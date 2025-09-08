TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 $ à 205,82 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $ contre 246 $
auparavant
* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer d'égal à égal
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250 $
* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le cours cible de 480 $ à 430 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies augmente le prix cible à 205,82 $ de 190,67 $
* Argan Inc AGX.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix
de 220 $
* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 43 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 69 $ contre 60 $
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de
19 $
* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le prix cible de 133,00 $ à 135,00 $
* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur
* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 38 $
* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Dow Inc DOW.N : Jefferies réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 100 $ à 104 $
* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 246 $ à 250 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec une note
d'achat
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec un
objectif de prix de 21 $
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 12,00 $ à 14,00 $
* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 40 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 245 $ à 275 $
* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération;
objectif de prix 214 $
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de
surpondération
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de
prix de 39 $
* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 131 $ contre 123 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 281 $ contre 221 $
* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan relève le cours cible à 210 $, contre 185 $ auparavant
* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen ramène le cours cible à 140 $, contre 149 $ auparavant
* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de
surpondération
* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix
de 128 $
* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre
* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de
395 $
* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 56 $ à 58 $
* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer d'égal à égal
* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8,5 $ à 10,5 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 140,00 $ à 115,00 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de
surpondération
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 20 $
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James relève la note de "surperformance" à "achat
fort"
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $
* Valvoline Inc VVV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant
* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 290 $ à 330 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 250 $
