TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.
FAITS MARQUANTS
* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à partir de 530 $ à 560 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 160,00 $ contre 1 115,00
* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à partir de 825 $ à 655 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à partir de 347 $ à 360
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 500,00 $ contre 1 480,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 120 $ à 130 $
* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève le cours cible à partir de 140 $ à 145 $
* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible à partir de 145 $ à 150 $
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le cours cible à partir de 343 $ contre 337 $
* Applovin Corp APP.O : BTIG augmente le prix cible à partir de 547 $ contre 483 $
* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible à partir de 530 $ à 560 $
* Applovin Corp APP.O : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 425,00 $ à partir de 400,00 $
* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 470 $ à 500 $
* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible à partir de 69 $ à 70 $
* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève le cours cible à partir de 48 $ à 56 $
* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 63 $ contre 57 $
* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG relève le cours cible à partir de 45 $ à 55 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le cours cible à partir de 56 $ à 62 $
* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies ramène le cours cible à partir de 21 $, contre 25 $ auparavant
* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève le cours cible à partir de 60 $ à 66 $
* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible à partir de 300 $ à 310 $
* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à partir de 45 $ à 50 $
* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible à partir de 150 $ à 164 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 145,00 $ à 160,00 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 115,00 $ à 1 160,00 $
* Dave Inc DAVE.O : Citizens augmente le prix cible à partir de 280 $ à 260 $
* Doordash DASH.O : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 210 $ à 290 $
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 515 $ contre 500 $ auparavant
* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à partir de 128 $, contre 150 $ auparavant
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à partir de 135 $ à 150 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à partir de 130 $ à 132 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à partir de 85 $ à 100 $
* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 87 $ à 105 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 90 $ à 135 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le cours à neutre à surpondéré
* Fortinet Inc FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à partir de 115,00 $ à 85,00 $
* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies augmente le prix cible à partir de 75 $ à 85 $
* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 85 $ à 95 $
* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible à partir de 85 à 87 $
* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève le cours cible à partir de 65,00 $ à 56,00 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 76 $ à 80 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 700 $, contre 765 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à partir de 650 $, contre 700 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 675 $ contre 645 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible à partir de neutre à surpondéré
* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à partir de 825 $ à 655 $
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 650 $ à 600 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird réduit le prix cible à partir de 100 $ à 75 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Bereneberg réduit le prix cible à partir de 78,8 $ à 86 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 19 $ à 26 $
* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à partir de 317 $ contre 297 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 175,00 $ à 205,00 $
* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à partir de 125,00 $ à 130,00 $
* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 14 $ à 11 $
* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen augmente le prix cible à partir de 21 $ à 22 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse le cours cible à partir de 219 $ à 227 $
* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève son objectif de cours à partir de 310 $ à 305 $
* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 314 $ à 325 $
* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible à partir de 305 $ à 315 $
* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à partir de 186 $ à 162 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 145,00 $ à 125,00 $
* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à partir de 25 $ à 22 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à partir de 185 $ à 172 $
* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à partir de 180 $, contre 184 $ auparavant
* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible à partir de 250 $, contre 240 $ auparavant
* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 235,00 $ à 215,00 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 254 $ à 246 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies augmente le prix cible à partir de 100 $ à 128 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible à partir de 60 $ à 51 $
* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le cours cible à partir de 360 $ à 385 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à partir de 347 $ à 360 $
* Shopify Inc SHOP.O : La Banque Scotia relève le prix cible à partir de 115 $ à 150 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à partir de 25 $ à 41 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies ramène le cours de l'action à partir de "buy" à "hold"
* Sprout Social Inc SPT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 30 $ à 25 $
* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève le cours cible à partir de 20 $, contre 16 $ auparavant
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies réduit le prix cible à partir de 45 $ à 55 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à partir de 38 $ à 32 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 30 $ à 14 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de surpondération à neutre
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible à partir de 45 $ à 25 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 27 $ à 20 $
* TPG Inc TPG.O : KBW augmente le prix cible à partir de 57 $ à 64 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 500,00 $ à 1 480,00 $
* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 96,00 $ à 95,00 $ auparavant
* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à partir de 102 $ à 98 $
* Uber UBER.N : RBC augmente le prix cible à partir de 100 $ à 94 $
* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à partir de 108 $, contre 104 $ auparavant
* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible à partir de 35 $ à 40 $
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 23 $ à 32 $
* Vertex Inc VERX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 48 $ à 42 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible à partir de 76 $ à 84 $
* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève le prix cible à partir de 85 $, contre 74 $ auparavant
* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible à partir de 88 $ à 95 $
