"

(sous-performance)

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 31 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 153 $ contre 150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène le cours cible de 2 200 $ à 2 000 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 68,00 $ contre 63,00 $

* JFrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible à 30 $, contre 22 $ auparavant

* Maison Solutions Inc MSS.O : Ascendiant Capital Markets relève le cours cible de 4,25 $ à 4 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible à 853 $ contre 797 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 775 $ à 856 $

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève le cours cible à 864 $, contre 830 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 175 à 200 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 220 $, contre 185 $ auparavant

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 95 $

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève le prix cible de 33 $ à 34 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le cours cible de 120 à 135 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 85 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 110$ contre 115

* Quanta Services PWR.N : Jefferies augmente le prix cible de 398 à 469 $ et le fait passer de " hold "

à " buy "

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler relève le prix cible de 175 à 180 dollars

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 14 $ à 22 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 1040 à 1250 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies augmente le prix cible à 14$ de 11

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 61 $ à 70 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $