TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 150 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève son PT de 223 $ à 245 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aep AEP.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 125 à 128 dollars

* AES Corp AES.N : Jefferies relève sa recommandation de "sous-performer" à "conserver"; relève l'objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 8,5 $ à 6,75 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève son PT de 26 $ à 29 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 367 $ contre 363 $

* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler initie sa couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 9 $

* Bumble BMBL.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 6,5 $ à 4,5 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 195 $ à 208 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Moffettnathanson réduit son PT de 76 $ à 40 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 600 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Deckers Brands DECK.N : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Diversified Energy Company DEC.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Dupont DD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 100 $ à 48 $

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 105 à 100 dollars

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 150 $

* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 55 à 57 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 961 $ à 973 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève l'objectif de cours de 48,5 $ à 52 $

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 12 à 15 dollars

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 105 $ contre 93 $ auparavant

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 55 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 245 $, contre 223 $ auparavant

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 38 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark réduit l'objectif de cours de 150 $ à 130 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève l'objectif de cours de 160 à 209 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 210 $, contre 173 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente l'objectif de cours de 155 $ à 194 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 32 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO augmente l'objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO relève sa recommandation de "sous-performer" à "performance du marché"

* Kodiak Gas Services KGS.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours de 39 $ à 49 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 36 $

* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 18 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 290 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 111 $ contre 110 $

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours de 140 $ à 750 $

* Metagenomi Inc MGX.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 21 $ à 9 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Net Power Inc NPWR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 6 à 4 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 124 $ contre 127,50 $

* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 136 $ de 152 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 30 $ à 22 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 130 $ à 155 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Stifel relève l'objectif de cours de 212 à 250 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 145 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit l'objectif de cours à 315 $, contre 365 $ auparavant

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 172 $ à 184 $

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 165 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 16 $

* Regency Centers Corp REG.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : JP Morgan ramène sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer"

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 261 $ à 263 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 114 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 31,7 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 25 $

* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 34 dollars

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 141 à 142 dollars

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente l'objectif de cours à 213 $ contre 208 $

* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $ à 88 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 123 à 124 $

* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 14 à 15 dollars

* Yum Brands YUM.N : Stifel relève l'objectif de cours à 160 $, contre 148 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 130 $, contre 140 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 400 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 22 $ à 35 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars