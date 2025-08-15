TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Precigen, Transdigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Precigen et Transdigm Group.
FAITS MARQUANTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève le cours cible de 44 $ à 60 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 220 $ contre 210 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 220 $
* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 141 $ contre 129 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $
* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies augmente le cours cible à 79 $ contre 54 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 87 $ contre 92 $
* Deere & Co DE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 530,00 $ à 500,00 $
* Dillard'S Inc DDS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 458,00 $ à 443,00 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 65 $
* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 123 $
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 139,00 $ contre 145,00 $
* Terawulf Inc WULF.O : Northland Capital augmente le prix cible à 12 $ de 10 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer