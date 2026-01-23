information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 10:04

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 265 à 360

dollars

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $, contre

13 $ auparavant

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible de 145 à 140 dollars

* Abbott ABT.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 138 $ de 144 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le cours cible à 145 $, contre 149 $ auparavant

* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à 135 $, contre 150 $ auparavant

* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135 $

* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ contre 145 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève le cours cible de 265 à 360 dollars

* ARM Holdings Plc ARM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 180 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 50

dollars

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève le cours cible de 120 à 123 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 228 $

contre 240 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 650 $ à 700 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix cible de 308 $ à 270 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève le cours cible à 262 $ contre 256 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève le cours cible de 32 à 34 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le cours cible de 114 $ à 118 $

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève le cours cible de 13 $ à 42 $

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de 143 $ à 140 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours cible de 131 $ à 135 $

* Entergy ETR.N : RBC ramène le cours cible de 115 à 112 dollars

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le cours cible de 115 $ à 120 $

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler ramène le cours à neutre de surpondéré à

surpondéré

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le cours cible de 63 $ à 65 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156$ contre 150

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 81 $ contre

100 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 120 à 96

dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de

"acheter" à "conserver"

* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 35$ de 30

* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg relève le cours cible à 107 $ contre 103 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 600 à 622

dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 620 $ contre

610 $ auparavant

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1460 $ à 1760 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le cours cible à 250 $ contre 165 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours cible de 43 $ à 47 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 79 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 72 $ contre 79 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible de 132 à 146 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible de 139 $ à 159 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours cible à 43 $, contre 50 $ auparavant

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du

marché"

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 103 à 117 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 142 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC relève le cours cible de 99 $ à 103 $

* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC relève le cours cible de 176 à 182 dollars

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le prix cible à 165 $ contre 157 $

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève la pondération de neutre à surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"

* Roper Technologies Inc ROP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 570 $ à 525 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève le cours cible de 25 à 26 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène le cours cible à 175 $, contre 230 $ auparavant

* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible à 105 $ contre 99 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan réduit le cours cible de 119,50 $ à 117,50 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson relève le PT de 94 $ à 104 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente le prix cible à 110$ de 100

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler relève le prix cible à 96 $ contre 86

$

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James relève le prix cible de 105 à 115

dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 110 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 66 $ à 62 $

* Travelers TRV.N : Jefferies réduit le prix cible à 305 $ de 310

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible à 320 $ contre 317 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer réduit le cours cible à 510 $ contre

600

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 42

$

* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le prix cible de 131 $ à 127 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à 19$ de 38

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le cours à neutre de

surperformant