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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, Summit Therapeutics
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alnylam Pharmaceuticals, Cogent Biosciences et Summit Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène l'action de "buy" à "hold"

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien

contre une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners passe de neutre à vente

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters ce lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix

160

* Adobe Inc ADBE.O : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 278 $

* Alamo Group Inc ALG.N : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 76$ contre 54

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de

maintien contre une note d'achat

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 330 $ vs 522

* American Airlines Group, Inc. AAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $

contre 17 $

* American Express Co AXP.N : BTIG réduit le prix cible à 285 $ contre 328 $

* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le prix cible à 55

$, contre 38 $ auparavant

* Antero Resources AR.N : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 24 $

* Archrock Inc AROC.N : RBC relève le cours cible de 32 $ à 40 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies ramène le cours cible de 38 $ à 28 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 73 $ auparavant

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel ramène le cours cible à 93 $, contre 115 $

auparavant

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies réduit le prix cible à 45$ de 55

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible à 72 $ contre 67 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible de 189 à 227 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève le cours cible à 180 $, contre 172 $ auparavant

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 109 à 136 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le prix cible de 87 $ à 90 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de

prix de 55 $ contre 48 $

* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $

* Conocophillips COP.N : Barclays relève le prix cible à 128 $ contre 118 $

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays relève le prix cible de 34 $ à 37 $

* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 87 $ à 75 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix

de 15

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 52 $ à 54

$

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 190 $ contre 185

$

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 171 $ à 202

$

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham réduit le prix cible à 10 $ contre 20 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg augmente le prix cible à 326 $ contre 300 $ auparavant

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays augmente le prix cible de 133 à 140 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo relève le prix cible de 127 à 155 dollars

* EQT Corporation EQT.N : Barclays relève le prix cible de 67 $ à 69 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays relève le cours cible de 125 à 127 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible à 178 $, contre 149 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays relève le prix cible de 145 à 163 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de

surpondération

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan reprend la couverture avec un prix cible de 50,5 $

par rapport à 45

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 46 $

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible à 0,5 $ contre 1,5 $

* Hain Celestial HAIN.O : Barclays réduit le prix cible à 0,5 $ contre 1,5 $

* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark augmente le prix cible de 0,60 $ à 6 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de

17,5 $ à 25 $

* Humana HUM.N : Bernstein réduit le prix cible de 344 $ à 211 $

* Impinj Inc. PI.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 169 dollars contre 175

dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien au lieu

d'une note d'achat; PT 94 $ au lieu de 120 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix: 228 $ contre 219

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG relève l'objectif de cours à 39 $ contre 28 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 2

$, contre 6 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Barclays réduit le prix cible à

sous-pondération de égal à égal

* Kohls KSS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 14$ contre 20

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 110 $ vs 122 $

* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 110 $ à 95 $

* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit le prix cible à 85 $ contre 88 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Lifemd Inc LFMD.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; augmente le PT à 8$ de

6

* Macy's Inc M.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 236 $ contre 237 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies augmente le prix cible à 263 $ de 205 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 47 à 54

dollars

* McKesson Corp MCK.N : Argus Research relève le prix cible de 950 $ à 1050 $

* Medicinova, Inc. MNOV.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Micron Technology Inc MU.O : RBC augmente le prix cible de 425 $ à 525 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 173 $ contre

224 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 90 $

contre 94 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays augmente le prix cible à 33 $ contre 29 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours de l'action de

sous-pondérée à égale pondération

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Citigroup relève le prix cible de 102 à 123 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55

à 59 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho ramène le cours cible à 320 $, contre 400 $ auparavant

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 58 $ à

86 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 58 à 62 dollars

* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit le prix cible à 33 $ contre 42 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 21 $ contre

17 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 174 $ contre 158 $

* Qualcomm QCOM.O : Seaport Research Partners fait passer le cours de l'action de

neutre à vente

* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James augmente le prix cible de 42 $ à 47 $

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays augmente le prix cible de 39 $ à 41 $

* Realty Income Corp O.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 12 $ à 8 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 140$ vs 88

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève le prix cible de 371,00 $ à 376,00 $

* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 90$ contre 100

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Citigroup réduit le prix cible à 88$ de 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Wedbush réduit le prix cible à 90$ de 120

* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 $ à 7

$

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 23 $ à 20 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg réduit le prix cible à 20,5 $ contre 25

* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Solid Power Inc SLDP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de

prix de 7 $

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 44 $ de 50

* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW réduit l'objectif de cours à 9$ contre 13

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15$ de 42

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15 $ à partir de 42 $

Summit Therapeutics Inc

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec une

note d'achat

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup initie une couverture avec un

objectif de prix de 85

* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays augmente le prix cible de 42 $ à 44 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à

neutre

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays augmente le prix cible de 599 $ à 600

$

* Turtle Beach Corp TBCH.O : Wedbush réduit le prix cible à 11$ de 14

* Uipath Inc PATH.N : BMO ramène le cours cible de 17 $ à 14 $

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $ de

145

* Upstart Holdings Inc UPST.O : BTIG passe de neutre à achat

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible de 216 à 272 dollars

* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James relève le cours cible à 60 $ contre 51 $

auparavant

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 52 $

* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève le cours cible de 1044 à 1047 dollars

Valeurs associées

ABIVAX SP ADS
115,5000 USD NASDAQ 0,00%
ADOBE
249,3200 USD NASDAQ 0,00%
ALAMO GROUP
170,870 USD NYSE 0,00%
ALCOA-WI
63,575 USD NYSE 0,00%
ALNYLAM PHARMA
313,4100 USD NASDAQ 0,00%
AMER PUBLIC EDU
57,6600 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN AIRLINE
10,3000 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN EXPRESS
300,170 USD NYSE 0,00%
ANTERO RESOURCES
40,990 USD NYSE 0,00%
APA
34,4700 USD NASDAQ 0,00%
BELLRNG BRNDS
16,830 USD NYSE 0,00%
BRUNSWICK
68,905 USD NYSE 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
88,110 USD NYSE 0,00%
CADRE HOLDINGS
31,660 USD NYSE 0,00%
CALIFORNIA RES
61,490 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
196,820 USD NYSE 0,00%
CNX RESOURCES
42,135 USD NYSE 0,00%
COCA-COLA CO
77,335 USD NYSE 0,00%
COGENT BIOSCIS
34,0000 USD NASDAQ 0,00%
COGNEX
47,9800 USD NASDAQ 0,00%
CONOCOPHILLIPS
121,910 USD NYSE 0,00%
COTERRA ENERGY
32,170 USD NYSE 0,00%
DELTA AIR LINES
58,775 USD NYSE 0,00%
DESIGN THERAP
10,1200 USD NASDAQ 0,00%
DEVON ENERGY
46,245 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
182,3700 USD NASDAQ 0,00%
DIGIMARC
6,5300 USD NASDAQ 0,00%
ECOLAB INC
274,180 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
133,625 USD NYSE 0,00%
EQT
64,400 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
156,130 USD NYSE 0,00%
FIFTH THIRD BANC
43,4000 USD NASDAQ 0,00%
GENERAL MILLS
39,390 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
HAIN CELESTIAL G
0,6646 USD NASDAQ 0,00%
HARVARD BIOSCIEN
0,4735 USD NASDAQ 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
24,800 USD NYSE 0,00%
HUMANA
165,260 USD NYSE 0,00%
IMPINJ
91,7350 USD NASDAQ 0,00%
INCYTE
92,5400 USD NASDAQ 0,00%
INSMED
139,5000 USD NASDAQ 0,00%
JADE BIOSCIENCES
13,9200 USD NASDAQ 0,00%
KOHL'S
13,175 USD NYSE 0,00%
KYMERA THERAP
79,0300 USD NASDAQ 0,00%
LENNAR RG-A
95,020 USD NYSE 0,00%
LIFEMD
3,9800 USD NASDAQ 0,00%
MACY'S
17,040 USD NYSE 0,00%
MANHATTAN ASSOC
140,7800 USD NASDAQ 0,00%
MARATHON PETRO
226,200 USD NYSE 0,00%
MATADOR RES
57,170 USD NYSE 0,00%
MCKESSON
941,155 USD NYSE 0,00%
MEDICINOVA
1,3500 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
426,1300 USD NASDAQ 0,00%
MOLINA HEALTHCAR
149,150 USD NYSE 0,00%
MONSTER BEVERAGE
77,1100 USD NASDAQ 0,00%
MURPHY OIL
36,810 USD NYSE 0,00%
NEKTAR THERAPEUT
73,2500 USD NASDAQ 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
57,870 USD NYSE 0,00%
ORACLE
155,100 USD NYSE 0,00%
ORUKA THERA
40,0000 USD NASDAQ 0,00%
OVINTIV
55,370 USD NYSE 0,00%
PAR TECHNOLOGY
14,770 USD NYSE 0,00%
PERMIAN RES RG-A
19,350 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
172,800 USD NYSE 0,00%
PNNYMC FINL SVC
84,160 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
102,58 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
95,57 USD Ice Europ -3,80%
QUALCOMM
129,8200 USD NASDAQ 0,00%
RANGE RESOURCES
43,540 USD NYSE 0,00%
REALTY INCOME REIT
64,445 USD NYSE 0,00%
REPAY HOLDINGS RG-A
2,6700 USD NASDAQ 0,00%
REVOLUTION MEDIC
94,8600 USD NASDAQ 0,00%
RUBRIK RG-A
53,440 USD NYSE 0,00%
RUNWAY GRWTH FIN
6,6300 USD NASDAQ 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
272,600 USD NYSE 0,00%
SAILPOINT
15,4500 USD NASDAQ 0,00%
SENTINELONE RG-A
14,540 USD NYSE 0,00%
SOLID POWER RG-A
3,1500 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
38,730 USD NYSE 0,00%
STELLUS CAPITAL
8,7450 USD NYSE 0,00%
SUMMIT THERAP
16,1200 USD NASDAQ 0,00%
SYMBOTIC RG-A
49,4300 USD NASDAQ 0,00%
TALOS ENERGY
13,815 USD NYSE 0,00%
TELEDYNE TECH
638,960 USD NYSE 0,00%
UIPATH RG-A
11,570 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
86,6000 USD NASDAQ 0,00%
UPSTART HLDGS
26,3600 USD NASDAQ 0,00%
VALERO ENERGY
230,685 USD NYSE 0,00%
VIPER ENERGY
44,2500 USD NASDAQ 0,00%
WW GRAINGER
1 074,120 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 13:18:38.

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