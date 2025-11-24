 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 108 $ contre

115 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture, objectif de cours 178,00 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 345 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 15 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 140 $ contre 85 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 108 $ contre 115 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 54 $ contre 53 $

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 395 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 12 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 10 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 40 $

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 50 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 335 $ contre 320 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies passe d'achat à maintien

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 70 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 228 $ contre 265 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC passe de maintenir à acheter

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31 $ contre 30 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture, objectif de cours de 178,00 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 14 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 20 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 35 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de cours de 25 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 75 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 123 $ contre 129 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada relève l'objectif de cours à 124 $ contre 111 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada passe de performance sectorielle à surperformance

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 42 $ contre 27 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture, objectif de cours 10 $

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une note neutre

* Surgery Partners Inc SGRY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 27 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 64 $ contre 58 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies passe de conserver à acheter

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 49 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 345 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 155 $

