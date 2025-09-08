 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 à 205,82 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $ contre 246 $

auparavant

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ABM Industries Inc ABM.N : UBS relève le cours cible de 54 à 55 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit le prix cible à 460$ de 530

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le prix cible de 480 $ à 430 $

* AEye Inc LIDR.O : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 6 $

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 84 $ à 95 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : BMO relève l'objectif de cours de 450 $ à 470 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 $ à 205,82 $

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Oppenheimer relève le cours cible à 8 $ contre 7 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix de 220

* Bakkt Holdings Inc BKKT.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 13

* BAT BTI.N : Argus Research relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note neutre

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 60

* Boston Scientific Corp BSX.N : Oppenheimer relève le prix cible de 118 à 125 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Oppenheimer relève le prix cible de "performer" à "surperformer" de

"performer

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 94 $ contre 85 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 72 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Argus Research relève le cours cible de 285 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup augmente le prix cible de 315 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible à 365 $ de 345

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Raymond James réduit le prix cible de 49 $ à 43 $

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 69 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 19

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de sous-pondération

* Chart Industries Inc GTLS.N : Citigroup passe d'une position d'achat à une position neutre

* Chart Industries Inc GTLS.N : Citigroup augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 44 à 50 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135,00 $ contre 133,00

* CME Group Inc CME.O : UBS réduit le prix cible à 285 $, contre 305 $ auparavant

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 38

* Conocophillips COP.N : Raymond James réduit le prix cible de 117 $ à 115 $

* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à 47 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible à 249 $ contre 253 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de "surperformance" à "perform"

* Dow Inc DOW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 28

* Duolingo Inc DUOL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 239 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Citigroup augmente le prix cible de 124 $ à 134 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 100 $ à 104 $

* Ecolab Inc ECL.N : BMO relève le cours cible de 307 $ à 310 $

* Ecolab Inc ECL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 285 $ contre 275 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Raymond James relève le cours cible de 140 à 155 dollars

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 32 à 30 dollars

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* fair Isaac Corp FICO.N : UBS relève le cours cible de 1540 à 1590 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Mizuho relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo relève le cours cible à 70 $ contre 66 $

* Freshpet Inc FRPT.O : UBS réduit le cours cible à 48 $ contre 65 $

* Greif Inc GEF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 71 $ contre 72 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 246 $ à 250 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels de ses

analystes

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James augmente le prix cible de 68 $ à 73 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec une note d'achat

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec un prix cible de 21 $

* Insulet Corp PODD.O : Oppenheimer relève le prix cible de 324 $ à 365 $

* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 30 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 55 $ à 53 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 12,00 $ à 14,00 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel ajuste le prix cible de 2,10 $ à 21 $ pour refléter le regroupement d'actions à

raison de 1 pour 10

* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix

214

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 430 à 445 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de

surpondération

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de

prix de 42

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 39

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Raymond James initie la couverture avec la note market

perform

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 26 $ à 43 $

* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 131 $, contre 123 $ auparavant

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix

cible de 40 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible à 281 $ contre 221 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 210 $ contre 185 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 175,00 $ à 246,00 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 149 $ à 140 $

* Phreesia Inc PHR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* Polaris Inc PII.N : UBS relève le cours cible de 45 à 58 dollars

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 128

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 395

* Ralph Lauren Corp RL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 320 $ à 345 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 31 à 34 dollars

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* RH RH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 295 $ contre 275 $

* Roblox Corp RBLX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 159 à 171 dollars

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Saia Inc SAIA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 347 $ contre 353 $

* Samsara Inc IOT.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 53,00 $ contre 50,00 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 57 $ à 80 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 58 $ contre 56 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8,5 $ à 10,5 $

* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 6 $ à 8 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le PT à 115,00 $ de 140,00 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Shattuck Labs STTK.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 4

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Jefferies relève le prix cible de 6 $ à 9 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Jonestrading initie la couverture avec une note d'achat; PT 46

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO augmente le prix cible de 88 $ à 94 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 44 $ à 22 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 20

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Citigroup réduit le prix cible de 170 $ à 150 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities augmente le prix cible de 130 à 144 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de "surperformance" à "achat fort

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Valvoline Inc VVV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 330 $ contre 290 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 250 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 110 $, contre 88 $ auparavant

