TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Amazon, Meta

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Amazon et Meta.
POINTS FORTS
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 226 $ à 234 $
* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $
* Aflac Inc AFL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 101 $ à 99 $
* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Align Technology Inc ALGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 220 $
* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 207 $ à 194 $
* Alphabet GOOGL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 370,00 $ à 430,00 $
* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 460 $
* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $
* Alphabet Inc GOOG.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève son objectif de cours de 360 $ à 405 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours de 410 $ à 435 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 415 $ à 450 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 447 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 365 $ à 400 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 70 $ à 390 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 330,00 $ à 375,00 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 395 $ à 425 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 357 $ à 393 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève son objectif de cours de 387 $ à 420 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 385 $ à 415 $
* Amazon AMZN.O : Baird relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* Amazon AMZN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 370 $
* Amazon AMZN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* Amazon AMZN.O : BMO relève son objectif de cours de 315 $ à 355 $
* Amazon AMZN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 325 $
* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $
* Amazon AMZN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 290 $ à 315 $
* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $
* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 288 $ à 314 $
* Amazon AMZN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 280 $ à 315 $
* Amazon AMZN.O : Needham relève son objectif de cours de 265 $ à 300 $
* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $
* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $
* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 296 $ à 332 $
* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $
* Amazon AMZN.O : Stifel relève son objectif de cours de 294 $ à 319 $
* Amazon AMZN.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $
* Amazon AMZN.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $
* Amazon.Com AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 298,00 $ à 310,00 $
* Amazon.Com Inc AMZN.O : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $
* Amazon.Com Inc AMZN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 300,00 $ à 330,00 $
* Amazon.Com Inc AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $
* Amazon.Com Inc AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 307 $ à 313 $
* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 57 $ à 67 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 452,00 $ à 467,00 $
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 182 $ à 200 $
* Amphenol Corp APH.N : UBS relève son objectif de cours de 170 $ à 178 $
* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41,00 $ à 25,00 $
* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 254 $ à 242 $
* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Ashland Inc ASH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 332 $ à 305 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 270 $ à 240 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 208 $ à 216 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : UBS relève son objectif de cours de 210 $ à 218 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $
* Avnet Inc AVT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 69 $ à 95 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Avnet Inc AVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Bandwidth Inc BAND.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 15 $ à 38 $
* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $
* Biogen BIIB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 201 $ à 200 $
* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 203 $
* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Bloom Energy Corp BE.N : BMO relève son objectif de cours de 188 $ à 279 $
* Brinker International EAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 188 $ à 170 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 84 $ à 74 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Bunge BG.N : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Bunge BG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 142 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $
* Carpenter Technology CRS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 495 $ à 500 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : BTIG relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $
* Carvana CVNA.N : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 475 $
* Carvana CVNA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 410,00 $ à 440,00 $
* Carvana CVNA.N : BTIG relève son objectif de cours de 455 $ à 485 $
* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 519 $ à 537 $
* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 455 $ à 465 $
* Carvana CVNA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à 510,00 $
* Carvana CVNA.N : Needham relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $
* Carvana CVNA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 475 $
* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 196 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 210 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève son objectif de cours de 202 $ à 207 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 62 $ à 65 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 76,00 $ à 83,00 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $
* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 131 $ à 135,5 $
* Citigroup C.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 145 $ à 120 $
* Cognizant CTSH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 83 $ à 63 $
* Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 83 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 386 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 55 $ à 44 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Dana Incorporated DAN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Needham relève son objectif de cours de 28 $ à 38 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $
* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $
* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $
* eBay EBAY.O : Stifel relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $
* eBay Inc EBAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 104 $ à 114 $
* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 117,00 $ à 121,00 $
* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $
* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève son objectif de cours de 43 $ à 52 $
* Emcor Group Inc EME.N : Stifel relève son objectif de cours de 901 $ à 918 $
* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Entergy ETR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 126 $
* Entergy ETR.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 114 $ à 129 $
* Entergy Corp. ETR.N : Barclays relève son objectif de cours de 119 $ à 124 $
* Entergy Corp. ETR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 123 $ à 128 $
* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 240 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 280 $
* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $
* Equinix Inc EQIX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 975 $ à 1 200 $
* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 123 $ à 1 143 $
* ETSY ETSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $
* ETSY Inc ETSY.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* ETSY Inc ETSY.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 82 $
* ETSY Inc ETSY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* ETSY Inc ETSY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65,00 $ à 77,00 $
* ETSY Inc ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $
* ETSY Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 75 $
* ETSY Inc ETSY.N : Needham relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $
* ETSY Inc ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* ETSY Inc ETSY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
* ETSY Inc ETSY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 47 $ à 61 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Evercore Inc EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 375 $
* Evercore Inc EVR.N : UBS relève son objectif de cours de 313 $ à 330 $
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Barrington Research relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Expand Energy Corp EXE.O : UBS relève son objectif de cours de 133 $ à 135 $
* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $
* Extreme Networks Inc EXTR.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 22,50 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 325 $ à 1 225 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 1 416 $ à 1 494 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 650 $ à 1 400 $
* Flowserve FLS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 90,00 $ à 85,00 $
* Ford F.N : RBC relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Formfactor Inc FORM.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 135 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 74 $
* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 78 $
* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 97 $ à 75 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Argus Research relève son objectif de cours de 255 $ à 290 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 229 $ à 267 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 285 $
* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $
* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 435 $
* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 131 $ à 141 $
* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 127 $ à 136 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Glaukos Corp. GKOS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 138 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 383 $ à 381 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : UBS relève son objectif de cours de 360 $ à 371 $
* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 180 $
* Humana HUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 235 $
* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 290 $
* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 255 $
* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 258 $ à 290 $
* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $
* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $
* Humana Inc HUM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240,00 $ à 267,00 $
* Humana Inc HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Humana Inc HUM.N : UBS relève son objectif de cours de 195 $ à 262 $
* Idex Corp IEX.N : BMO relève son objectif de cours de 214 $ à 230 $
* Idex Corp IEX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $
* Idex Corp IEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
* Idex Corp IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 241 $ à 250 $
* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 230 $ à 242 $
* Immunic, Inc. IMUX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 22 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 113 $ à 109 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Invesco IVZ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 26,00 $ à 28,00 $
* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 104 $ à 110 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 115 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Stifel relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $
* Jfrog Ltd FROG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 142 $
* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Jonestrading abaisse sa note à « Hold »
* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $
* Kirby Corp KEX.N : BTIG relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève son objectif de cours de 1 770 $ à 2 000 $
* Kla Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 835 $ à 1 875 $
* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 2 000 $
* Kla Corp KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 950 $ à 2 000 $
* Kla Corp KLAC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 809,00 $ à 1 900,00 $
* Kla Corp KLAC.O : Needham relève son objectif de cours de 1 800,00 $ à 2 000,00 $
* Kla Corp KLAC.O : RBC relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $
* Kla Corp KLAC.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 910 $
* Kla Corp KLAC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $
* Kla Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 800 $ à 2 000 $
* Kla Corporation KLAC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 630 $ à 1 750 $
* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 900 $ à 2 100 $
* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $
* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 98 $ à 70 $
* Lennox International LII.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 645 $ à 650 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC relève son objectif de cours de 485 $ à 579 $
* Lennox International Inc LII.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 597 $
* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 480 $ à 555 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 243 $ à 289 $
* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 293 $ à 305 $
* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231,5 $ à 227 $
* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 160 $ à 1 990 $
* Markel Group Inc MKL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 1 950 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 79 $ à 92 $
* Mattel MAT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 22,00 $
* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Mattel Inc MAT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Meta META.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 900 $ à 850 $
* Meta META.O : BMO abaisse son objectif de cours de 730 $ à 720 $
* Meta META.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de 825 $ à 725 $
* Meta META.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 20 $ à 800 $
* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $
* Meta META.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 805 $ à 780 $
* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 800 $
* Meta META.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 900 $ à 840 $
* Meta Platforms Inc META.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 820 $ à 835 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays relève son objectif de cours de 800 $ à 830 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 765 $ à 770 $
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 545 $
* Microsoft MSFT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $
* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 641 $ à 646 $
* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 505 $ à 515 $
* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $
* Microsoft MSFT.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550 $
* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
* Microsoft MSFT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $
* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 392 $ à 415 $
* Microsoft MSFT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 615 $ à 625 $
