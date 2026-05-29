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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, Dell Technologies, Hyatt Hotels
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, Dell Technologies et Hyatt Hotels.

POINTS FORTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 383 $ à 369 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 77 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 565

$

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 356 $ à 423 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 72 $ à 96 $

* Ambarella AMBA.O : Summit Insights Group abaisse sa note à « conserver »

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 383 $ à 369 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 335 $ à 305 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 183 $ à 195 $

* Baxter BAX.N : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 79 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 77 $

* Black Stone Minerals LP BSM.N : RBC lance la couverture avec une note « sector perform »; objectif de cours: 16 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 87 $ à 70 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 374 $ à 351 $

* Caesars Entertainment CZR.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31

$

* Caesars Entertainment CZR.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 32

$ à 31 $

* Cargurus CARG.O : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 35 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 174 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 192 $ à 1 194 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 219 $ à 250 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 290 $ à 475 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 500 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 565 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 497 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 126 $ à 130 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Equity Residential EQR.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72

$

* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 28 $ à 22 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 356 $ à 423 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Gap Inc GAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 410 $

* Heico Corp HEI.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $

* HP Inc HPQ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 186 $ à 205 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 165 $

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 20 $

* Kohl'S KSS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 275 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 17 $

* MongoDB Inc MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 387 $

* MongoDB Inc MDB.O : Bernstein relève son objectif de cours de 428 $ à 449 $

* MongoDB Inc MDB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $

* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* MongoDB Inc MDB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335 $ à 380 $

* MongoDB Inc MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 310 $ à 395 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 150 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 88 $ à 137 $

* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 200 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 174 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Okta Inc OKTA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 87 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 101 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* PAR Technology Corp PAR.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 12 $

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse l'objectif de cours de 23 $ à 12 $

* Rollins Inc ROL.N : Bernstein passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse l'objectif de

cours de 70 $ à 52 $

* SentinelOne Inc S.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* SentinelOne Inc S.N : Raymond James passe de « achat fort » à « performance du marché »

* SentinelOne Inc S.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 420 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 320 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Uipath PATH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* V2X VVX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 93 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Valvoline Inc VVV.N : Barclays lance la couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 35 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 58 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
82,190 USD NYSE +0,88%
AGILENT TECH
135,420 USD NYSE +16,84%
AMBARELLA
91,8400 USD NASDAQ +1,39%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,925 USD NYSE +2,11%
AUTODESK INC
240,9500 USD NASDAQ +1,67%
AVLONBY COM REIT
184,920 USD NYSE -0,67%
BAXTER INTL
19,250 USD NYSE -0,47%
BEST BUY
74,730 USD NYSE +15,80%
BLACK STONE MIN
13,320 USD NYSE +0,30%
BOSTON SCIENTIFI
49,105 USD NYSE -2,61%
BURLINGTON STORE
300,430 USD NYSE -7,84%
CAESR ENTMT
29,0800 USD NASDAQ +1,04%
CARGURUS-A
30,3500 USD NASDAQ +5,02%
COGENT COMM HLDG
19,8200 USD NASDAQ -8,33%
CONSTELLATION BRD-A
142,115 USD NYSE -1,08%
COSTCO WHSL
995,2000 USD NASDAQ -0,85%
DATADOG RG-A
225,2400 USD NASDAQ +1,55%
DELL TECH RG-C
318,220 USD NYSE +4,33%
DOLLAR GENERAL
109,930 USD NYSE +5,36%
DOLLAR TREE
113,0000 USD NASDAQ +17,87%
ENPHASE ENERGY
69,5000 USD NASDAQ -1,11%
EPAM SYSTEMS
101,455 USD NYSE -0,26%
EQTY RE REIT-SBI
66,260 USD NYSE -0,60%
F5
383,4300 USD NASDAQ -1,22%
GRID DYN HLDG RG-A
7,3700 USD NASDAQ +4,69%
HEICO
344,920 USD NYSE +11,56%
HOMESTREET
12,7900 USD NASDAQ -7,79%
HP
24,985 USD NYSE -2,06%
HYATT HOTELS RG-A
185,420 USD NYSE +1,18%
INSULET
142,6500 USD NASDAQ -2,30%
KIMBELL ROYALTY
14,620 USD NYSE +0,31%
KOHL'S
15,570 USD NYSE +20,51%
MARVELL TECH
204,8300 USD NASDAQ +3,09%
MECHANICS BAN
14,5100 USD NASDAQ +0,62%
MONGODB-A
325,6800 USD NASDAQ +10,60%
NETAPP
142,4000 USD NASDAQ -0,24%
NEXTPOWER RG-A
137,1700 USD NASDAQ +1,02%
NORDSON
288,1200 USD NASDAQ -0,21%
OKTA-A
94,7200 USD NASDAQ +5,83%
PAR TECHNOLOGY
15,370 USD NYSE +3,47%
PHREESIA
9,455 USD NYSE +3,56%
ROLLINS
49,430 USD NYSE -1,89%
SENTINELONE RG-A
18,020 USD NYSE +0,47%
SNOWFLAKE
239,120 USD NYSE +36,40%
UIPATH RG-A
11,570 USD NYSE +3,67%
V2X
80,620 USD NYSE +4,23%
VALVOLINE
34,180 USD NYSE -1,16%
VIPER ENERGY
45,0000 USD NASDAQ +0,33%
WEST PHARMACEUTI
321,805 USD NYSE +2,89%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 12:50:25.

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