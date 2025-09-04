information fournie par Reuters • 04/09/2025 à 10:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 230 $ à 270 $

* Copart Inc CPRT.O : HSBC relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformer"

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 245 à 300 dollars

* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération;

PT 220

* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 32 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le prix cible de 64 $ à 72 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC réduit le prix cible à 10 $, contre 20 $

auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 155 $, contre

170 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 152 $ de 180

* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 130

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 108$ contre 112

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération; PT 150

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW relève le prix cible à 47 $, contre 45 $

auparavant

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 85 $ à 70 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies augmente le prix cible à 134$ de 130

* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $

* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform" à

"surperformer"

"surperformer"

* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $, contre 180 $ auparavant

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de

pondération sectorielle

* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird ramène le cours cible de 365 à 325 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 365,00 $ contre 380,00

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ de 335 $

* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 275 $ à 250 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 590

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 190 dollars