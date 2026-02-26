 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arcellx, Costar Group, Magnite
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Arcellx, Costar Group et Magnite.

FAITS MARQUANTS

* Arcellx Inc ACLX.O : Guggenheim passe de "acheter" à "neutre"; baisse les prévisions de 120 à 115 dollars

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 80 $ à 60 $

* First Solar Inc FSLR.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; ramène le cours

de l'action de "300" à "245

* Magnite Inc MGNI.O : B. Riley réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de $575 à $640

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC relève le cours cible de 17 $ à 28 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 135 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible à 157 $ de 170

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies relève le cours cible à 209 $, contre 200 $ auparavant

* Arcellx Inc ACLX.O : Guggenheim passe d'achat à neutre; baisse le prix cible à 115 $ contre 120 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 11$ contre 15

* Array Technologies Inc ARRY.O : RBC réduit le cours cible à 9 $ contre 10

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève le cours cible de 4 100 à 4 300 dollars

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan relève le prix cible de 90 $ à 94 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW ramène l'objectif de cours de 29 à 27 dollars

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 218 $ contre 230 $

* C3.Ai Inc AI.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 7$ de 16

* C3.Ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 7$ de 13

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 247 $ à 160 $

* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 80

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le prix cible de 19 $ à 12 $

* Energy Recovery Inc ERII.O : B. Riley réduit le prix cible de 16 $ à 12 $

* Enovix Corp ENVX.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 102 à 130 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 42$ de 49

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 245 à 270 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené de 300 $

à 245 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 194 à 228 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Ionq Inc IONQ.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 55 $

* Ionq Inc IONQ.N : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 100

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 47 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 435 $ contre 406 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève le prix cible de 395 $ à 410 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 303 $ contre 313 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : HSBC réduit le prix cible de 263 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 305 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 300$ contre 294

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 257 $ à 264 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 295 $ à 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group augmente le pt à 295$ de 285

* Magnite Inc MGNI.O : B. Riley réduit le prix cible à 20$ de 25

* Magnite Inc MGNI.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 30 $ à 16 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 54 $

* Medline Inc MDLN.O : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 56 $

* Medline Inc MDLN.O : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* MGP Ingredients Inc MGPI.O : Roth MKM réduit le cours cible de 41 $ à 32 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Nvidia Corp NVDA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 275 à 300 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC ramène le prix cible à 295 $, contre 310 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : JP Morgan augmente le prix cible à 265 $, contre 250 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 250 à 260 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : RBC relève le prix cible de 240 à 250 dollars

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le cours cible à 156 $ contre 163 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible à 30$ de 39

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 30$ de 55

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 41 dollars

* Root Inc ROOT.O : KBW ramène le cours cible à 104 $, au lieu de 150

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le cours cible à 250 $ contre 315 $

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays réduit le prix cible à 252 $, contre 265 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein réduit le prix cible à 194 $ contre 223 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 250 $ contre 300 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 320 $ contre 365 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 250 $, contre 280 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Raymond James réduit le prix cible à 290 $ contre 375 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 290 $ à 210 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Semtech Corp SMTC.O : B. Riley augmente le prix cible de 91 $ à 115 $

* Sezzle Inc SEZL.O : B. Riley relève le prix cible à 99 $, contre 76 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays réduit le prix cible à 192 $ de 204 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein réduit le prix cible à 195 $ de 237 $

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 268 $ à 245 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 230 $ de 285

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James réduit le prix cible à 200 $ de 250

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 290 $ à 205 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 120 $ à 85 $

* Spok Holdings Inc SPOK.O : B. Riley réduit le prix cible de 21 $ à 14 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 430 $ de 520

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève le cours cible à 91 $ contre 80 $

* Target Corp TGT.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : Bernstein relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG relève le prix cible de 165 $ à 185 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le prix cible de 170 à 180 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : New Street Research abaisse la note de vente

* Trade Desk Inc TTD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 60 $ à 32 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de $575 à $640

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 587 $ à 643 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 525 $ à 575 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Bernstein réduit le cours cible à 88 $ contre 90 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
20,8100 USD NASDAQ +21,20%
AGILENT TECH
124,650 USD NYSE +0,17%
AMER TOWER REIT
182,420 USD NYSE -4,07%
ARCELLX
113,7850 USD NASDAQ +0,03%
ARCUTIS BIOTHER
27,0600 USD NASDAQ +0,30%
ARRAY TECH
11,0300 USD NASDAQ +2,80%
AUTOZONE
3 669,398 USD NYSE -3,00%
BJ WHSL CL HLDG
97,010 USD NYSE -1,97%
BLCKST SEC LEND
24,6600 USD NYSE +3,44%
BOSTON BEER -A-
218,020 USD NYSE -4,23%
C3.AI RG-A
10,320 USD NYSE +2,03%
CLEAR SECURE RG-A
46,520 USD NYSE +38,93%
COSTAR GROUP
44,8050 USD NASDAQ -8,84%
DRIVEN BRANDS
11,6350 USD NASDAQ -29,95%
ENERGY RECOVERY
16,1200 USD NASDAQ +0,31%
ENOVIX
6,1600 USD NASDAQ +0,82%
EOG RESOURCES
122,500 USD NYSE -1,09%
EXLSERVICE HLDG
28,6700 USD NASDAQ -0,28%
FERGUSON ENTER
260,620 USD NYSE -0,40%
FIRST SOLAR
210,5200 USD NASDAQ -13,44%
GULFPORT ENERGY
199,940 USD NYSE +1,81%
INTAPP
21,6400 USD NASDAQ +1,50%
IONQ
33,625 USD NYSE +6,31%
KYMERA THERAP
90,8100 USD NASDAQ -0,22%
L3HARRIS TECH
340,920 USD NYSE -3,77%
LOWE'S COM
263,190 USD NYSE -5,49%
MAGNITE
11,9600 USD NASDAQ +2,22%
MATADOR RES
49,760 USD NYSE -1,50%
MEDLINE RG-A
49,2350 USD NASDAQ -1,51%
MGP INGREDIENTS
20,3500 USD NASDAQ -21,15%
MOSAIC
26,990 USD NYSE -5,28%
NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
OWENS CORNING
123,510 USD NYSE -2,34%
PROCEPT BIOROBOT
27,8600 USD NASDAQ +2,20%
PROTAGONIST THER
87,0950 USD NASDAQ -0,34%
RANGE RESOURCES
39,140 USD NYSE +1,61%
ROOT RG-A
61,2450 USD NASDAQ +5,94%
SALESFORCE
191,970 USD NYSE +3,49%
SAREPTA
19,0250 USD NASDAQ +0,98%
SEMTECH
92,1600 USD NASDAQ +2,21%
SEZZLE
62,6350 USD NASDAQ +3,27%
SNOWFLAKE
169,470 USD NYSE +5,07%
SOLENO THERAPTCS
41,0200 USD NASDAQ +4,75%
SPOK HOLDINGS
13,7700 USD NASDAQ -0,29%
SYNOPSYS
448,9750 USD NASDAQ +1,87%
TARGET
116,410 USD NYSE +0,80%
THE TRADE DESK RG-A
25,1900 USD NASDAQ +1,00%
TJX COMPANIES
155,805 USD NYSE -1,21%
UNITED THERAPEUT
534,5480 USD NASDAQ +12,91%
ZOOM COM RG-A
85,3800 USD NASDAQ -2,43%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/02/2026 à 11:52:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank