TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 $ à 205,82 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $ contre 246 $

auparavant

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer d'égal à égal

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le cours cible de 480 $ à 430 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix

de 220 $

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 69 $ contre 60 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de

19 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le prix cible de 133,00 $ à 135,00 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 38 $

* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Dow Inc DOW.N : Jefferies réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 100 $ à 104 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 246 $ à 250 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec une note

d'achat

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec un

objectif de prix de 21 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 12,00 $ à 14,00 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération;

objectif de prix 214 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de

prix de 39 $

* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 131 $ contre 123 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 281 $ contre 221 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan relève le cours cible à 210 $, contre 185 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen ramène le cours cible à 140 $, contre 149 $ auparavant

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix

de 128 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de

395 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 56 $ à 58 $

* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8,5 $ à 10,5 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 140,00 $ à 115,00 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 20 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James relève la note de "surperformance" à "achat

fort"

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Valvoline Inc VVV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 290 $ à 330 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 250 $