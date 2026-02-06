 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Estée Lauder, Ralph Lauren
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Estée Lauder et Ralph Lauren.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC réduit son objectif de cours de 300

à 280 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse sa

recommandation de surpondérer à neutre

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène son objectif de

cours de 131 $ à 121 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 151 à 155 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies ramène son objectif

de cours de 425 $ à 410 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève son

objectif de cours de 176 à 205 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC réduit son objectif de

cours de 87 $ à 77 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 123 $ à 138 $

* Amazon AMZN.O : HSBC ramène son objectif de cours de 300

à 280 dollars

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de

cours de 338 $ à 283 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley réduit son

objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler ramène son objectif de

cours de 300 dollars à 260 dollars

* Amazon AMZN.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit son

objectif de cours de 60 $ à 49 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Piper

Sandler réduit son objectif de cours de 122 $ à 84 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente son objectif de

cours de 145 $ à 165 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan augmente

son objectif de cours de 154 $ à 166 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Morgan

Stanley relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève

son objectif de cours de 87 $ à 96 $

* Cigna CI.N : RBC réduit son objectif de cours de 344 $ à

333 $

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies ramène son objectif de

cours de 51 $ à 45 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 108 $ à 111 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson relève

son objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Baird relève son objectif de

cours de 110 à 120 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de surpondéré

à neutre

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan augmente son

objectif de cours de 112 à 115 dollars

* Cummins CMI.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 630 $ à 645 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies ramène son objectif de

cours de 180 à 160 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : BTIG réduit son objectif de cours

de 80 $ à 50 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan relève sa

recommandation de sous-pondérer à neutre

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 62 $ à 40 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit son objectif de

cours de 55 $ à 45 $

* Enersys ENS.N : BTIG augmente son objectif de cours de

175 $ à 185 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies réduit son objectif de

cours de 110 $ à 105 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan ramène son objectif de

cours de 131 à 121 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 25 à 35 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 190 à 210 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 80 à 90 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours

de 85 $ à 90 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Jefferies abaisse sa

recommandation de "achat" à "conserver"; abaisse son

objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies augmente son objectif de

cours de 95 $ à 112 $

* Hershey HSY.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 191 $ à 220 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 204 $ à 230 $

* Hub Group HUBG.O : Baird passe de surperformant à

neutre; abaisse son objectif de cours de 47 $ à 29 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies réduit son objectif de cours

de 265 $ à 175 $

* Impinj Inc PI.O : Piper Sandler réduit son objectif de

cours de 230 $ à 180 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 102 à 110 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève

son objectif de cours de 193 $ à 201 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper

Sandler augmente son objectif de cours de 77 $ à 87 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies réduit son objectif

de cours de 270 $ à 255 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : D.A. Davidson réduit son

objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Jefferies

augmente son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 165 à 240 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen

relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif de

cours de 122 $ à 140 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen ramène son

objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente son

objectif de cours de 1 250 $ à 1 350 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies réduit son objectif de

cours de 405 $ à 400 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler réduit son objectif

de cours de 63 $ à 49 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 114 $ à 108 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC réduit son objectif

de cours de 111 $ à 109 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit son

objectif de cours de 180 $ à 150 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit son

objectif de cours de 188 $ à 178 $

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 151 $ à 155 $

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg réduit son

objectif de cours de 165 $ à 132 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity réduit son

objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Qualys Inc QLYS.O : D.A. Davidson réduit son objectif de

cours de 135 $ à 125 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies réduit son

objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG augmente son objectif de

cours de 400 $ à 435 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies réduit son objectif

de cours de 425 à 410 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque CIBC augmente son

objectif de cours de 127 $ à 135 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente son objectif de cours

de 245 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Evercore ISI réduit son

objectif de cours de 320 $ à 290 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies réduit son objectif de cours

de 325 $ à 285 $

* Reddit RDDT.N : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 227 $ à 200 $

* Reddit RDDT.N : Morgan Stanley réduit son

objectif de cours de 265 $ à 240 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer réduit son objectif de cours

de 300 $ à 250 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler réduit son objectif de

cours de 290 $ à 205 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies augmente son

objectif de cours de 160 à 190 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan augmente son

objectif de cours de 190 $ à 230 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer augmente son

objectif de cours de 180,00 $ à 225,00 $

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit son objectif de

cours de 100 $ à 75 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler réduit son objectif

de cours de 125 $ à 100 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan initie la couverture avec une

note de surpondération; objectif de cours de 98 $

(précédemment 85 $)

