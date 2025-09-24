information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 16:56

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Pfizer, Valley National Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Pfizer et Valley National Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 4 255 à 4 750 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 81 à 90 dollars

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève le cours cible de 210 à 243 dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Needham réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 520 $ à 450 $

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération à partir de surpondération

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 165 à 168 dollars

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 245 à 280 dollars

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 310 à 315 dollars

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115$ contre 95

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup réduit le prix cible à 4775 $ contre 4900 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies augmente le prix cible à 4 750 $ contre 4 255 $

* Autozone Inc AZO.N : Raymond James réduit le prix cible de 4 900,00 $ à 4 800,00 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 499 $ de 4 504 $

* Autozone Inc AZO.N : UBS réduit le prix cible de 4 925 $ à 4 800 $

* Autozone Inc. AZO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 4 700,00 $ à partir de 4 000,00 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 110 $

* Azitra Inc AZTR.A : Maxim Group ajuste le PT à 4$ de 13,32$ pour refléter le renversement de la division d'actions

* Bank of America BAC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 51 $ à 56 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 24 $ contre 21 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de "hold" à "underperform"

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 24 $ à 31 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : BofA Global Research abaisse le PO de 440 à 355 $

* Chemours CC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 19 $ contre 16 $

* Citigroup C.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 112 $ contre 105 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : UBS réduit l'objectif de cours à 19$ contre 20

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 52 $ contre 53 $ auparavant

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 105

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Stifel relève le cours cible à 23 $ contre 18 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* EQT Corp EQT.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 63 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : Citigroup réduit le prix cible à 118 $ contre 140 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit le prix cible de 2 200 $ à 2 000 $

* First Horizon Corp FHN.N : Truist Securities relève le cours cible de 23 à 24 dollars

* General Motors Co GM.N : UBS relève le cours cible à 81 $ contre 56 $

* General Motors Co GM.N : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 90$ contre 75

* Harmony Biosciences HRMY.O : Needham ramène l'objectif de cours à 41 $ contre 48 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 67,00 $ contre 57,00 $

* Incyte INCY.O : RBC augmente le prix cible de 72 $ à 81 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 68,00 $ contre 63,00 $

* JFrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 319 $ contre 290 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays ramène le cours cible à 26 $ contre 39 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 39 $ Keurig DR Pepper Inc

* Kyivstar Group KYIV.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 20 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le prix cible de 130 $ à 160 $

* Leidos LDOS.N : Argus Research relève le prix cible de 185 $ à 210 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours de l'action de "sous-performance" à "performance du marché"

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible de 22 $ à 30 $

* Maison Solutions Inc MSS.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 4,25 $ à 4 $

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 64 $ à 56 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Mizuho augmente le prix cible de 38 $ à 56 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 797 $ à 853 $

* McKesson Corp MCK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 860 $ contre 820 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 856 $ contre 775 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 770 $ contre 750 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève le cours cible de 830 à 864 dollars

* McKesson Corp MCK.N : UBS relève le cours cible de 820 à 860 dollars

* McKesson Corporation MCK.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 857,00 $ contre 810,00 $

* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 77 $ à 57 $

* Micron Technology Inc MU.O : B. Riley augmente le prix cible de 105 à 120 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le cours cible de 175 à 195 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 180 dollars contre 140 dollars

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 200$ contre 175

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 175 à 200 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 220 dollars, contre 185 dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 195 dollars, contre 182 dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève l'objectif de cours à 200$ contre 150

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève le cours cible de 150 à 190 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève le cours cible de 173 à 195 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible à 200$ de 180

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le prix cible de 185 à 195 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 220 dollars

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 95 $

* Paychex Inc PAYX.O : BMO réduit le prix cible de 160 $ à 143 $

* Pfizer PFE.N : Jefferies augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Truist Securities abaisse le cours cible à 107 $, contre 111 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 210$ de 201

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $ contre 120 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies ramène le prix cible de 85 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 110$ contre 115

* Quanta Services PWR.N : Jefferies augmente le prix cible à 469 $ contre 398 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $ contre 120 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* RPM International Inc RPM.N : UBS relève le cours cible de 126 à 127 dollars

* Sana Biotechnology SANA.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 5

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark augmente le prix cible de 85 $ à 125 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $

* Sempra SRE.N : Mizuho augmente le prix cible à 93 $ contre 86 $

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 22 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1040 à 1250 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities réduit le cours cible à 56 $ contre 58 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies augmente le prix cible à 14$ de 11

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 61 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel augmente le PT à 55 $ de 0,3 $ pour refléter le fractionnement d'actions

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Stifel augmente le prix de l'action de "hold" à "buy"

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 86 $ à 88 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 141 $ contre 123 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 34 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho augmente le prix cible à 80 $ contre 78 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $