TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève son
objectif de cours de 176 à 205 dollars
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit son objectif de
cours de 87 $ à 77 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit son
objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 123 $ à 138 $
* Amazon AMZN.O : HSBC ramène son objectif de cours de 300
à 280 dollars
* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de
cours de 338 $ à 283 $
* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley réduit son
objectif de cours de 315 $ à 300 $
* Amazon AMZN.O : Piper Sandler ramène son objectif de
cours de 300 dollars à 260 dollars
* Amazon AMZN.O : TD Cowen réduit son
objectif de cours de 315 $ à 300 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit son
objectif de cours de 60 $ à 49 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Piper
Sandler réduit son objectif de cours de 122 $ à 84 $
* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente son objectif de
cours de 145 $ à 165 $
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan augmente
son objectif de cours de 154 $ à 166 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Morgan
Stanley relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève
son objectif de cours de 87 $ à 96 $
* Cigna CI.N : RBC réduit son objectif de cours de 344 $ à
333 $
* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies ramène son objectif de
cours de 51 $ à 45 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 108 $ à 111 $
* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève
son objectif de cours de 120 à 130 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève son objectif de
cours de 110 à 120 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de surpondéré
à neutre
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente son
objectif de cours de 112 à 115 dollars
* Cummins CMI.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 630 $ à 645 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène son objectif de
cours de 180 à 160 dollars
* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit son objectif de cours
de 80 $ à 50 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan relève sa
recommandation de sous-pondérer à neutre
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit son
objectif de cours de 62 $ à 40 $
* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit son objectif de
cours de 55 $ à 45 $
* Enersys ENS.N : BTIG augmente son objectif de cours de
175 $ à 185 $
* Estée Lauder EL.N : Jefferies réduit son objectif de
cours de 110 $ à 105 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène son objectif de
cours de 131 à 121 dollars
* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 25 à 35 dollars
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 190 à 210 dollars
* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 80 à 90 dollars
* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 72 $ à 73 $
* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours
de 85 $ à 90 $
* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies abaisse sa
recommandation de "achat" à "conserver"; abaisse son
objectif de cours de 23 $ à 21 $
* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies augmente son objectif de
cours de 95 $ à 112 $
* Hershey HSY.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 191 $ à 220 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 204 $ à 230 $
* Hub Group HUBG.O : Baird passe de surperformant à
neutre; abaisse son objectif de cours de 47 $ à 29 $
* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan réduit son
objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit son objectif de cours
de 265 $ à 175 $
* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit son objectif de
cours de 230 $ à 180 $
* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 102 à 110 dollars
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève
son objectif de cours de 193 $ à 201 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper
Sandler augmente son objectif de cours de 77 $ à 87 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies réduit son objectif
de cours de 270 $ à 255 $
* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit son
objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies
augmente son objectif de cours de 260 $ à 295 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan
relève son objectif de cours de 165 à 240 dollars
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen
relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif de
cours de 122 $ à 140 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan
relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen ramène son
objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente son
objectif de cours de 1 250 $ à 1 350 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit son objectif de
cours de 405 $ à 400 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit son objectif
de cours de 63 $ à 49 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit son
objectif de cours de 114 $ à 108 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit son objectif
de cours de 111 $ à 109 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit son
objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit son
objectif de cours de 180 $ à 150 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit son
objectif de cours de 188 $ à 178 $
* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 151 $ à 155 $
* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg réduit son
objectif de cours de 165 $ à 132 $
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity réduit son
objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit son objectif de
cours de 135 $ à 125 $
* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies réduit son
objectif de cours de 140 $ à 135 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente son objectif de
cours de 400 $ à 435 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit son objectif
de cours de 425 à 410 dollars
* Rb Global Inc RBA.N : La Banque CIBC augmente son
objectif de cours de 127 $ à 135 $
* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente son objectif de cours
de 245 $ à 250 $
* Reddit RDDT.N : Evercore ISI réduit son
objectif de cours de 320 $ à 290 $
* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit son objectif de cours
de 325 $ à 285 $
* Reddit RDDT.N : JP Morgan réduit son
objectif de cours de 227 $ à 200 $
* Reddit RDDT.N : Morgan Stanley réduit son
objectif de cours de 265 $ à 240 $
* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit son objectif de cours
de 300 $ à 250 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit son objectif de
cours de 290 $ à 205 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies augmente son
objectif de cours de 160 à 190 dollars
* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente son
objectif de cours de 190 $ à 230 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer augmente son
objectif de cours de 180,00 $ à 225,00 $
* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit son objectif de
cours de 100 $ à 75 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit son objectif
de cours de 125 $ à 100 $
* Sempra SRE.N : JP Morgan initie la couverture avec une
note de surpondération; objectif de cours de 98 $
(précédemment 85 $)
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC augmente son
objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan
relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $
* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 90 $ à 100 $
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 138 à 148 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners réduit
son objectif de cours de 270 $ à 255 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan
augmente son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 38 $ à 42 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit son
objectif de cours de 30 $ à 28 $
* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit son objectif de cours
de 160 à 155 dollars
* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit son
objectif de cours de 175 $ à 155 $
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 1100 à 1165 dollars
* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 180 à 215 dollars
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 160,00 $ à 189,00 $
* XPO Inc XPO.N : TD Cowen augmente son objectif de cours
de 158 $ à 192 $
