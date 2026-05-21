TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, Intuit, Nvidia
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, Intuit et Nvidia.

POINTS FORTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 339 $ à 337 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 255 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 161 $ à 158 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Agilon Health Inc AGL.N : Benchmark relève son objectif de cours de 13 $ à 95 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 126 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Analog Devices Inc ADI.O : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève son objectif de cours de 375 $ à 430 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 373,00 $ à 428,00 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 385 $ à 430 $

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 364 $ à 405 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 470 $ à 515 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 265,00 $ à

240,00 $

* Avient AVNT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Bally's Corp. BALY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Brown & Brown Inc. BRO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65,00 $ à 60,00 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 339 $ à 337 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à 72 $

* Crowdstrike Holdings Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 220 $ à 280 $

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 110,00 $ à 170,00 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Dynatrace Inc DT.N : William Blair initie la couverture avec une note « surperformer »

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 67,00 $ à 59,00 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 93 $ à 85 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Etsy Inc ETSY.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : UBS relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 45 $

* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de « vendre » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $

à 69 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 141 $ à 162 $

* Gogo Inc GOGO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 7,00 $

* Hanover Insurance Group THG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $

* Hasbro HAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 113,00 $ à 115,00 $

* Hasbro HAS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 92 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 21 $ à 35 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 25,00 $ à

33,00 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32,00 $ à 43,00 $

* Immunovant Inc IMVT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 22 $ à 33 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $

* Insulet Corp PODD.O : William Blair initie la couverture avec une note « surperformer »

* Intuit Inc INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 540 $ à 443 $

* Intuit Inc INTU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 550 $ à 412 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 649 $ à 591 $

* Intuit Inc INTU.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 600 $ à 530 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Intuit Inc INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Intuit Inc INTU.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 500 $ à 375 $

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 500 $ à 410 $

* Intuit Inc INTU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 440 $ à 360 $

* Intuit Inc INTU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 425 $ à 360 $

* Intuit Inc INTU.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 558 $ à 406 $

* Jbt Marel Corp JBTM.N : Oppenheimer lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 175 $

* KBR Inc KBR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 387 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à

330,00 $

* Kodiak Gas Services Inc. KGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 76 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna passe de « positif » à « neutre »

* Lemonade Inc. LMND.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80,00 $ à 75,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 260,00 $ à

257,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 278 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 325 $ à 279 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 294 $ à 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 $ à 276 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 264 $ à 232 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 280 $ à 235 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 280 $ à 255 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 315 $ à 285 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 215 $

* Mosaic Co MOS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Neptune Insurance Holdin Inc NP.N : Morgan Stanley relève son objectif de 26,00 $ à 29,00 $

* nLIGHT Inc LASR.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Argus Research relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Benchmark relève son objectif de cours de 250 $ à 335 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 255 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Needham relève son objectif de cours de 240 $ à 270 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 282 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 287 $ à 307 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : Leerink Partners attribue une note « surperformer »; objectif de cours:

10 $

* Palo Alto Networks Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 285 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 405 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 64 $ à 76 $

* Sailpoint Inc. SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Salesforce Inc CRM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 157 $

* Sentinelone S.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Sentinelone Inc. S.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : UBS relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 91 $ à 79 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Target Corp TGT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 123 $ à 126 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à 127 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 132 $ à 153 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 148 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 218 $ à 222 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève son objectif de cours de 183 $ à 190 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 182 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 182 $ à 183 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 197 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 161 $ à 158 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 187 $

* TWFG Inc. TWFG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24,00 $ à 21,00 $

* Urban Outfitters URBN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85,00 $ à 90,00 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 97 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 340 $ à 380 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 330 $ à 353 $

* VF Corp VFC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* VF Corp VFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 236 $ à 248 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Zscaler Inc. ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

Valeurs associées

60 DEGREES PH
1,3900 USD NASDAQ -0,71%
A.J.GALLAGHER
205,960 USD NYSE +1,20%
AGILON HEALTH
80,555 USD NYSE -0,20%
AMEREN
109,830 USD NYSE +1,05%
ANALOG DEVICES
384,2900 USD NASDAQ -3,46%
APPLIED DIGITAL
46,9300 USD NASDAQ +18,75%
BALLY'S
11,630 USD NYSE +7,59%
BRGHTSPRNG HLTH
59,2600 USD NASDAQ +1,14%
BROWN & BROWN
58,030 USD NYSE +1,04%
CENCORA
262,791 USD NYSE -0,76%
CENTENE
57,940 USD NYSE -0,57%
COCA-COLA CO
81,265 USD NYSE -0,35%
CROWDSTRIKE
648,9900 USD NASDAQ -0,17%
DELL TECH RG-C
244,930 USD NYSE +0,81%
DRIVEN BRANDS
13,2900 USD NASDAQ +2,31%
DYNATRACE
38,965 USD NYSE -2,26%
ELF BEAUTY
51,590 USD NYSE +1,76%
FLYWIRE
16,0800 USD NASDAQ +1,07%
FREEPORT MCMORAN
61,210 USD NYSE +0,54%
GALAXY RG-A
28,7200 USD NASDAQ +3,42%
GLAUKOS
139,735 USD NYSE -2,80%
GOGO
4,0350 USD NASDAQ -0,86%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HANOVER INSURANC
194,240 USD NYSE -0,16%
HASBRO INC
89,5550 USD NASDAQ +1,08%
HORMEL FOODS
20,740 USD NYSE -0,14%
HP
21,095 USD NYSE +0,12%
HP ENTERPRISE
33,290 USD NYSE -1,47%
IMMUNOVANT
33,4350 USD NASDAQ -5,98%
INSULET
154,3350 USD NASDAQ -1,44%
INTUIT
305,3050 USD NASDAQ -20,48%
KBR
31,785 USD NYSE -1,69%
KEYSIGHT TECHNOL
334,080 USD NYSE -2,33%
KINSALE CAPITAL
310,870 USD NYSE -0,27%
KODIAK GAS SER
72,790 USD NYSE -0,78%
KYNDRYL HLDG
11,615 USD NYSE -4,13%
LEMONADE
56,450 USD NYSE -1,48%
LOWE'S COM
215,180 USD NYSE -2,66%
MARVELL TECH
190,4300 USD NASDAQ +1,94%
MOSAIC
21,710 USD NYSE -0,71%
NLIGHT
74,9500 USD NASDAQ +5,12%
NVIDIA
219,9100 USD NASDAQ -1,59%
OKTA-A
89,7900 USD NASDAQ +0,84%
PALO ALTO NETWORKS
250,9350 USD NASDAQ +1,73%
PROGRESSIVE (OHI
201,910 USD NYSE -0,32%
Pétrole Brent
107,42 USD Ice Europ +2,15%
Pétrole WTI
101,17 USD Ice Europ +2,40%
RALPH LAUREN RG-A
366,430 USD NYSE +11,12%
RAPPORT THERA
36,1450 USD NASDAQ +1,19%
RUBRIK RG-A
65,055 USD NYSE -2,73%
SAILPOINT
14,8400 USD NASDAQ -0,93%
SALESFORCE
174,415 USD NYSE -3,16%
SELECTIVE INSURA
89,8200 USD NASDAQ +0,67%
SEMTECH
147,7750 USD NASDAQ +4,18%
SENTINELONE RG-A
18,060 USD NYSE +0,50%
SOUTHERN COPPER
175,260 USD NYSE +0,61%
STEPSTONE GRP RG-A
54,0100 USD NASDAQ +3,87%
TARGET
120,640 USD NYSE -1,42%
TEXAS ROADHOUSE
178,6550 USD NASDAQ +0,18%
TJX COMPANIES
157,000 USD NYSE -1,41%
TOLL BROTHERS IN
132,800 USD NYSE -2,58%
TWFG RG-A
18,5650 USD NASDAQ +1,23%
URBAN OUTFITTERS
71,4750 USD NASDAQ -0,27%
VERTV HOLDINGS RG-A
326,005 USD NYSE +3,29%
VF
15,910 USD NYSE -1,94%
WELLTOWER REIT
216,635 USD NYSE -0,74%
WEST MIDSTREAM PTR
46,300 USD NYSE +0,61%
ZOOM VIDEO COM.
97,1700 USD NASDAQ -2,26%
ZOOMINF TECH RG-A
3,4901 USD NASDAQ -4,90%
ZOOMINF TECH RG-A
10,0300 USD NASDAQ -2,72%
ZSCALER
169,4200 USD NASDAQ -2,88%
