TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Burlington Stores, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Auto Desk, Burlington Stores et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève le cours cible de 345 à 380 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 338 à 348 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 230 à 250 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 149 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Accelerant Holdings ARX.N : RBC réduit le prix cible de 33 à 29 dollars

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho relève le cours cible à 54 $ contre 44 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève le prix cible de 91,00 $ à 94,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 97 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève le cours cible à 115 $, contre 90 $

auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Needham relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Susquehanna relève le cours cible de 90 $ à 100 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 345 à 363 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 296 à 319 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le prix cible de 361 $ à 373 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC augmente le prix cible de 345 $ à 380 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays augmente le prix cible de 355 $ à 385 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Best BuyCo Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89$ contre 88

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 64 à 85 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible à 336 $ contre 299 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup relève le prix cible de 340 à 358 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 348 $ contre 338 $

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le cours cible à 336 $ contre 299 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève le cours cible à 273 $ contre 268 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 131 $ contre 123 $

auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 167 $ contre

165 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 172 $

contre 170 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 130 $ contre 125 $

auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève le cours cible à 131 $, contre 123 $

auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 230 $ à 250 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève le prix cible à 216 $, contre 186 $

auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 dollars contre 195

dollars

* Dollar General Corp DG.N : HSBC relève le cours cible de 113 à 127 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 123 $ de 120 $

* Dollar General Corp DG.N : Barclays augmente le prix cible de 119 $ à 127 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 100 $ à 130 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours à surperformer de "market

perform"

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 86 $ contre 75

* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 108$ contre 105

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible de 28,5 $ à 67 $

* Elastic NV ESTC.N : Stifel relève l'objectif de cours de 112 à 134 dollars

* Gap Inc GAP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22$ contre 26

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève le cours cible de 29 à 32 dollars

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible à 29 $ contre 24 $ auparavant

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 34 $ à 30 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Howard Hughes HHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 85 $ contre 76 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho relève le prix cible de 280 à 285 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies réduit le prix cible à 80 $ contre 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 120 $, contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research réduit le prix cible à 70 $ contre 76 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham réduit le prix cible à 80 $ de 85

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 80 $ contre 90 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Jefferies relève le PT à 135 $ contre 111 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le prix cible à 149 $, contre 144 $

auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup relève le prix cible de 133 à

154 $

* ONEOK Inc OKE.N : Mizuho réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : H.C. Wainwright réduit le cours à neutre à partir

d'achat

* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 70 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup réduit le prix cible de 295 à 275 dollars

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 5,35 $

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir

d'achat

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies augmente le prix cible de 23 $ à 25 $

* Sentinelone Inc S.N : Needham relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 21 $, contre 18 $

auparavant

* Sentinelone Inc S.N : Barclays relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant

* ServiceTitan Inc TTAN.O : Raymond James initie la couverture avec la note market

perform

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie relève l'objectif de cours de 210 à 235 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 207$ contre 212

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 625 $ contre 585 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève le prix cible de 550 à 600 dollars

* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 27 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 27 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 52 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities ramène le prix cible de "buy" à "hold"

* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 30

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
60,495 USD NYSE -0,47%
AFFIRM HLDG RG-A
79,9900 USD NASDAQ +3,09%
AMBARELLA
70,6300 USD NASDAQ -1,81%
AUTODESK INC
288,4900 USD NASDAQ +0,89%
BATH&BODY WORKS
29,350 USD NYSE -6,88%
BEST BUY
72,680 USD NYSE -3,71%
BUILD-A-BEAR WOR
67,150 USD NYSE +14,72%
BURLINGTON STORE
295,335 USD NYSE +5,38%
CHENIERE ENERGY
242,140 USD NYSE +0,21%
DELL TECH RG-C
134,470 USD NYSE +1,53%
DICK'S SPORT GOO
215,240 USD NYSE -4,75%
DOLLAR GENERAL
111,640 USD NYSE +0,31%
DOLLAR TREE
112,5000 USD NASDAQ -0,32%
DONALDSON
80,105 USD NYSE -2,44%
DT MIDSTREAM
104,080 USD NYSE +2,20%
ECHOSTAR RG-A
56,9500 USD NASDAQ -3,08%
ELASTIC
87,850 USD NYSE +5,44%
GENESCO
31,000 USD NYSE -5,92%
HORMEL FOODS
25,215 USD NYSE -13,10%
HWARD HGHS HLDG
75,525 USD NYSE -0,24%
KINETIK HLDGS RG-A
42,800 USD NYSE +2,15%
KYVERNA THERAP
3,7000 USD NASDAQ +0,27%
LOWE'S COM
257,460 USD NYSE -0,40%
MARVELL TECH
77,2300 USD NASDAQ +3,26%
OLLIE'S BARGAIN
131,3900 USD NASDAQ +0,60%
ONEOK
75,890 USD NYSE +1,07%
OUTLOOK THRPTCS
1,0900 USD NASDAQ -54,11%
PURE STORAGE RG-A
80,580 USD NYSE +32,36%
SALESFORCE
254,590 USD NYSE +1,82%
SCPHARMACEUTCLS
5,5100 USD NASDAQ -0,18%
SENTINELONE RG-A
17,640 USD NYSE +2,86%
SERVICETITAN RG-A
108,0200 USD NASDAQ +2,35%
SNOWFLAKE
240,900 USD NYSE +20,16%
TARGA RESOURCES
167,050 USD NYSE +1,13%
ULTA BEAUTY
530,6300 USD NASDAQ -0,60%
VIANT TECH RG-A
10,0300 USD NASDAQ +0,10%
VICTORIA'S SECRT
22,690 USD NYSE -0,48%
VITAL ENERGY
17,920 USD NYSE +3,46%
X4 PHARMA
4,1200 USD NASDAQ -2,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/08/2025 à 13:22:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

