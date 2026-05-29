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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, Dell Technologies, Hyatt Hotels
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 20:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, Dell Technologies et Hyatt Hotels.

POINTS FORTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 383 $ à 369 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 77 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 565

$

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 356 $ à 423 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* AEP AEP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 148 $ à 145 $

* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 415 $ à 430 $

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 72 $ à 96 $

* Ambarella AMBA.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $

* Ambarella AMBA.O : Summit Insights Group abaisse sa note à « Hold »

* Ambarella AMBA.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 80 $ à 110 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* American Superconductor Corp AMSC.O : Clear Street relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* American Water AWK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 192 $ à 184 $

* Autodesk Inc ADSK.O : BMO abaisse son objectif de cours de 279 $ à 262 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 383 $ à 369 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 335 $ à 305 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 330 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 183 $ à 195 $

* Baxter BAX.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 79 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 77 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 66 $ à 81 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Best Buy Co Inc BBY.N : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Black Stone Minerals LP BSM.N : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de

cours: 16 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 87 $ à 70 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Burlington Stores BURL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 331 $ à 337 $

* Burlington Stores BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 374 $ à 351 $

* Burlington Stores BURL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Burlington Stores BURL.N : UBS relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $

* Caesars Entertainment CZR.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $

à 31 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours

de 32 $ à 31 $

* Cargurus CARG.O : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 35 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève son objectif de cours de 585 $ à 615 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Stifel reprend la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 337 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 174 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 192 $ à 1 194 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 977 $ à 1 011 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 219 $ à 250 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 200 $ à 460 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 290 $ à 475 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 500 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 565 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 350 $ à 435 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 497 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 138 $ à 700 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna passe de « neutre » à « positif »

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 450 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $ à 360 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève son objectif de cours de 243 $ à 440 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 505 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 126 $ à 130 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 107 $ à 136 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à

110 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 36 $ à 24 $

* Equity Residential EQR.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 78

$ à 72 $

* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »; abaisse son objectif

de cours de 28 $ à 22 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 356 $ à 423 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Deutsche Bank relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »

* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $

* Ford Motor Co F.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Ford Motor Co F.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Gap Inc GAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Gap Inc GAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Gbank Financial Holdings Inc GBFH.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »

* Gbank Financial Holdings Inc GBFH.O : Raymond James lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 410 $

* Heico Corp HEI.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $

* Heico Corp HEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 370 $ à 390 $

* HP Inc HPQ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 186 $ à 205 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Stifel relève son objectif de cours de 171 $ à 182 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 165 $

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 16 $

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 20

$

* Kohl's Corp KSS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Kohls Corp KSS.N : UBS relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 275 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 17 $

* MongoDB Inc MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 387 $

* MongoDB Inc MDB.O : Bernstein relève son objectif de cours de 428 $ à 449 $

* MongoDB Inc MDB.O : BMO relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $

* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* MongoDB Inc MDB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $

* MongoDB Inc MDB.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 370 $ à 415 $

* MongoDB Inc MDB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335 $ à 380 $

* MongoDB Inc MDB.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 400 $

* MongoDB Inc MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $

* MongoDB Inc MDB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 385 $ à 395 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 310 $ à 395 $

* MongoDB Inc MDB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* MongoDB Inc MDB.O : Stifel relève son objectif de cours de 330 $ à 435 $

* MongoDB Inc MDB.O : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 350 $

* MongoDB Inc MDB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 375 $ à 410 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 150 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 88 $ à 137 $

* NetApp Inc NTAP.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 110 $ à 185 $

* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 200 $

* NetApp Inc NTAP.O : UBS relève son objectif de cours de 113 $ à 160 $

* NetApp Inc NTAP.O : Wedbush relève son objectif de cours de 115 $ à 150 $

* NetApp Inc NTAP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 180 $

* Nextpower NXT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 140 $ à 142 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 174 $

* Nextpower Inc NXT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 87 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 101 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 92 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Okta Inc OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* PAR Technology Corp PAR.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 12 $

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse l'objectif de cours de 23 $ à 12 $

* Regency Centers Corporation REG.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Regency Centers Corporation REG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse

son objectif de cours de 70 $ à 52 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : BofA Global Research lance la couverture avec une recommandation «

acheter »

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : BofA Global Research lance la couverture avec un objectif de cours de

22 $

* SentinelOne Inc S.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* SentinelOne Inc S.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* SentinelOne Inc S.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « en ligne avec

le marché »

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 420 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 320 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 142 $

* Uipath PATH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 748 $ à 685 $

* V2X VVX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 93 $

* Valvoline Inc VVV.N : Barclays lance la couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 35 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Viasat Inc VSAT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 94 $ à 106 $

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 130 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 58 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush relève son objectif de cours de 46 $ à 60 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
77,210 USD NYSE -6,06%
AGILENT TECH
135,420 USD NYSE 0,00%
ALPHABET-A
380,3400 USD NASDAQ -2,51%
AM ELECTRIC
126,6700 USD NASDAQ -0,85%
AMAZON.COM
270,6400 USD NASDAQ -1,23%
AMBARELLA
72,1800 USD NASDAQ -21,41%
AMER WTR WORKS
123,290 USD NYSE +0,79%
AMERCN SUPERCOND
50,9400 USD NASDAQ -0,76%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
15,810 USD NYSE -11,80%
ATMOS ENERGY COR
169,180 USD NYSE -2,23%
AUTODESK INC
231,3100 USD NASDAQ -4,00%
AVLONBY COM REIT
182,520 USD NYSE -1,30%
BAXTER INTL
18,800 USD NYSE -2,34%
BEST BUY
77,950 USD NYSE +4,31%
BLACK STONE MIN
13,555 USD NYSE +1,76%
BOSTON SCIENTIFI
48,330 USD NYSE -1,58%
BURLINGTON STORE
323,820 USD NYSE +7,79%
CAESR ENTMT
29,0500 USD NASDAQ -0,10%
CARGURUS-A
29,8600 USD NASDAQ -1,61%
CIENA
580,460 USD NYSE +1,90%
COGENT COMM HLDG
17,7600 USD NASDAQ -10,39%
CONSTELLATION BRD-A
138,800 USD NYSE -2,33%
COSTCO WHSL
956,3200 USD NASDAQ -3,91%
DATADOG RG-A
247,3500 USD NASDAQ +9,82%
DELL TECH RG-C
420,940 USD NYSE +32,28%
DOLLAR GENERAL
110,610 USD NYSE +0,62%
DOLLAR TREE
116,4400 USD NASDAQ +3,04%
ENPHASE ENERGY
68,3600 USD NASDAQ -1,64%
EPAM SYSTEMS
102,470 USD NYSE +1,00%
EQTY RE REIT-SBI
65,470 USD NYSE -1,19%
EQUIPMENT RG-A
20,8400 USD NASDAQ -8,84%
F5
383,4500 USD NASDAQ 0,00%
FD RLTY INV-SBI
119,655 USD NYSE -1,13%
FISERV INC
56,5600 USD NASDAQ +1,31%
FORD MOTOR
17,450 USD NYSE +4,68%
GBANK FINL HLDG
29,7900 USD NASDAQ +1,53%
GRID DYN HLDG RG-A
7,2000 USD NASDAQ -2,31%
HEICO
348,295 USD NYSE +0,98%
HP
27,050 USD NYSE +8,26%
HYATT HOTELS RG-A
181,470 USD NYSE -2,13%
INSULET
144,9400 USD NASDAQ +1,61%
INTEGRA LIFE HLD
16,0400 USD NASDAQ -2,55%
KIMBELL ROYALTY
15,015 USD NYSE +2,70%
KOHL'S
14,340 USD NYSE -7,90%
MARVELL TECH
205,0000 USD NASDAQ +0,08%
MONGODB-A
335,5500 USD NASDAQ +3,03%
NETAPP
174,2900 USD NASDAQ +22,39%
NEXTPOWER RG-A
156,4000 USD NASDAQ +14,02%
NORDSON
287,3300 USD NASDAQ -0,27%
OKTA-A
123,2700 USD NASDAQ +30,14%
PAR TECHNOLOGY
15,440 USD NYSE +0,46%
PHREESIA
9,825 USD NYSE +3,91%
REGENCY CENT REITRG
77,3500 USD NASDAQ -1,49%
ROBINHOOD MARKETS
94,3000 USD NASDAQ +11,15%
ROLLINS
47,600 USD NYSE -3,70%
SENTINELONE RG-A
16,540 USD NYSE -8,21%
SNOWFLAKE
255,400 USD NYSE +6,81%
SUN COMMUN REIT
123,710 USD NYSE -1,16%
UIPATH RG-A
11,705 USD NYSE +1,17%
ULTA BEAUTY
508,8500 USD NASDAQ -2,17%
V2X
83,255 USD NYSE +3,27%
VALVOLINE
33,730 USD NYSE -1,32%
VIASAT
80,6200 USD NASDAQ -7,00%
VIPER ENERGY
45,5000 USD NASDAQ +1,11%
WEST PHARMACEUTI
322,650 USD NYSE +0,26%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 20:01:20.

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