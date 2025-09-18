 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Crowdstrike, Nike
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet Inc, Crowdstrike et Nike Inc.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 285 dollars contre 220 dollars

auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 490 à 515 dollars

* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours à surperformance de "sector perform" à "sector perform"

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $, contre 64 $ auparavant

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible de 101 à 105 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat: PT 120

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT $16

* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 124 $ à 123 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 285 $, contre 220 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Needham relève la note d'achat de "hold" à "buy"

* Arvinas Inc ARVN.O : Stephens réduit le prix cible de 16 $ à 14 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Wedbush réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* AT&T Inc T.N : Raymond James relève le cours cible à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Box Inc BOX.N : UBS ramène l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $ auparavant

* Box Inc BOX.N : UBS réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 65 $ contre 58 $

* CNH Industrial NV CNH.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies réduit le cours cible à 83 $ contre 84 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève le cours cible à 300 $ contre 267 $

* Cracker Barrel CBRL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 48 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 56 $

* Crowdstrike CRWD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 435 $ de 430 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO augmente le prix cible de 450 à 500 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 490 à 515 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève le cours cible de 450 à 475 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève le prix cible de 475 à 535 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de 495 $ à 515 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 500 $ à 550 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 460,00 $ à 475,00 $

* Cryoport Inc CYRX.O : BTIG augmente le prix cible de 10 $ à 15 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève la cote à " surperformance " à partir de " performance sectorielle "; augmente la PT à 39 $ à partir

de 37 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT 100 $

* Deere & Company DE.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 566 $ à 512 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 59 $ à 67 $

* DR Horton Inc DHI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 175 $ contre 155 $ auparavant

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 30 $ contre 27 $

* Dropbox Inc DBX.O : UBS réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 29 $

* Dropbox Inc DBX.O : UBS ramène l'objectif de cours de neutre à vente

* Eagle Point Credit ECC.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Eagle Point Credit ECC.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec PT 7,75

* Edison International EIX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 55,00 $ à 61,00 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 36 $

* Fedex FDX.N : Raymond James réduit le cours cible à 255 $ contre 260 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC abaisse le cours cible à 262 $ contre 267 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à 54 $ contre 55 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 50 $ contre 52 $

* General Mills Inc GIS.N : UBS réduit le prix cible à 47 $, contre 49 $ auparavant

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* KB Home KBH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 à 67 dollars

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 60 à 70 dollars

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 115 $

* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 21 $ contre 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : BMO relève l'objectif de cours à 20 $ contre 16 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 14 $ contre 12 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 18 $, contre 11 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 15 $ auparavant

* Mcgrath MGRC.O : Oppenheimer relève le cours cible à 143 $ contre 139 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 79 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 200 $ contre 165 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 345 $ contre 305 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 315 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 400 $ de 345

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 325 $ à 375 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities relève le prix cible de 330 à 375 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : UBS augmente le prix cible de 310 $ à 330 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : Oppenheimer relève le prix cible de 325 $ à 385 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho relève le prix cible à 51 $ contre 50 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 65 $ contre 64 $

* Nike Inc NKE.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform"; augmente le prix cible à 90 $ de 76 $

* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 8800 $ à 9100 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG relève l'objectif de cours à 56 $ contre 44 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible de 101 à 105 dollars

* PG&E Corp PCG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 19,00 $ à 20,00 $

* PG&E Corp PCG.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* PG&E Corp PCG.N : UBS réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO augmente le prix cible de 250 $ à 252 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible à 270 $, contre 268 $ auparavant

* Pultegroup Inc PHM.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 145 $ contre 140

* Reddit RDDT.N : Citizens relève l'objectif de cours à 300 $ contre 225 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 290 $, contre 210 $ auparavant

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Sitime Corp SITM.O : Stifel relève le cours cible de 240 $ à 320 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BofA Global Research relève le PO de 16 à 17 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 31 $ contre 26 $ auparavant

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 85 $ contre 80 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 72 à 75 dollars

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley augmente le PT à 173,00 $ à partir de 155,00 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 60 $ à partir de 58

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $

* UPS UPS.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 125 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 260 $ contre 225 $ auparavant

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel augmente le prix cible à 145 $ de 130

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève le cours cible de 102 $ à 110 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Stifel relève le cours cible de 80 $ à 90 $

