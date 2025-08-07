 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à partir de 530 $ à 560 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 160,00 $ contre 1 115,00

$

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à partir de 825 $ à 655 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à partir de 347 $ à 360

$

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 500,00 $ contre 1 480,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 120 $ à 130 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève le cours cible à partir de 140 $ à 145 $

* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible à partir de 145 $ à 150 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le cours cible à partir de 343 $ contre 337 $

* Applovin Corp APP.O : BTIG augmente le prix cible à partir de 547 $ contre 483 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible à partir de 530 $ à 560 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 425,00 $ à partir de 400,00 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 470 $ à 500 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible à partir de 69 $ à 70 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève le cours cible à partir de 48 $ à 56 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 63 $ contre 57 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG relève le cours cible à partir de 45 $ à 55 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le cours cible à partir de 56 $ à 62 $

* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies ramène le cours cible à partir de 21 $, contre 25 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève le cours cible à partir de 60 $ à 66 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible à partir de 300 $ à 310 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à partir de 45 $ à 50 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible à partir de 150 $ à 164 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 145,00 $ à 160,00 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 115,00 $ à 1 160,00 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens augmente le prix cible à partir de 280 $ à 260 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 210 $ à 290 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 515 $ contre 500 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à partir de 128 $, contre 150 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à partir de 135 $ à 150 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à partir de 130 $ à 132 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à partir de 85 $ à 100 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 87 $ à 105 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 90 $ à 135 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le cours à neutre à surpondéré

* Fortinet Inc FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible à partir de 115,00 $ à 85,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies augmente le prix cible à partir de 75 $ à 85 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 85 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible à partir de 85 à 87 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève le cours cible à partir de 65,00 $ à 56,00 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 76 $ à 80 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 700 $, contre 765 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à partir de 650 $, contre 700 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à partir de 675 $ contre 645 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible à partir de neutre à surpondéré

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à partir de 825 $ à 655 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 650 $ à 600 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird réduit le prix cible à partir de 100 $ à 75 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Bereneberg réduit le prix cible à partir de 78,8 $ à 86 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 19 $ à 26 $

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à partir de 317 $ contre 297 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à partir de 175,00 $ à 205,00 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à partir de 125,00 $ à 130,00 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 14 $ à 11 $

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen augmente le prix cible à partir de 21 $ à 22 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW abaisse le cours cible à partir de 219 $ à 227 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève son objectif de cours à partir de 310 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 314 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible à partir de 305 $ à 315 $

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à partir de 186 $ à 162 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à partir de 145,00 $ à 125,00 $

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à partir de 25 $ à 22 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à partir de 185 $ à 172 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à partir de 180 $, contre 184 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible à partir de 250 $, contre 240 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan augmente le prix cible à partir de 235,00 $ à 215,00 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 254 $ à 246 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies augmente le prix cible à partir de 100 $ à 128 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible à partir de 60 $ à 51 $

* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le cours cible à partir de 360 $ à 385 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à partir de 347 $ à 360 $

* Shopify Inc SHOP.O : La Banque Scotia relève le prix cible à partir de 115 $ à 150 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à partir de 25 $ à 41 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies ramène le cours de l'action à partir de "buy" à "hold"

* Sprout Social Inc SPT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à partir de 30 $ à 25 $

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève le cours cible à partir de 20 $, contre 16 $ auparavant

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies réduit le prix cible à partir de 45 $ à 55 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à partir de 38 $ à 32 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 30 $ à 14 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de surpondération à neutre

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible à partir de 45 $ à 25 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible à partir de 27 $ à 20 $

* TPG Inc TPG.O : KBW augmente le prix cible à partir de 57 $ à 64 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à partir de 1 500,00 $ à 1 480,00 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève le prix cible à partir de 96,00 $ à 95,00 $ auparavant

* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à partir de 102 $ à 98 $

* Uber UBER.N : RBC augmente le prix cible à partir de 100 $ à 94 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à partir de 108 $, contre 104 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible à partir de 35 $ à 40 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève le cours cible à partir de 23 $ à 32 $

* Vertex Inc VERX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à partir de 48 $ à 42 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible à partir de 76 $ à 84 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève le prix cible à partir de 85 $, contre 74 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible à partir de 88 $ à 95 $

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
130,5000 USD NASDAQ +0,42%
AMGEN
284,6700 USD NASDAQ -5,14%
APPLOVIN RG-A
390,5700 USD NASDAQ +3,34%
BALL
52,520 USD NYSE -3,27%
BENTLEY SYSTMS RG-B
55,2200 USD NASDAQ -3,21%
BLUE BIRD
44,1400 USD NASDAQ +1,22%
CAREDX
13,1000 USD NASDAQ +1,95%
CENCORA
283,850 USD NYSE -2,85%
CENTRAL GARDEN &
39,4100 USD NASDAQ -0,53%
CHARLES RIV LAB
150,400 USD NYSE -10,22%
COSTCO WHSL
968,5600 USD NASDAQ +2,64%
DAVE
196,1100 USD NASDAQ -17,89%
DOORDASH RG-A
258,0800 USD NASDAQ +1,10%
DUOLINGO RG-A
343,6100 USD NASDAQ +0,97%
ELF BEAUTY
110,500 USD NYSE +0,59%
FORTINET
96,5800 USD NASDAQ +0,38%
GLOBAL PAYMENTS
85,500 USD NYSE +8,98%
GXO LOGISTICS
50,470 USD NYSE +3,00%
HENRY SCHEIN
66,3150 USD NASDAQ +2,29%
HUBSPOT
490,510 USD NYSE -0,34%
INTL FLAVORS&FRA
66,150 USD NYSE -6,22%
JACK IN THE BOX
18,9400 USD NASDAQ -2,87%
JONES LANG LASAL
275,460 USD NYSE +0,93%
LEIDOS HOLDG
174,420 USD NYSE +0,88%
LIGHT & WONDER
90,9200 USD NASDAQ +2,87%
LYFT RG-A
13,9900 USD NASDAQ -3,58%
MARKETAXESS HOLD
186,8000 USD NASDAQ -10,11%
MCDONALD'S
307,540 USD NYSE +2,93%
MIDDLEBY CORP
118,3000 USD NASDAQ -18,25%
OPENLANE
28,910 USD NYSE +15,50%
OWENS CORNING
147,700 USD NYSE +4,82%
PAYCOM SOFTWARE
222,980 USD NYSE -0,10%
PRIMORIS SVCS
110,460 USD NYSE +1,73%
PROCEPT BIOROBOT
45,6900 USD NASDAQ -5,05%
ROCKWELL AUTOMAT
328,695 USD NYSE -4,94%
SHOPIFY RG-A
212,820 CAD TSX +21,50%
SHOPIFY SVTG-A
113,340 CAD TSX +107,20%
SIX FLAGS ENT
24,330 USD NYSE -20,77%
SPROUT SOCIAL RG-A
16,0600 USD NASDAQ -1,05%
SUNRUN
9,0700 USD NASDAQ -3,72%
TANDEM DIABETES
14,3900 USD NASDAQ -5,02%
THE CARLYLE GRP
62,9000 USD NASDAQ +4,66%
TPG RG-A
60,2200 USD NASDAQ +5,13%
TRANSDIGM
1 401,180 USD NYSE -1,10%
TRIMBLE
84,1300 USD NASDAQ +1,73%
UBER TECH
89,270 USD NYSE -0,23%
UNITY SOFTWARE
31,910 USD NYSE -5,98%
VERTEX RG-A
27,1000 USD NASDAQ -18,05%
ZILLOW GRP RG-A
81,5100 USD NASDAQ +2,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2025 à 09:59:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

