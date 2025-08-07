TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à partir de 530 $ à 560 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 160,00 $ contre 1 115,00

$

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à partir de 825 $ à 655 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à partir de 347 $ à 360

$

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 500,00 $ contre 1 480,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 120 $ à 130 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève le cours cible à partir de 140 $ à 145 $

* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible à partir de 145 $ à 150 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le cours cible à partir de 343 $ contre 337 $

* Applovin Corp APP.O : BTIG augmente le prix cible à partir de 547 $ contre 483 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible à partir de 530 $ à 560 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 425,00 $ à partir de 400,00 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 470 $ à 500 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible à partir de 69 $ à 70 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève le cours cible à partir de 48 $ à 56 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 63 $ contre 57 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG relève le cours cible à partir de 45 $ à 55 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le cours cible à partir de 56 $ à 62 $

* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies ramène le cours cible à partir de 21 $, contre 25 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève le cours cible à partir de 60 $ à 66 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible à partir de 300 $ à 310 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à partir de 45 $ à 50 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible à partir de 150 $ à 164 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 145,00 $ à 160,00 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 115,00 $ à 1 160,00 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens augmente le prix cible à partir de 280 $ à 260 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 210 $ à 290 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 515 $ contre 500 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à partir de 128 $, contre 150 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à partir de 135 $ à 150 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à partir de 130 $ à 132 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à partir de 85 $ à 100 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 87 $ à 105 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 90 $ à 135 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le cours à neutre à surpondéré

* Fortinet Inc FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à partir de 115,00 $ à 85,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies augmente le prix cible à partir de 75 $ à 85 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 85 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible à partir de 85 à 87 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève le cours cible à partir de 65,00 $ à 56,00 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 76 $ à 80 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 700 $, contre 765 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à partir de 650 $, contre 700 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 675 $ contre 645 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible à partir de neutre à surpondéré

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à partir de 825 $ à 655 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 650 $ à 600 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird réduit le prix cible à partir de 100 $ à 75 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Bereneberg réduit le prix cible à partir de 78,8 $ à 86 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 19 $ à 26 $

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à partir de 317 $ contre 297 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 175,00 $ à 205,00 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à partir de 125,00 $ à 130,00 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 14 $ à 11 $

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen augmente le prix cible à partir de 21 $ à 22 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse le cours cible à partir de 219 $ à 227 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève son objectif de cours à partir de 310 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 314 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible à partir de 305 $ à 315 $

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à partir de 186 $ à 162 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 145,00 $ à 125,00 $

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à partir de 25 $ à 22 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à partir de 185 $ à 172 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à partir de 180 $, contre 184 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible à partir de 250 $, contre 240 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 235,00 $ à 215,00 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 254 $ à 246 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies augmente le prix cible à partir de 100 $ à 128 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible à partir de 60 $ à 51 $

* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le cours cible à partir de 360 $ à 385 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à partir de 347 $ à 360 $

* Shopify Inc SHOP.O : La Banque Scotia relève le prix cible à partir de 115 $ à 150 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à partir de 25 $ à 41 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies ramène le cours de l'action à partir de "buy" à "hold"

* Sprout Social Inc SPT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 30 $ à 25 $

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève le cours cible à partir de 20 $, contre 16 $ auparavant

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies réduit le prix cible à partir de 45 $ à 55 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à partir de 38 $ à 32 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 30 $ à 14 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de surpondération à neutre

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible à partir de 45 $ à 25 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 27 $ à 20 $

* TPG Inc TPG.O : KBW augmente le prix cible à partir de 57 $ à 64 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 500,00 $ à 1 480,00 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 96,00 $ à 95,00 $ auparavant

* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à partir de 102 $ à 98 $

* Uber UBER.N : RBC augmente le prix cible à partir de 100 $ à 94 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à partir de 108 $, contre 104 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible à partir de 35 $ à 40 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 23 $ à 32 $

* Vertex Inc VERX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 48 $ à 42 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible à partir de 76 $ à 84 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève le prix cible à partir de 85 $, contre 74 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible à partir de 88 $ à 95 $