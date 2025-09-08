 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,30
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Sanofi, Watts Water Technologies
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Sanofi et Watts Water Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190,67 $ à 205,82 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 250 $ contre 246 $

auparavant

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer d'égal à égal

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le cours cible de 480 $ à 430 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies augmente le prix cible à 205,82 $ de 190,67 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix

de 220 $

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 69 $ contre 60 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de

19 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le prix cible de 133,00 $ à 135,00 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 38 $

* Copart Inc CPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Dow Inc DOW.N : Jefferies réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 100 $ à 104 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 246 $ à 250 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec une note

d'achat

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Gerdes Energy Research initie une couverture avec un

objectif de prix de 21 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 12,00 $ à 14,00 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération;

objectif de prix 214 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de

prix de 39 $

* Novartis AG NVS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 131 $ contre 123 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 281 $ contre 221 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan relève le cours cible à 210 $, contre 185 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen ramène le cours cible à 140 $, contre 149 $ auparavant

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix

de 128 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de

395 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 56 $ à 58 $

* Sanofi SNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer d'égal à égal

* Savara Inc SVRA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8,5 $ à 10,5 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 140,00 $ à 115,00 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de

surpondération

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 20 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James relève la note de "surperformance" à "achat

fort"

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Valvoline Inc VVV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 290 $ à 330 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 250 $

Apple

Valeurs associées

ADOBE
348,9700 USD NASDAQ +1,35%
APPLE
239,6900 USD NASDAQ -0,04%
ARGAN
211,530 USD NYSE -10,99%
CELANESE
48,750 USD NYSE +5,02%
CELSIUS HLDGS
58,3700 USD NASDAQ -3,93%
CENTURI HLDG
21,585 USD NYSE +0,77%
CLOROX CO.
127,120 USD NYSE +1,99%
COMCAST-A
33,9100 USD NASDAQ -0,12%
COPART
48,5700 USD NASDAQ -2,80%
DOW
24,500 USD NYSE +2,51%
EAST-WEST BANCOR
107,5750 USD NASDAQ -0,93%
EXCELERATE ENR RG-A
23,700 USD NYSE -0,15%
GUIDEWIRE SOFTWA
260,570 USD NYSE +20,09%
LEGALZOOM.COM
10,3200 USD NASDAQ -4,88%
LINCOLN NATL
42,110 USD NYSE -2,55%
LOWE'S COM
270,080 USD NYSE +2,08%
MALIBU BOATS RG-A
33,6600 USD NASDAQ +1,39%
MASTEC
177,990 USD NYSE -2,50%
ORACLE
232,860 USD NYSE +4,46%
PAYCHEX INC
135,4400 USD NASDAQ -1,37%
PRIMORIS SVCS
116,990 USD NYSE -0,24%
QUANTA SERVICES
372,495 USD NYSE -0,95%
SANOFI SP ADR
46,5000 USD NASDAQ +2,58%
SAVARA
3,7200 USD NASDAQ +3,91%
SCIENCE APPS INT
104,9300 USD NASDAQ -1,21%
TENAX THERAPEUT
5,9950 USD NASDAQ -0,08%
USCB FIN HLDGS RG-A
17,4300 USD NASDAQ -0,06%
VALVOLINE
39,050 USD NYSE +0,21%
VEEVA SYSTEMS RG-A
273,020 USD NYSE +1,05%
WATTS WATER TECH-A
280,100 USD NYSE +0,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2025 à 11:42:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: six morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:15 

    Six personnes ont été tuées dans une attaque anti-israélienne lundi à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, dans le secteur de la Ville ... Lire la suite

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank