TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Copart, Leidos

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Copart et Leidos.
FAITS MARQUANTS
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 230 à 270 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 245 à 300 dollars
* Aptargroup Inc ATR.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération;
PT 220
* Campbell's Co CPB.O : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 32 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies relève le prix cible de 64 $ à 72 $
* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : RBC réduit le prix cible à 10 $, contre 20 $
auparavant
* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 155 $, contre
170 $ auparavant
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible à 152 $ de 180
* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente le prix cible de 56 $ à 62 $
* Copart Inc CPRT.O : HSBC augmente l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 130
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 108$ contre 112
* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de
surpondération; PT 150
* Equity Bancshares Inc EQBK.N : KBW relève le prix cible à 47 $, contre 45 $
auparavant
* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 57 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 85 $ à 70 $
* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies augmente le prix cible à 134$ de 130
* Jjill Inc JILL.N : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ contre 22 $
* Leidos LDOS.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform" à
"surperformer"
* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $, contre 180 $ auparavant
* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de
pondération sectorielle
* Macy's Inc M.N : Jefferies relève le prix cible de 14,5 $ à 18,5 $
* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 13 $ à 17 $
* Pagerduty Inc PD.N : Baird réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* Salesforce Inc CRM.N : Baird ramène le cours cible de 365 à 325 dollars
* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 365,00 $ contre 380,00
* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 315 $ de 335 $
* Salesforce Inc CRM.N : RBC réduit le prix cible de 275 $ à 250 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de
surpondération
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif
de prix de 590
* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 190 dollars
