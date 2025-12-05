 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre

235,00 dollars

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente l'objectif de cours de 282 $ à 295 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève l'objectif de cours de 2170 $ à 2400 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 82 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 653 $ à 674 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 $ contre 235,00 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit l'objectif de cours de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 400 $ à 435 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente l'objectif de cours de 254 $ à 280 $

* CME Group Inc CME.O : RBC relève l'objectif de cours de 282 $ à 295 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 110 $

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit l'objectif de cours de 91 $ à 75 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 80 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 128 $, contre 115 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 117 $ à 129 $

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit l'objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 395 $ à 320 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente l'objectif de cours de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit l'objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 263 $ à 250 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 15,00 $ à 14,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 82 $

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente l'objectif de cours de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 24 $, contre 26 $ auparavant

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit l'objectif de cours de 675 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas abaisse à neutre, contre "surperformer"

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit l'objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit l'objectif de cours de 300 $ à 293 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 238 $ à 245 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 150 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 65 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 170 $ à 171 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit l'objectif de cours de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 20 $ contre 28 $

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 21 $ à 17 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 155 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève l'objectif de cours de 64 $ à 66 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours de 272,00 $ à 299,00 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit l'objectif de cours de 121 $ à 100 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 653 $ à 674 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 600 $ à 615 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615 $ contre 590 $

Valeurs associées

AMER TOWER REIT
178,865 USD NYSE +1,54%
AUTOMATIC DATA P
259,4000 USD NASDAQ -0,32%
AXOGEN
32,8550 USD NASDAQ +15,97%
BROADCOM
381,0300 USD NASDAQ +0,11%
CARRIER GLOBAL
54,495 USD NYSE -0,23%
CME GROUP RG-A
273,1900 USD NASDAQ -0,42%
COOPER CO
77,0300 USD NASDAQ +1,38%
COREWEAVE
85,7500 USD NASDAQ +8,05%
COSTAR GROUP
68,1900 USD NASDAQ -1,20%
DOCUSIGN
71,1000 USD NASDAQ +0,68%
DOLLAR GENERAL
125,210 USD NYSE +13,86%
EQUIFAX INC
211,250 USD NYSE +0,72%
FACTSET RESH SYS
278,920 USD NYSE -0,11%
FAIR ISAAC
1 772,330 USD NYSE +0,56%
FIRST ADVANTAGE
13,8900 USD NASDAQ -0,22%
GARTNER
232,040 USD NYSE +0,04%
GROCER OUTL HLDG
11,3800 USD NASDAQ +0,62%
INTERCON EXCHANG
159,110 USD NYSE +1,43%
INTL PAPER
39,130 USD NYSE -0,31%
KROGER
63,145 USD NYSE -4,64%
MOODY'S
489,525 USD NYSE -0,52%
MOSAIC
24,105 USD NYSE -0,50%
MSCI RG-A
540,780 USD NYSE -0,92%
NEWMONT
90,725 USD NYSE +1,18%
NORFOLK SOUTHERN
295,050 USD NYSE +0,28%
PACKAGING CORP A
196,635 USD NYSE -0,71%
PAYCHEX INC
111,7650 USD NASDAQ -1,43%
PEGASYSTEMS
57,0000 USD NASDAQ +4,17%
PHILLIPS 66
139,440 USD NYSE -0,30%
RUBRIK RG-A
70,470 USD NYSE -1,30%
SALESFORCE
247,620 USD NYSE +3,78%
SAMSARA RG-A
40,710 USD NYSE +4,36%
SENTINELONE RG-A
16,980 USD NYSE +0,12%
SERVICETITAN RG-A
95,5900 USD NASDAQ +2,44%
SKYWARD SPEC
47,5200 USD NASDAQ +5,18%
SNOWFLAKE
234,880 USD NYSE -11,57%
TRANSUNION
84,190 USD NYSE +0,97%
ULTA BEAUTY
533,9500 USD NASDAQ -1,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 08:28:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

