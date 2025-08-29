information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 13:22

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Burlington Stores, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Auto Desk, Burlington Stores et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève le cours cible de 345 à 380 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 338 à 348 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 230 à 250 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 149 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Accelerant Holdings ARX.N : RBC réduit le prix cible de 33 à 29 dollars

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho relève le cours cible à 54 $ contre 44 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève le prix cible de 91,00 $ à 94,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 97 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève le cours cible à 115 $, contre 90 $

auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Needham relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Ambarella Inc AMBA.O : Susquehanna relève le cours cible de 90 $ à 100 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 345 à 363 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 296 à 319 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le prix cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le prix cible de 361 $ à 373 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC augmente le prix cible de 345 $ à 380 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays augmente le prix cible de 355 $ à 385 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Best BuyCo Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89$ contre 88

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 64 à 85 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible à 336 $ contre 299 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup relève le prix cible de 340 à 358 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 348 $ contre 338 $

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le cours cible à 336 $ contre 299 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Mizuho relève le cours cible à 273 $ contre 268 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 131 $ contre 123 $

auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 167 $ contre

165 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 172 $

contre 170 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 130 $ contre 125 $

auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève le cours cible à 131 $, contre 123 $

auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 230 $ à 250 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève le prix cible à 216 $, contre 186 $

auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 dollars contre 195

dollars

* Dollar General Corp DG.N : HSBC relève le cours cible de 113 à 127 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 123 $ de 120 $

* Dollar General Corp DG.N : Barclays augmente le prix cible de 119 $ à 127 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 100 $ à 130 $

* Dollar Tree DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours à surperformer de "market

perform"

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 86 $ contre 75

* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 108$ contre 105

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible de 28,5 $ à 67 $

* Elastic NV ESTC.N : Stifel relève l'objectif de cours de 112 à 134 dollars

* Gap Inc GAP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22$ contre 26

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève le cours cible de 29 à 32 dollars

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible à 29 $ contre 24 $ auparavant

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 34 $ à 30 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Howard Hughes HHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 85 $ contre 76 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho relève le prix cible de 280 à 285 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies réduit le prix cible à 80 $ contre 90 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 120 $, contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research réduit le prix cible à 70 $ contre 76 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham réduit le prix cible à 80 $ de 85

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 80 $ contre 90 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Jefferies relève le PT à 135 $ contre 111 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le prix cible à 149 $, contre 144 $

auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup relève le prix cible de 133 à

154 $

* ONEOK Inc OKE.N : Mizuho réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : H.C. Wainwright réduit le cours à neutre à partir

d'achat

* Pure Storage Inc PSTG.N : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 70 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup réduit le prix cible de 295 à 275 dollars

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 5,35 $

* ScPharmaceuticals Inc SCPH.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre à partir

d'achat

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies augmente le prix cible de 23 $ à 25 $

* Sentinelone Inc S.N : Needham relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 21 $, contre 18 $

auparavant

* Sentinelone Inc S.N : Barclays relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant

* ServiceTitan Inc TTAN.O : Raymond James initie la couverture avec la note market

perform

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie relève l'objectif de cours de 210 à 235 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 207$ contre 212

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 625 $ contre 585 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève le prix cible de 550 à 600 dollars

* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 27 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 27 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 52 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities ramène le prix cible de "buy" à "hold"

* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 30