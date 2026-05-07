TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ARM Holdings, CDW, DoorDash

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ARM Holdings, CDW et DoorDash.

POINTS FORTS

* ARM Holdings Plc ARM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 265 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 35 $ à 12,5 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Accuray Inc ARAY.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Agilon Health AGL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 6,25 $ à 22 $

* Agilon Health AGL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 33 $ à 49 $

* Agilon Health AGL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 27,5 $ à 48 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Stifel relève son objectif de cours de 22 $ à 36 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 14 $

* Alto Ingredients Inc ALTO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5,5 $ à 10 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 136 $

* Andersons Inc ANDE.O : Benchmark relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Angi Inc ANGI.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 20 $ à 14 $

* Angi Inc ANGI.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Anheuser Busch Inbev SA BUD.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 94 $

* Apa Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Api Group APG.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Apollo Global Management APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 131 $

* Apollo Global Management APO.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Apollo Global Management APO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 126 $ à 155 $

* Applovin APP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 640 $ à 660 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 515 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 650 $ à 665 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 560 $ à 571 $

* Archrock Inc AROC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Archrock Inc AROC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève son objectif de cours de 184 $ à 195 $

* ARM Holdings Plc ARM.N : HSBC relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* ARM Holdings Plc ARM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 265 $

* ARM Holdings Plc ARM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 240 $

* ARM Holdings Plc ARM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 166 $ à 244 $

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 76 $ à 62 $

* Blackline Inc BL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 32 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Blue Bird BLBD.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 75 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham relève son objectif de cours de 78 $ à 86 $

* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Carter's Inc CRI.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* CDW Corp CDW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 144 $ à 123 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 420 $ à 339 $

* Cencora COR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 405 $ à 355 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 197 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève son objectif de cours de 308 $ à 325 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 309 $ à 313 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Clear Secure Inc YOU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 70 $

* Clear Secure Inc YOU.N : Stifel relève son objectif de cours de 51 $ à 60 $

* Clear Secure Inc YOU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Cognex Corp CGNX.O : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 380 $

* Coherent Corp COHR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 243 $ à 371 $

* Coherent Corp COHR.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $

* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 412 $ à 420 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Needham relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Corning GLW.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 180 $ à 220 $

* Corteva CTVA.N : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 95 $

* Corteva CTVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Costco Wholesale COST.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 104 $ à 1 106 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 610 $ à 760 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 101 $

* CVS Health CVS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* CVS Health CVS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* CVS Health CVS.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* CVS Health CVS.N : RBC relève son objectif de cours de 93 $ à 107 $

* CVS Health CVS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Digi International Inc DGII.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 139 $

* Disney DIS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 119 $

* Doordash DASH.O : BMO relève son objectif de cours de 288 $ à 293 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Doordash DASH.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 340 $ à 330 $

* Doordash DASH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 198 $ à 200 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 85 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Envista NVST.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 148 $

* Equinix Inc EQIX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 165 $ à 1 200 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 61 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 18 $ à 28 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Exxon Mobil XOM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 166 $ à 169 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 174 $

* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 160 $

* Flex Ltd FLEX.O : Stifel relève son objectif de cours de 95 $ à 165 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 175 $ à 132 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 137 $ à 126 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 189 $ à 170 $

* Fortinet FTNT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 83 $ à 92 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BMO relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 86 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 107 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Stephens relève son objectif de cours de 94 $ à 115 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Stifel relève son objectif de cours de 85 $ à 102 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 88 $ à 120 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 63 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Fubotv Inc FUBO.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 50 $

* Global Payments Inc GPN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Hni Corp HNI.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 177 $ à 172 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 70 $ à 130 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham relève son objectif de cours de 88 $ à 128 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 127 $

* Ibotta Inc IBTA.N : Needham relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $

* Ibotta Inc IBTA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 330 $ à 200 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 435 $ à 249 $

* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 360 $ à 247 $

* Insulet Corp PODD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 360 $ à 210 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 355 $ à 263 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 280 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 280 $

* Insulet Corp PODD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 315 $ à 250 $

* Insulet Corp PODD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 360 $ à 255 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 97 $ à 99 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 47 $ à 48,50 $

* ITT Inc ITT.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* ITT Inc ITT.N : BMO relève son objectif de cours de 233 $ à 266 $

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève son objectif de cours de 228 $ à 246 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 137 $ à 131 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Kraft Heinz KHC.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 99 $ à 75 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Clear Street relève son objectif de cours de 82 $ à 84 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Littelfuse Inc LFUS.O : Needham relève son objectif de cours de 450 $ à 520 $

* LP Building Solutions LPX.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 1 000 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Clear Street relève son objectif de cours de 533 $ à 680 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $

* Maplebear Inc CART.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 69 $

* Maplebear Inc CART.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Marriott MAR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 343 $ à 384 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 372 $ à 376 $

* Marriott International Inc MAR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 365 $ à 376 $

* Marriott International Inc MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 443 $ à 446 $

* Marriott Vacations Worldwide Corp VAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 66 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 76 $ à 74 $

* Medline MDLN.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 48 $ à 42 $

* Medline Inc MDLN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $

* Metlife Inc MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 93 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 131 $ à 150 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* MPLX LP MPLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $

* New York Times Co NYT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 95 $

* New York Times Co NYT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 68 $ à 90 $

* NiSource Inc NI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $

* Openlane Inc OPLN.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Owens Corning OC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 133 $ à 136 $

* Owens Corning OC.N : RBC relève son objectif de cours de 134 $ à 148 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 1 060 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 137 $ à 145 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 119 $ à 123 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 171 $ à 105 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* PTC Inc PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Public Storage PSA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 352 $ à 349 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 12,5 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $

* Remitly Global Inc RELY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : CIBC relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 81 $ à 83 $

* Revolution Medicines RVMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Stephens relève son objectif de cours de 475 $ à 510 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $

* Royalty Pharma RPRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 50 $ à 66 $

* Rxsight Inc RXST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 115 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Needham relève son objectif de cours de 94 $ à 122 $

* Sitime Corp SITM.O : Needham relève son objectif de cours de 450 $ à 850 $

* Sitime Corp SITM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 500 $ à 825 $

* Sitime Corp SITM.O : Stifel relève son objectif de cours de 600 $ à 800 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Slr Investment Corp SLRC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Snap Inc SNAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Snap Inc SNAP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,50 $ à 7 $

* Snap Inc SNAP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Snap Inc SNAP.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 6,5 $ à 6 $

* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 185 $ à 224 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 385 $ à 395 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 71 $ à 77 $

* Taskus Inc TASK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 9 $

* The New York Times Company NYT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* The Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 148 $ à 146 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Trimble Inc TRMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 70 $

* Trinity Capital Inc TRIN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13,50 $ à 15 $

* Uber UBER.N : BMO relève son objectif de cours de 106 $ à 119 $

* Uber UBER.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Uber UBER.N : Stifel relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 114 $ à 118 $

* Uber UBER.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Uber UBER.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 88 $ à 108 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 575 $ à 738 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Uwm Holdings UWMC.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 5 $

* Venture Global Inc VG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $

* Verra Mobility VRRM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 353 $ à 414 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Vse Corp VSEC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 260 $ à 245 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Walt Disney Co DIS.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Waters WAT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Westlake WLK.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 72 $ à 52 $

* Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 65 $ à 53 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 45 $