TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 19:59

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Applied Materials, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève l'objectif de cours de 240 $ à 265 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "market perform" à "outperform"

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 13 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 19 $ à 30 $

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 $ à 63 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* AEP AEP.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; augmente le prix cible de 128 $ à 137 $

* AGCO Corp AGCO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 117 $ contre 115 $ auparavant

* AIRO Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance

* Albemarle ALB.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 1,50 $ à 0,75 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 27 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : UBS relève le cours cible de 51 $ à 56 $

* American Tower Corp AMT.N : Barclays abaisse le cours cible à 203 $ contre 251 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève le cours cible à 265 $ contre 240 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération

sectorielle"

* Ardent Health Inc ARDT.N : UBS réduit le prix cible de 17 $ à 14,50 $

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho relève le cours cible à 60 $ contre 54 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : Northland Capital relève la note à surperformer

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 11 $ auparavant

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays abaisse sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondération"

* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de "neutre" à "sous-pondéré"

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le prix cible de 20 $ à 21 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève sa recommandation de "market perform" à "outperform"

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : B. Riley réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 75 $ de 85 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 67 $ à 68 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève sa recommandation de "vendre" à "conserver"

* Bristol Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup réduit le prix cible à 45 $ contre 48 $ auparavant

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le prix cible de 9 $ à 13 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 115 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible de 78 $ à 72 $

* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente le prix cible de 39 $ à 42 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible de 310 $ à 330 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 60 $ à 74 $

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 7 $

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"performance de marché"

* CG Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de 53 $ à 61 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Argus Research relève sa recommandation de

"conserver" à "acheter"

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley passe de "surpondération" à "pondération égale"

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 190 $ à 221,5 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 221,50 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 60 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho augmente le prix cible de 475 $ à 540 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de 515 $ à 600 $

* Crown Castle International Corp CCI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 104 $ contre 120 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley ramène le cours cible à 110 $ contre 144 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondération" à

"sous-pondération"

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 169 $ contre 160 $ auparavant

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant

* Equity Residential EQR.N : BMO réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Equity Residential EQR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 70 $ contre 75 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente le cours cible à 294 $ contre 218 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho augmente le prix cible à 270 $ contre 240 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève l'objectif de cours à 166 $

contre 138 $ auparavant

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 146 $ contre 139 $ auparavant

* Fastly Inc FSLY.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 47 $ contre

41 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 56 $ contre 47 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 50 $ à 55 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 52 $ à 27 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 43 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève le cours cible à 30 $ contre 19 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondération"

* GigaCloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 260 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 25 $ contre 28 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondération" à

"pondération égale"

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 40 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein augmente le prix cible à 241 $ contre 217 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 24 $ de 26 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "pondération égale" à "sous-pondération"

* Immunome Inc IMNM.O : Stephens augmente le prix cible de 25 $ à 33 $

* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondération" à

"pondération égale"

* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération

égale

* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de

275 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : UBS réduit le prix cible de 20 $ à 17 $

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours cible à 28 $ contre 22 $

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à

"sous-performance"

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 215 $ contre 195 $

auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $ auparavant

* Legence Corp LGN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 53 $ contre 38 $

* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 36 $ à 46 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 36 $ à 48 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel réduit le cours cible de 21 $ à 17 $

* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 1 $ contre 4 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Barclays relève le cours cible de 194 $ à 202 $

* Masimo Corp MASI.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix:

162 $

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies augmente le prix cible de 900 $ à 975 $

* MGM Resorts International MGM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 39 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 250 $ à 300 $

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 $ à 63 $

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 30 $

* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève le cours cible de 53 $ à 55 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Net Power NPWR.N : Barclays relève le cours cible de 2 $ à 3 $

* Net Power NPWR.N : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondération" à "pondération égale"

* NetApp Inc NTAP.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance

* Netstreit Corp NTST.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 20 $ contre 19 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 86 $ contre 100 $ auparavant

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO ramène le cours cible de 21 $ à 19 $

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* OptimizeRX Corp OPRX.O : Stephens réduit le prix cible à 17 $ de 20 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 5 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec un objectif de prix de 38 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO augmente le prix cible de 225 $ à 230 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 $ à 240 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho augmente le prix cible de 220 $ à 230 $

* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 0,85 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 39 $

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit le prix cible à 180 $ de 220 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève le cours cible à 141 $ contre 132 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Argus Research abaisse le cours cible à 35 $ contre 45 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 139 $ contre 130 $

* Plug Power Inc PLUG.O : Susquehanna ramène l'objectif de cours à 2,50 $ contre 3,50 $

* PotlatchDeltic Corp PCH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 49 $ à 46 $

* PotlatchDeltic Corp PCH.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à

"sous-performance"

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 23 $ à 26 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90 $ contre 72 $ auparavant

* Rivian RIVN.O : Stifel relève le cours cible de 16 $ à 17 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève la note de neutre à surperformer

* SailPoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit le prix cible à 24 $ de 25 $

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 305 $ contre 325 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 340 $ contre 350 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays réduit le prix cible à 219 $ contre 226 $ auparavant

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Stifel abaisse sa recommandation d'achat à attente; augmente le prix cible de

43,80 $ à 45 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 310 $ contre 280 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 285 $ contre 260 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 104 $ contre 103 $

* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat; PT 10 $

* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

10 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; PT 57 $

* SunocoCorp SUNC.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 57 $

* SunocoCorp Llc SUNC.N : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; PT 70 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 41 $ à 59 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "sous-performance" à "achat"

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 148 $ contre 147 $

* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève l'objectif de cours à 508 $ contre 483 $ auparavant

* The Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 30 $ contre 19 $

* The Gap Inc GAP.N : Barclays relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondération"

* TopBuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 440 $ à 487 $

* TopBuild Corp BLD.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 500

$

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 30 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : UBS réduit le prix cible de 79 $ à 70 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 184 $ contre 169 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 49 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 54 $ contre 48 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* Vivos Therapeutics Inc VVOS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un prix

cible de 7 $

* VolitionRX Ltd VNRX.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 2,50 $ à 1,50 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 26 $ de 29 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 94 $ contre 92 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Barclays relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; augmente le prix cible

à 173 $ contre 162 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 94 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le cours cible de 310 $ à 325 $