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC augmente son

objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 90 $ à 100 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 138 à 148 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners réduit

son objectif de cours de 270 $ à 255 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan

augmente son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 38 $ à 42 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 30 $ à 28 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit son objectif de cours

de 160 à 155 dollars

* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit son

objectif de cours de 175 $ à 155 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 1100 à 1165 dollars

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 180 à 215 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 160,00 $ à 189,00 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen augmente son objectif de cours

de 158 $ à 192 $

Valeurs associées

ADVAN DRAINAGE S
171,480 USD NYSE +6,96%
AFFIRM HLDG RG-A
58,8600 USD NASDAQ -5,34%
AGCO
123,095 USD NYSE +1,21%
AMAZON.COM
222,1400 USD NASDAQ -4,66%
BILL HLDG
35,775 USD NYSE -3,87%
BIOMARIN PHARM
57,7500 USD NASDAQ +0,21%
BLOOM ENERGY-A
138,490 USD NYSE -5,91%
BRISTOL-MYERSSQU
60,270 USD NYSE +4,58%
CF INDUSTRIES HL
92,050 USD NYSE -2,81%
CONMED CORP
40,410 USD NYSE +1,20%
CONOCOPHILLIPS
104,910 USD NYSE -2,56%
CONSTR PTR-A
131,3400 USD NASDAQ +14,44%
CROWN HOLDINGS
113,845 USD NYSE -1,35%
CUMMINS
536,960 USD NYSE -11,27%
DATADOG RG-A
108,0185 USD NASDAQ -6,65%
DOXIMITY RG-A
33,740 USD NYSE -4,28%
DYNATRACE
33,520 USD NYSE -3,21%
ENERSYS
159,325 USD NYSE -13,79%
ESTEE LAUDER RG-A
96,655 USD NYSE -19,24%
EZCORP NVTG RG-A
22,9600 USD NASDAQ +4,55%
FIRSTCASH HLDGS
175,1500 USD NASDAQ +1,76%
FORTINET
79,3700 USD NASDAQ -2,16%
GLADSTONE CAP
19,2500 USD NASDAQ -5,82%
HASBRO INC
95,4400 USD NASDAQ -1,19%
HERSHEY
223,380 USD NYSE +8,53%
HUB GROUP-A
52,4600 USD NASDAQ -0,13%
ILLUMINA
133,5200 USD NASDAQ -0,50%
IMPINJ
150,7250 USD NASDAQ -0,98%
INCYTE
102,7000 USD NASDAQ +0,10%
INTERCON EXCHANG
168,280 USD NYSE +2,09%
IONIS PHARMACEUT
83,4500 USD NASDAQ -1,81%
IQVIA HOLDINGS
180,730 USD NYSE -10,66%
LIVERAMP HLDG
22,345 USD NYSE -2,00%
MACOM TECHNOLOGY
229,1900 USD NASDAQ +6,59%
MERCK
120,345 USD NYSE +1,71%
MGM RESORTS ITL
35,670 USD NYSE -3,44%
MICROCHIP TECH
79,0100 USD NASDAQ +1,00%
MONOLITHIC POWER
1 162,8800 USD NASDAQ +2,29%
MURPHY USA
388,125 USD NYSE -12,71%
O REILLY AUTO
92,3850 USD NASDAQ -4,50%
OMNICELL
41,1100 USD NASDAQ -11,95%
PAYLOCITY HOLDIN
126,2500 USD NASDAQ -0,31%
PHILLIPS 66
153,470 USD NYSE -0,95%
QUALYS
132,0800 USD NASDAQ +2,24%
RALPH LAUREN RG-A
337,240 USD NYSE -4,89%
RB GLOBAL
114,950 USD NYSE -0,88%
REDDIT RG-A
151,345 USD NYSE -0,80%
REGAL REXNORD
201,315 USD NYSE +12,72%
ROBLOX RG-A
60,900 USD NYSE -3,46%
SEMPRA ENERGY
86,730 USD NYSE +0,08%
SPECTR BRN HLDG
75,190 USD NYSE +9,86%
STEPSTONE GRP RG-A
59,8200 USD NASDAQ -6,49%
SYNAPTICS
87,8900 USD NASDAQ +0,22%
TAPESTRY
144,825 USD NYSE +11,43%
TENET HEALTHCARE
195,230 USD NYSE +2,40%
THE CIGNA
280,995 USD NYSE +3,47%
TRADEWEB MKTS RG-A
110,1250 USD NASDAQ +9,23%
VALVOLINE
36,675 USD NYSE +3,02%
WERNER ENTERPRIS
37,8300 USD NASDAQ 0,00%
WEX
145,740 USD NYSE -2,13%
WW GRAINGER
1 197,370 USD NYSE +0,23%
XPO
189,455 USD NYSE +5,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/02/2026 à 11:10:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

