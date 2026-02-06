information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 11:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC réduit son objectif de cours de 300

à 280 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse sa

recommandation de surpondérer à neutre

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène son objectif de

cours de 131 $ à 121 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 151 à 155 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies ramène son objectif

de cours de 425 $ à 410 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève son

objectif de cours de 176 à 205 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit son objectif de

cours de 87 $ à 77 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 123 $ à 138 $

* Amazon AMZN.O : HSBC ramène son objectif de cours de 300

à 280 dollars

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de

cours de 338 $ à 283 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley réduit son

objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler ramène son objectif de

cours de 300 dollars à 260 dollars

* Amazon AMZN.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit son

objectif de cours de 60 $ à 49 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Piper

Sandler réduit son objectif de cours de 122 $ à 84 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente son objectif de

cours de 145 $ à 165 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan augmente

son objectif de cours de 154 $ à 166 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Morgan

Stanley relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève

son objectif de cours de 87 $ à 96 $

* Cigna CI.N : RBC réduit son objectif de cours de 344 $ à

333 $

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies ramène son objectif de

cours de 51 $ à 45 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 108 $ à 111 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève

son objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève son objectif de

cours de 110 à 120 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de surpondéré

à neutre

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente son

objectif de cours de 112 à 115 dollars

* Cummins CMI.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 630 $ à 645 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène son objectif de

cours de 180 à 160 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit son objectif de cours

de 80 $ à 50 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan relève sa

recommandation de sous-pondérer à neutre

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 62 $ à 40 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit son objectif de

cours de 55 $ à 45 $

* Enersys ENS.N : BTIG augmente son objectif de cours de

175 $ à 185 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies réduit son objectif de

cours de 110 $ à 105 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène son objectif de

cours de 131 à 121 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 25 à 35 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 190 à 210 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 80 à 90 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours

de 85 $ à 90 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies abaisse sa

recommandation de "achat" à "conserver"; abaisse son

objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies augmente son objectif de

cours de 95 $ à 112 $

* Hershey HSY.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 191 $ à 220 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 204 $ à 230 $

* Hub Group HUBG.O : Baird passe de surperformant à

neutre; abaisse son objectif de cours de 47 $ à 29 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit son objectif de cours

de 265 $ à 175 $

* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit son objectif de

cours de 230 $ à 180 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 102 à 110 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève

son objectif de cours de 193 $ à 201 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper

Sandler augmente son objectif de cours de 77 $ à 87 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies réduit son objectif

de cours de 270 $ à 255 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit son

objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies

augmente son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 165 à 240 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen

relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif de

cours de 122 $ à 140 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen ramène son

objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente son

objectif de cours de 1 250 $ à 1 350 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit son objectif de

cours de 405 $ à 400 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit son objectif

de cours de 63 $ à 49 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 114 $ à 108 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit son objectif

de cours de 111 $ à 109 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit son

objectif de cours de 180 $ à 150 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 188 $ à 178 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 151 $ à 155 $

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg réduit son

objectif de cours de 165 $ à 132 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity réduit son

objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit son objectif de

cours de 135 $ à 125 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies réduit son

objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente son objectif de

cours de 400 $ à 435 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit son objectif

de cours de 425 à 410 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque CIBC augmente son

objectif de cours de 127 $ à 135 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente son objectif de cours

de 245 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Evercore ISI réduit son

objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit son objectif de cours

de 325 $ à 285 $

* Reddit RDDT.N : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 227 $ à 200 $

* Reddit RDDT.N : Morgan Stanley réduit son

objectif de cours de 265 $ à 240 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit son objectif de cours

de 300 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit son objectif de

cours de 290 $ à 205 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies augmente son

objectif de cours de 160 à 190 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente son

objectif de cours de 190 $ à 230 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer augmente son

objectif de cours de 180,00 $ à 225,00 $

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit son objectif de

cours de 100 $ à 75 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit son objectif

de cours de 125 $ à 100 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan initie la couverture avec une

note de surpondération; objectif de cours de 98 $

(précédemment 85 $)

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC augmente son

objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 90 $ à 100 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 138 à 148 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners réduit

son objectif de cours de 270 $ à 255 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan

augmente son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 38 $ à 42 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 30 $ à 28 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit son objectif de cours

de 160 à 155 dollars

* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 175 $ à 155 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 1100 à 1165 dollars

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 180 à 215 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 160,00 $ à 189,00 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen augmente son objectif de cours

de 158 $ à 192 $