* Moelis & Co MC.N : BMO relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $
* Moelis & Co MC.N : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $
* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 510 $ à 517 $
* MVB Financial Corp MVBF.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Navient Corp. NAVI.O : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 183 $ à 197 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 213 $ à 224 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens relève son objectif de cours de 232 $ à 240 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève son objectif de cours de 228 $ à 232 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 194 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : UBS relève son objectif de cours de 202 $ à 216 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève son objectif de 200 $ à 205 $
* ONEOK Inc OKE.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $
* ONEOK Inc OKE.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 92 $ à 89 $
* ONEOK Inc OKE.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de « surperformer le secteur » à « en ligne avec le secteur »
* ONEOK Inc OKE.N : Stifel relève son objectif de cours de 91 $ à 99 $
* ONEOK Inc OKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 98 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 108,00 $ à 112,00 $
* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 109 $ à 120 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Oppenheimer lance la couverture avec une note « surperformer »
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 200 $
* Parsons Corp PSN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 89 $ à 79 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 188 $ à 202 $
* Phillips 66 PSX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 174,00 $ à 180,00 $
* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Stephens relève son objectif de cours de 95 $ à 109 $
* Pinterest PINS.N : Benchmark relève son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* PPG Industries Inc PPG.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 116 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : Stephens relève son objectif de cours de 40 $ à 47,5 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Qualcomm QCOM.O : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Qualcomm QCOM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Qualcomm QCOM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Qualcomm QCOM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Qualcomm QCOM.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Qualcomm QCOM.O : Melius Research relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $
* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $
* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132 $ à 146 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $
* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 200 $
* Qualcomm QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 77 $ à 72 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 59 $ à 55 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 923 $ à 917 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 913 $ à 916 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 873 $ à 792 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 910 $ à 902 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 779 $ à 762 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 801 $ à 796 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $
* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : UBS relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 154 $ à 158 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS relève son objectif de cours de 380 $ à 385 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $
* Sofi Technologies SOFI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à 18 $
* Sofi Technologies SOFI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18,00 $ à 16,00 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Barclays relève son objectif de cours de 74 $ à 86 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $
* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Stride Inc LRN.N : BMO relève son objectif de cours de 99 $ à 102 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Mizuho lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 50 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 27,00 $
* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $
* Teradyne Inc TER.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $
* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 188 $ à 170 $
* The Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* The Cheesecake Factory CAKE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $
* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* T-Mobile US TMUS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 121 $ à 118 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 116 $ à 126 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son objectif de cours de 125 $ à 160 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 180 $
* UGI Corp UGI.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 141 $ à 150 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 278 $ à 215 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 320 $ à 310 $
* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Unum Group UNM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 88 $ à 96 $
* Veralto VLTO.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 102 $ à 103 $
* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 113 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : B. Riley relève son objectif de cours de 53 $ à 63 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 70 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Stifel relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 25 $ à 65 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 60 $
* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 99,00 $ à 95,00 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 51 $
* Vistra Corp VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 231 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 57,00 $ à 65,00 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 70 $
* Vulcan Materials VMC.N : Barclays relève son objectif de cours de 296 $ à 340 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 325 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Stephens relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 337 $ à 333 $
* Waste Management Inc WM.N : Barclays relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $
* Waste Management Inc WM.N : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $
* Waste Management Inc WM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 273 $ à 268 $
* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 91 $ à 86,5 $
* Wingstop Inc WING.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 330 $ à 235 $
* Wingstop Inc WING.O : BMO abaisse son objectif de cours de 280 $ à 200 $
* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $
* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $
* Wingstop Inc WING.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 310 $ à 280 $
* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 265,00 $ à 255,00 $
* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 193 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $
* Wingstop Inc WING.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $
* Wingstop Inc WING.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Stifel relève son objectif de cours de 93 $ à 98 $
* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 138 $ à 124 $
* Yum Brands YUM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Yum Brands YUM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 174 $ à 175 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 186 $
* Yum! Brands YUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 171 $ à 177 $
* Yum! Brands YUM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $