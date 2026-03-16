TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, Summit Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences et Summit Therapeutics.
FAITS MARQUANTS
* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène l'action de "buy" à "hold"
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien
contre une note d'achat
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners passe de neutre à vente
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abivax SA ABVX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix
160
* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 278 $
* Alamo Group Inc ALG.N : William Blair initie une couverture avec une note de
surperformance
* Alcoa Corp AA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 76$ contre 54
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de
maintien contre une note d'achat
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 330 $ vs 522
* American Airlines Group, Inc. AAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $
contre 17 $
* American Express Co AXP.N : BTIG réduit le prix cible à 285 $ contre 328 $
* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le prix cible à 55
$, contre 38 $ auparavant
* Antero Resources AR.N : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 43 $
* APA Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $
* Archrock Inc AROC.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies ramène le cours cible de 38 $ à 28 $
* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 73 $ auparavant
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel ramène le cours cible à 93 $, contre 115 $
auparavant
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies réduit le prix cible à 45$ de 55
* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible à 72 $ contre 67 $
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible de 189 à 227 $
* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève le cours cible à 180 $, contre 172 $ auparavant
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 109 à 136 $
* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 36 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le prix cible de 87 $ à 90 $
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de
prix de 55 $ contre 48 $
* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $
* Conocophillips COP.N : Barclays relève le prix cible à 128 $ contre 118 $
* Coterra Energy CTRA.N : Barclays relève le prix cible de 34 $ à 37 $
* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 87 $ à 75 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix
de 15
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 52 $ à 54
$
* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 190 $ contre 185
$
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 171 $ à 202
$
* Digimarc Corp DMRC.O : Needham réduit le prix cible à 10 $ contre 20 $
* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg augmente le prix cible à 326 $ contre 300 $ auparavant
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays augmente le prix cible de 133 à 140 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo relève le prix cible de 127 à 155 dollars
* EQT Corporation EQT.N : Barclays relève le prix cible de 67 $ à 69 $
* Expand Energy EXE.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 127 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible à 178 $, contre 149 $ auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Barclays relève le prix cible de 145 à 163 dollars
* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de
surpondération
* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec un prix cible de 50,5 $
par rapport à 45
* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 46 $
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible à 0,5 $ contre 1,5 $
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible à 0,5 $ contre 1,5 $
* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark augmente le prix cible de 0,60 $ à 6 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de
17,5 $ à 25 $
* Humana HUM.N : Bernstein réduit le prix cible de 344 $ à 211 $
* Impinj Inc. PI.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 169 dollars contre 175
dollars
* Incyte INCY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu
d'une note d'achat; PT 94 $ au lieu de 120 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif
de prix: 228 $ contre 219
* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG relève l'objectif de cours à 39 $ contre 28 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 2
$, contre 6 $ auparavant
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays réduit le prix cible à
sous-pondération de égal à égal
* Kohls KSS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 14$ contre 20
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 110 $ vs 122 $
* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 110 $ à 95 $
* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit le prix cible à 85 $ contre 88 $
* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 105
* Lifemd Inc LFMD.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; augmente le PT à 8$ de
6
* Macy's Inc M.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $
* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 236 $ contre 237 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies augmente le prix cible à 263 $ de 205 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 47 à 54
dollars
* McKesson Corp MCK.N : Argus Research relève le prix cible de 950 $ à 1050 $
* Medicinova, Inc. MNOV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note
d'achat
* Micron Technology Inc MU.O : RBC augmente le prix cible de 425 $ à 525 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 173 $ contre
224 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 90 $
contre 94 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays augmente le prix cible à 33 $ contre 29 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours de l'action de
sous-pondérée à égale pondération
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Citigroup relève le prix cible de 102 à 123 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55
à 59 dollars
* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho ramène le cours cible à 320 $, contre 400 $ auparavant
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 58 $ à
86 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 58 à 62 dollars
* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit le prix cible à 33 $ contre 42 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours de l'action de "market
perform" à "outperform
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 21 $ contre
17 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 174 $ contre 158 $
* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners fait passer le cours de l'action de
neutre à vente
* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James augmente le prix cible de 42 $ à 47 $
* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays augmente le prix cible de 39 $ à 41 $
* Realty Income Corp O.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 70 $
* Repay Holdings Corp RPAY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 12 $ à 8 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 140$ vs 88
* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève le prix cible de 371,00 $ à 376,00 $
* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 90$ contre 100
* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC réduit le prix cible de 130 $ à 110 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Citigroup réduit le prix cible à 88$ de 115
* Rubrik Inc RBRK.N : Wedbush réduit le prix cible à 90$ de 120
* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 $ à 7
$
* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 23 $ à 20 $
* Sentinelone Inc S.N : Berenberg réduit le prix cible à 20,5 $ contre 25
* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note
d'achat
* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de
prix de 7 $
* Southwest Airlines Co. LUV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 44 $ de 50
* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit l'objectif de cours à 9$ contre 13
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15$ de 42
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15 $ à partir de 42 $
Summit Therapeutics Inc
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec une
note d'achat
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec un
objectif de prix de 85
* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays augmente le prix cible de 42 $ à 44 $
* Talos Energy Inc TALO.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à
neutre
* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays augmente le prix cible de 599 $ à 600
$
* Turtle Beach Corp TBCH.O : Wedbush réduit le prix cible à 11$ de 14
* Uipath Inc PATH.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 14 $
* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $ de
145
* Upstart Holdings Inc UPST.O : BTIG passe de neutre à achat
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible de 216 à 272 dollars
* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James relève le cours cible à 60 $ contre 51 $
auparavant
* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 52 $
* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève le cours cible de 1044 à 1047 dollars
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