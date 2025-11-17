TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Applied Materials, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living.
FAITS MARQUANTS
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James réduit le prix cible de 30 $ à 25 $
* AEP AEP.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; augmente le prix cible de 128 $ à 137 $
* AGCO Corp AGCO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 117 $ contre 115 $ auparavant
* AIRO Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance
* Albemarle ALB.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 1,50 $ à 0,75 $
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 27 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : UBS relève le cours cible de 51 $ à 56 $
* American Tower Corp AMT.N : Barclays abaisse le cours cible à 203 $ contre 251 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève le cours cible à 265 $ contre 240 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération
sectorielle"
* Ardent Health Inc ARDT.N : UBS réduit le prix cible de 17 $ à 14,50 $
* Ashland Inc ASH.N : Mizuho relève le cours cible à 60 $ contre 54 $ auparavant
* Astera Labs Inc ALAB.O : Northland Capital relève la note à surperformer
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 11 $ auparavant
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays abaisse sa recommandation de "pondération égale" à
"sous-pondération"
* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de "neutre" à "sous-pondéré"
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le prix cible de 20 $ à 21 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "market perform" à "outperform"
* Blaize Holdings Inc BZAI.O : B. Riley réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 75 $ de 85 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 67 $ à 68 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève sa recommandation de "vendre" à "conserver"
* Bristol Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup réduit le prix cible à 45 $ contre 48 $ auparavant
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 13 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 115 $
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible de 78 $ à 72 $
* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 32 $ à 30 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente le prix cible de 39 $ à 42 $
* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible de 310 $ à 330 $
* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 60 $ à 74 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 7 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de "surperformance" à
"performance de marché"
* CG Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de 53 $ à 61 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Argus Research relève sa recommandation de
"conserver" à "acheter"
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley passe de "surpondération" à "pondération égale"
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 190 $ à 221,5 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance
sectorielle"
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 221,50 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 60 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho augmente le prix cible de 475 $ à 540 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de 515 $ à 600 $
* Crown Castle International Corp CCI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 104 $ contre 120 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley ramène le cours cible à 110 $ contre 144 $ auparavant
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondération" à
"sous-pondération"
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 169 $ contre 160 $ auparavant
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant
* Equity Residential EQR.N : BMO réduit le prix cible de 75 $ à 70 $
* Equity Residential EQR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 70 $ contre 75 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente le cours cible à 294 $ contre 218 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho augmente le prix cible à 270 $ contre 240 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève l'objectif de cours à 166 $
contre 138 $ auparavant
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève sa recommandation de "neutre" à
"achat"
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 146 $ contre 139 $ auparavant
* Fastly Inc FSLY.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 47 $ contre
41 $ auparavant
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 56 $ contre 47 $ auparavant
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 50 $ à 55 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 52 $ à 27 $
* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 43 $
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève le cours cible à 30 $ contre 19 $ auparavant
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondération"
* GigaCloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 105 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 260 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 25 $ contre 28 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondération" à
"pondération égale"
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 40 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein augmente le prix cible à 241 $ contre 217 $
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 24 $ de 26 $
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "pondération égale" à "sous-pondération"
* Immunome Inc IMNM.O : Stephens augmente le prix cible de 25 $ à 33 $
* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 $ à 20 $
* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondération" à
"pondération égale"
* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération
égale
* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de
275 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : UBS réduit le prix cible de 20 $ à 17 $
* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours cible à 28 $ contre 22 $
* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $
* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à
"sous-performance"
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 215 $ contre 195 $
auparavant
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $ auparavant
* Legence Corp LGN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $
* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 53 $ contre 38 $
* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 36 $ à 46 $
* Legence Corp LGN.O : BTIG augmente le prix cible de 40 $ à 45 $
* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 48 $
* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel réduit le cours cible de 21 $ à 17 $
* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 1 $ contre 4 $ auparavant
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Barclays relève le cours cible de 194 $ à 202 $
* Masimo Corp MASI.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix:
162 $
* McKesson Corp MCK.N : Jefferies augmente le prix cible de 900 $ à 975 $
* MGM Resorts International MGM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 39 $
* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 250 $ à 300 $
* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 $ à 63 $
* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 30 $
* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève le cours cible de 53 $ à 55 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $
* Net Power NPWR.N : Barclays relève le cours cible de 2 $ à 3 $
* Net Power NPWR.N : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondération" à "pondération égale"
* NetApp Inc NTAP.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance
* Netstreit Corp NTST.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 20 $ contre 19 $
* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $
* Nike Inc NKE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 86 $ contre 100 $ auparavant
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO ramène le cours cible de 21 $ à 19 $
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"
* Okta Inc OKTA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $
* OptimizeRX Corp OPRX.O : Stephens réduit le prix cible à 17 $ de 20 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 5 $
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec un objectif de prix de 38 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO augmente le prix cible de 225 $ à 230 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 $ à 240 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho augmente le prix cible de 220 $ à 230 $
* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 0,85 $
* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 39 $
* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit le prix cible à 180 $ de 220 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève le cours cible à 141 $ contre 132 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : Argus Research abaisse le cours cible à 35 $ contre 45 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 139 $ contre 130 $
* Plug Power Inc PLUG.O : Susquehanna ramène l'objectif de cours à 2,50 $ contre 3,50 $
* PotlatchDeltic Corp PCH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 49 $ à 46 $
* PotlatchDeltic Corp PCH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à
"sous-performance"
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 23 $ à 26 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance
* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90 $ contre 72 $ auparavant
* Rivian RIVN.O : Stifel relève le cours cible de 16 $ à 17 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance
* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève la note de neutre à surperformer
* SailPoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit le prix cible à 24 $ de 25 $
* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 305 $ contre 325 $ auparavant
* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 340 $ contre 350 $
* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays réduit le prix cible à 219 $ contre 226 $ auparavant
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 45 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix cible de 45 $ à 50 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Stifel abaisse sa recommandation d'achat à attente; augmente le prix cible de
43,80 $ à 45 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 310 $ contre 280 $ auparavant
* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 285 $ contre 260 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 104 $ contre 103 $
* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat; PT 10 $
* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat; prix cible
10 $
* Sunoco LP SUN.N : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; PT 57 $
* SunocoCorp SUNC.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 57 $
* SunocoCorp Llc SUNC.N : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; PT 70 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 41 $ à 59 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "sous-performance" à "achat"
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 148 $ contre 147 $
* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 508 $ contre 483 $ auparavant
* The Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 30 $ contre 19 $
* The Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondération"
* TopBuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 440 $ à 487 $
* TopBuild Corp BLD.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 500
$
* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 30 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40 $
* Urban Outfitters Inc URBN.O : UBS réduit le prix cible de 79 $ à 70 $
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 184 $ contre 169 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 49 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 54 $ contre 48 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 58 $
* Vivos Therapeutics Inc VVOS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un prix
cible de 7 $
* VolitionRX Ltd VNRX.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 2,50 $ à 1,50 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 26 $ de 29 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"
* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 94 $ contre 92 $ auparavant
* XPO Inc XPO.N : Barclays relève le cours cible de 145 $ à 160 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; augmente le prix cible
à 173 $ contre 162 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 94 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le cours cible de 310 $ à 325 $