CAC 40
7 690,00
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 230 $ à 270 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformer"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 230 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 245 à 300 dollars

* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération;

PT 220

* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 32 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le prix cible de 64 $ à 72 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC réduit le prix cible à 10 $, contre 20 $

auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 155 $, contre

170 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 152 $ de 180

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 130

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 108$ contre 112

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération; PT 150

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW relève le prix cible à 47 $, contre 45 $

auparavant

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 85 $ à 70 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies augmente le prix cible à 134$ de 130

* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform" à

"surperformer"

* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $, contre 180 $ auparavant

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de

pondération sectorielle

* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird ramène le cours cible de 365 à 325 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 365,00 $ contre 380,00

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ de 335 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 275 $ à 250 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 590

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 190 dollars

Valeurs associées

ALPHABET-A
230,6600 USD NASDAQ +9,14%
APTARGROUP
135,100 USD NYSE -0,95%
CELSIUS HLDGS
61,1000 USD NASDAQ -0,50%
CHARGEPT HLDG
10,870 USD NYSE +1,21%
CONSTELLATION BRD-A
146,470 USD NYSE -3,16%
COPART
48,1200 USD NASDAQ -0,74%
DOLLAR TREE
102,0300 USD NASDAQ -8,37%
ELF BEAUTY
130,190 USD NYSE +3,64%
EQUITY BANCSHS RG-A
42,785 USD NYSE +6,27%
GITLAB RG-A
46,9100 USD NASDAQ -1,64%
HEALTHEQUITY
95,5400 USD NASDAQ +7,53%
J.JILL
16,510 USD NYSE -2,02%
LANDEC
8,8400 USD NASDAQ +0,91%
LEIDOS HOLDG
177,610 USD NYSE -1,81%
LIFECORE BIOMED
7,7100 USD NASDAQ +3,35%
MACY'S
16,270 USD NYSE +20,56%
PAGERDUTY
15,600 USD NYSE -3,17%
SALESFORCE
256,560 USD NYSE +1,47%
THE CAMPBELL'S
33,7300 USD NASDAQ +7,22%
ULTA BEAUTY
531,0700 USD NASDAQ -0,27%
VSE
161,9700 USD NASDAQ -1,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2025 à 10:40:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

