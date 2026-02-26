information fournie par Reuters • 26/02/2026 à 11:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arcellx, Costar Group, Magnite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Arcellx, Costar Group et Magnite.

FAITS MARQUANTS

* Arcellx Inc ACLX.O : Guggenheim passe de "acheter" à "neutre"; baisse les prévisions de 120 à 115 dollars

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 80 $ à 60 $

* First Solar Inc FSLR.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; ramène le cours

de l'action de "300" à "245

* Magnite Inc MGNI.O : B. Riley réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de $575 à $640

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC relève le cours cible de 17 $ à 28 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 135 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible à 157 $ de 170

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies relève le cours cible à 209 $, contre 200 $ auparavant

* Arcellx Inc ACLX.O : Guggenheim passe d'achat à neutre; baisse le prix cible à 115 $ contre 120 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 11$ contre 15

* Array Technologies Inc ARRY.O : RBC réduit le cours cible à 9 $ contre 10

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève le cours cible de 4 100 à 4 300 dollars

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan relève le prix cible de 90 $ à 94 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW ramène l'objectif de cours de 29 à 27 dollars

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 218 $ contre 230 $

* C3.Ai Inc AI.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 7$ de 16

* C3.Ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 7$ de 13

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 247 $ à 160 $

* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 80

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le prix cible de 19 $ à 12 $

* Energy Recovery Inc ERII.O : B. Riley réduit le prix cible de 16 $ à 12 $

* Enovix Corp ENVX.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 102 à 130 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42$ de 49

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 245 à 270 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené de 300 $

à 245 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 194 à 228 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Ionq Inc IONQ.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 55 $

* Ionq Inc IONQ.N : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 100

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 47 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 435 $ contre 406 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève le prix cible de 395 $ à 410 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 303 $ contre 313 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : HSBC réduit le prix cible de 263 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 305 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 300$ contre 294

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 257 $ à 264 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 295 $ à 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group augmente le pt à 295$ de 285

* Magnite Inc MGNI.O : B. Riley réduit le prix cible à 20$ de 25

* Magnite Inc MGNI.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 30 $ à 16 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 54 $

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 56 $

* Medline Inc MDLN.O : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* MGP Ingredients Inc MGPI.O : Roth MKM réduit le cours cible de 41 $ à 32 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 275 à 300 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC ramène le prix cible à 295 $, contre 310 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible à 265 $, contre 250 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 250 à 260 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : RBC relève le prix cible de 240 à 250 dollars

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le cours cible à 156 $ contre 163 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible à 30$ de 39

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 30$ de 55

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 41 dollars

* Root Inc ROOT.O : KBW ramène le cours cible à 104 $, au lieu de 150

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le cours cible à 250 $ contre 315 $

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays réduit le prix cible à 252 $, contre 265 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein réduit le prix cible à 194 $ contre 223 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 250 $ contre 300 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 320 $ contre 365 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 250 $, contre 280 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Raymond James réduit le prix cible à 290 $ contre 375 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 290 $ à 210 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Semtech Corp SMTC.O : B. Riley augmente le prix cible de 91 $ à 115 $

* Sezzle Inc SEZL.O : B. Riley relève le prix cible à 99 $, contre 76 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays réduit le prix cible à 192 $ de 204 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein réduit le prix cible à 195 $ de 237 $

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 268 $ à 245 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 230 $ de 285

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James réduit le prix cible à 200 $ de 250

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 290 $ à 205 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 120 $ à 85 $

* Spok Holdings Inc SPOK.O : B. Riley réduit le prix cible de 21 $ à 14 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 430 $ de 520

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours cible à 91 $ contre 80 $

* Target Corp TGT.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG relève le prix cible de 165 $ à 185 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 170 à 180 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : New Street Research abaisse la note de vente

* Trade Desk Inc TTD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 60 $ à 32 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de $575 à $640

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 587 $ à 643 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 525 $ à 575 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein réduit le cours cible à 88 $ contre 90 $