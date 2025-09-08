information fournie par Reuters • 08/09/2025 à 16:50

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 à 205,82 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $ contre 246 $

auparavant

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ABM Industries Inc ABM.N : UBS relève le cours cible de 54 à 55 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit le prix cible à 460$ de 530

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le prix cible de 480 $ à 430 $

* AEye Inc LIDR.O : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 6 $

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 84 $ à 95 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : BMO relève l'objectif de cours de 450 $ à 470 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 $ à 205,82 $

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Oppenheimer relève le cours cible à 8 $ contre 7 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix de 220

* Bakkt Holdings Inc BKKT.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 13

* BAT BTI.N : Argus Research relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note neutre

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 60

* Boston Scientific Corp BSX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 118 à 125 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Oppenheimer relève le prix cible de "performer" à "surperformer" de

"performer

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 94 $ contre 85 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 72 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Argus Research relève le cours cible de 285 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup augmente le prix cible de 315 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible à 365 $ de 345

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Raymond James réduit le prix cible de 49 $ à 43 $

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 69 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 19

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de sous-pondération

* Chart Industries Inc GTLS.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position neutre

* Chart Industries Inc GTLS.N : Citigroup augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 44 à 50 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135,00 $ contre 133,00

* CME Group Inc CME.O : UBS réduit le prix cible à 285 $, contre 305 $ auparavant

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 38

* Conocophillips COP.N : Raymond James réduit le prix cible de 117 $ à 115 $

* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à 47 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible à 249 $ contre 253 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de "surperformance" à "perform"

* Dow Inc DOW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 28

* Duolingo Inc DUOL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 239 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Citigroup augmente le prix cible de 124 $ à 134 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 100 $ à 104 $

* Ecolab Inc ECL.N : BMO relève le cours cible de 307 $ à 310 $

* Ecolab Inc ECL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 285 $ contre 275 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Raymond James relève le cours cible de 140 à 155 dollars

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 32 à 30 dollars

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* fair Isaac Corp FICO.N : UBS relève le cours cible de 1540 à 1590 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Mizuho relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo relève le cours cible à 70 $ contre 66 $

* Freshpet Inc FRPT.O : UBS réduit le cours cible à 48 $ contre 65 $

* Greif Inc GEF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 71 $ contre 72 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 246 $ à 250 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels de ses

analystes

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James augmente le prix cible de 68 $ à 73 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec une note d'achat

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec un prix cible de 21 $

* Insulet Corp PODD.O : Oppenheimer relève le prix cible de 324 $ à 365 $

* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 30 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 53 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 12,00 $ à 14,00 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel ajuste le prix cible de 2,10 $ à 21 $ pour refléter le regroupement d'actions à

raison de 1 pour 10

* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix

214

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 430 à 445 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de

surpondération

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de

prix de 42

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 39

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Raymond James initie la couverture avec la note market

perform

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 26 $ à 43 $

* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 131 $, contre 123 $ auparavant

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix

cible de 40 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible à 281 $ contre 221 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 210 $ contre 185 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 175,00 $ à 246,00 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 149 $ à 140 $

* Phreesia Inc PHR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* Polaris Inc PII.N : UBS relève le cours cible de 45 à 58 dollars

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 128

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 395

* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 320 $ à 345 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* RH RH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 295 $ contre 275 $

* Roblox Corp RBLX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 159 à 171 dollars

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Saia Inc SAIA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 347 $ contre 353 $

* Samsara Inc IOT.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 53,00 $ contre 50,00 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 57 $ à 80 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 58 $ contre 56 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8,5 $ à 10,5 $

* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 6 $ à 8 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le PT à 115,00 $ de 140,00 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Shattuck Labs STTK.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 4

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Jefferies relève le prix cible de 6 $ à 9 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading initie la couverture avec une note d'achat; PT 46

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO augmente le prix cible de 88 $ à 94 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 44 $ à 22 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 20

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Citigroup réduit le prix cible de 170 $ à 150 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities augmente le prix cible de 130 à 144 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de "surperformance" à "achat fort

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Valvoline Inc VVV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 330 $ contre 290 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 250 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 110 $, contre 88 $ auparavant