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

ABM INDUSTRIES
47,640 USD NYSE -1,31%
ADOBE
353,8200 USD NASDAQ +1,39%
AEYE RG-A
3,0665 USD NASDAQ +9,13%
ALBEMARLE
81,500 USD NYSE -0,04%
ALNYLAM PHARMA
457,6950 USD NASDAQ +1,26%
APPLE
238,6400 USD NASDAQ -0,44%
AQUESTIVE THERP
4,9900 USD NASDAQ -7,93%
ARGAN
209,371 USD NYSE -1,02%
BAKKT HLDGS RG-A
9,010 USD NYSE +6,12%
BIOMARIN PHARM
56,0600 USD NASDAQ -2,96%
BOSTON SCIENTIFI
108,570 USD NYSE +1,26%
BOYD GAMING
86,775 USD NYSE +0,47%
BRGHTSPRNG HLTH
25,3700 USD NASDAQ +5,14%
BRIT AMR TOB SP ADR
56,075 USD NYSE +0,13%
BROADCOM
347,9100 USD NASDAQ +3,89%
CAESR ENTMT
25,9700 USD NASDAQ -1,40%
CELANESE
46,805 USD NYSE -3,99%
CELSIUS HLDGS
55,2600 USD NASDAQ -5,33%
CENTURI HLDG
21,615 USD NYSE +0,14%
CHART INDUSTRIES
199,240 USD NYSE -0,12%
CHEWY RG-A
41,990 USD NYSE -0,83%
CLOROX CO.
126,220 USD NYSE -0,71%
CME GROUP RG-A
260,3150 USD NASDAQ -0,62%
COMCAST-A
33,7600 USD NASDAQ -0,44%
CONOCOPHILLIPS
91,600 USD NYSE -1,45%
COPART
47,9350 USD NASDAQ -1,31%
CRACKER BARREL O
51,5000 USD NASDAQ -2,48%
DARDEN RESTAURAN
209,865 USD NYSE -0,13%
DEXCOM
79,2350 USD NASDAQ -1,58%
DOW
23,645 USD NYSE -3,49%
DUOLINGO RG-A
273,8400 USD NASDAQ +0,98%
EAST-WEST BANCOR
110,5800 USD NASDAQ +2,79%
ECOLAB INC
274,750 USD NYSE +0,40%
ELF BEAUTY
134,870 USD NYSE +0,72%
EXCELERATE ENR RG-A
23,039 USD NYSE -2,79%
FAIR ISAAC
1 531,450 USD NYSE -0,18%
FIRST IND RT T R
52,250 USD NYSE +0,06%
FOX RG-A
61,8800 USD NASDAQ +0,62%
FRESHPET
55,2350 USD NASDAQ -0,06%
GREIF-A
60,880 USD NYSE -0,81%
GUIDEWIRE SOFTWA
261,840 USD NYSE +0,49%
HANCOCK WHITNEY
63,0550 USD NASDAQ +0,53%
INSULET
347,3150 USD NASDAQ -0,32%
KALA BIO
14,8700 USD NASDAQ +2,20%
KENVUE
18,425 USD NYSE -1,26%
KINETIK HLDGS RG-A
41,540 USD NYSE -1,01%
LEGALZOOM.COM
10,3190 USD NASDAQ 0,00%
LINCOLN NATL
41,310 USD NYSE -1,90%
LOWE'S COM
270,915 USD NYSE +0,31%
LUCID GROUP
18,2500 USD NASDAQ -0,87%
MALIBU BOATS RG-A
32,8800 USD NASDAQ -2,32%
MASTEC
179,080 USD NYSE +0,61%
MEDPACE HOLDINGS
490,8900 USD NASDAQ +0,80%
NAPCO SEC TECH
40,2100 USD NASDAQ +1,75%
NRX PHARMA
2,8655 USD NASDAQ +4,20%
NVIDIA
169,9154 USD NASDAQ +1,73%
ORACLE
240,700 USD NYSE +3,37%
PAYCHEX INC
135,7100 USD NASDAQ +0,20%
PHREESIA
27,710 USD NYSE -1,49%
POLARIS
59,920 USD NYSE +1,27%
PRIMORIS SVCS
117,780 USD NYSE +0,68%
QUANTA SERVICES
378,610 USD NYSE +1,64%
RALPH LAUREN RG-A
311,610 USD NYSE -0,11%
RAPPORT THERA
28,1077 USD NASDAQ +95,74%
REXFORD IND REIT
42,535 USD NYSE -0,86%
RH
241,080 USD NYSE -3,99%
ROBLOX RG-A
127,345 USD NYSE -0,25%
SAIA
306,8200 USD NASDAQ -2,02%
SAMSARA RG-A
41,230 USD NYSE -1,93%
SANOFI SP ADR
46,3450 USD NASDAQ -0,33%
SAVARA
3,7981 USD NASDAQ +2,10%
SCIENCE APPS INT
102,2350 USD NASDAQ -2,57%
SHATTUCK LABS
1,8700 USD NASDAQ +20,65%
SHOALS TECH RG-A
7,0750 USD NASDAQ -1,12%
SIONNA THER
23,9180 USD NASDAQ -0,34%
STRATEGIC EDU
83,1700 USD NASDAQ +1,48%
TANDEM DIABETES
12,3907 USD NASDAQ -1,50%
TENAX THERAPEUT
6,2000 USD NASDAQ +3,42%
TRADEWEB MKTS RG-A
118,6250 USD NASDAQ -0,39%
UMB FINANCIAL
124,5000 USD NASDAQ +0,02%
USCB FIN HLDGS RG-A
17,6400 USD NASDAQ +1,20%
VALVOLINE
39,617 USD NYSE +1,45%
VEEVA SYSTEMS RG-A
279,240 USD NYSE +2,28%
WATTS WATER TECH-A
283,890 USD NYSE +1,35%
WESTERN DIGITAL
92,6200 USD NASDAQ +0,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2025 à 16:50:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

