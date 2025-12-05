TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 $ contre 235,00 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit l'objectif de cours de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 400 $ à 435 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente l'objectif de cours de 254 $ à 280 $

* CME Group Inc CME.O : RBC relève l'objectif de cours de 282 $ à 295 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 110 $

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit l'objectif de cours de 91 $ à 75 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 80 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 128 $, contre 115 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 117 $ à 129 $

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC réduit l'objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 395 $ à 320 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente l'objectif de cours de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit l'objectif de cours de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit l'objectif de cours de 263 $ à 250 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 15,00 $ à 14,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit l'objectif de cours de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 82 $

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente l'objectif de cours de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 24 $, contre 26 $ auparavant

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit l'objectif de cours de 675 $ à 655 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas abaisse à neutre, contre "surperformer"

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit l'objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit l'objectif de cours de 300 $ à 293 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 238 $ à 245 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 150 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ contre 65 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 170 $ à 171 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit l'objectif de cours de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 20 $ contre 28 $

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 21 $ à 17 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 155 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève l'objectif de cours de 64 $ à 66 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours de 272,00 $ à 299,00 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit l'objectif de cours de 121 $ à 100 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 653 $ à 674 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 600 $ à 615 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615 $ contre 590 $