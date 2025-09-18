Deux soldats israéliens tués à un poste-frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie

Les forces de sécurité israéliennes ferment une route menant au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, après une fusillade, le 18 septembre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Un Jordanien a tué jeudi deux soldats israéliens au poste-frontière d'Allenby, entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, ont indiqué un service de premiers secours israéliens, l'armée et le ministère des Affaires étrangères.

La Jordanie a indiqué que l'auteur de l'attaque était un chauffeur jordanien qui conduisait un camion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait été "neutralisé".

"Aujourd'hui, un Jordanien qui était censé conduire un camion d'aide humanitaire vers Gaza a tué deux Israéliens au poste-frontière d'Allenby", a déclaré sur X le ministère israélien des Affaires étrangères.

Les victimes sont deux hommes, âgés de 20 et 60 ans, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a précisé qu'ils ont été touchés par balles avant de succomber à leurs blessures.

L'armée israélienne a indiqué plus tard qu'il s'agissait de soldats.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a pour sa part déclaré dans un communiqué que les autorités avaient lancé une enquête, et identifié le suspect comme Abdel Moutaleb al-Qaissi, 57 ans, "un civil qui travaille depuis trois mois comme chauffeur pour livrer de l'aide à Gaza".

La Jordanie a condamné l'attaque, la qualifiant de "menace pour les intérêts du royaume et pour sa capacité à acheminer une aide humanitaire vers la bande de Gaza".

Un photographe de l'AFP a rapporté que la police israélienne avait bloqué la route menant au passage.

Selon la chaîne israélienne Channel 12, l'assaillant a également poignardé des personnes. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un couteau taché de sang et une arme à feu au sol.

L'homme était d'après Channel 12 au volant du camion transportant de l'aide vers Gaza, théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par une attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

"Attaque terroriste humanitaire", a commenté sur X le ministre israélien d'extrême droite chargé de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

L'armée israélienne a dit jeudi soir avoir recommandé aux autorités israéliennes de suspendre l'aide en provenance de Jordanie à destination de Gaza en raison de l'attaque.

En septembre 2024, un chauffeur jordanien avait abattu trois gardes israéliens au même passage avant d'être tué.

Ce point de passage, situé dans la vallée du Jourdain, est le seul permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de quitter le territoire sans avoir à passer par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.