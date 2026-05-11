TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, HII, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, HII et Tesla.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 111 $ à 105

$

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif

de cours: 145 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 20/20 Biolabs Inc AIDX.O : Maxim Group initie la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 5 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $

* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 82,00 $ à 88,00 $

* Agilon Health Inc AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 17 $ à 55 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 125 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Citizens relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131 $ à 145 $

* Albemarle ALB.N : Argus Research relève son objectif de cours de 185 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 244 $

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 111 $ à 105 $

* Apollo APO.N : BMO relève son objectif de cours de 108 $ à 140 $

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Wedbush relève son objectif de cours de 23 $ à 40 $

* Arxis Inc ARXS.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours de 39 $

* Arxis Inc ARXS.O : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »

* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 274 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 37 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 102 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 60 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 206 $ à 203 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 140 $

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 33 $ à 20 $

* Becton Dickinson BDX.N : Barclays relève son objectif de cours de 202 $ à 204 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Guggenheim initie la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 42 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 84 $ à 73 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : UBS relève son objectif de cours de 267 $ à 270 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 73 $

* BP BP.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 205 $ à 212 $

* Cactus Inc WHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* California Resources Corp CRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Camping World Holdings CWH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 16 $

* Caribou Biosciences Inc CRBU.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Carter's Inc CRI.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31,50 $

* Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : UBS relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 216 $ à 204 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 304 $

* Clearway Energy CWEN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Cognex Corp CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 64 $ à 75 $

* Coherus Oncology Inc CHRS.O : Guggenheim initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 12 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 107 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 161 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 120 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Corpay Inc CPAY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Barclays relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Corteva CTVA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $

* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste « US 1 »

* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 17 $ à 11 $

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 45 $

* Dauch Corporation DCH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève son objectif de cours de 167 $ à 243 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 81 $ à 88 $

* DoorDash DASH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 143 $ à 138 $

* DXC Technology Co DXC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 167 $ à 155 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 162 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 277 $

* Everquote Inc EVER.O : Raymond James relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Expedia Inc EXPE.O : Barclays relève son objectif de cours de 260 $ à 264 $

* Expedia Inc EXPE.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 195 $ à 182 $

* Fatpipe Inc FATN.O : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 12 $

* FedEx FDX.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* FIS*dummy_text* FIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $

* FIS FIS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 83 $ à 66 $

* FIS FIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Ford F.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 15 $

* Fortive Corp FTV.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Gentex Corp GNTX.O : JP Morgan commence la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours 27 $

* Gentherm Inc THRM.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 37 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $

* Globe Life Inc GL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 188 $ à 208 $

* GM GM.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 98 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 10 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Harley-Davidson Inc HOG.N : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $

* Hertz Global HTZ.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « sous-pondérer »

* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $

* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 321 $ à 230 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 290 $ à 249 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $

* International Seaways Inc INSW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 83 $ à 93 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 633 $ à 576 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 25 $ à 40 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 23 $ à 32 $

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Wedbush relève son objectif de cours de 24 $ à 34 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Kemper Corp KMPR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $

* KKR KKR.N : BMO relève son objectif de cours de 104 $ à 120 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 96 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 135,00 $ à 145,00 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 98 $ à 103 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 98 $ à 115 $

* Lear Corp LEA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 152 $

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Madison Air MAIR.N : Barclays initie la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 45 $

* Madison Air MAIR.N : BofA Global Research lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 47,00 $

* Madison Air MAIR.N : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 48 $

* Madison Air MAIR.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 47 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 189 $ à 170 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Maximus Inc MMS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 550 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 413 $ à 1 200 $

* Microchip Technology MCHP.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 1 000 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays relève son objectif de cours de 137 $ à 139 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Mitek Systems Inc MITK.O : William Blair initie la couverture avec une note « surperformer »

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Motorola Solutions Inc MSI.N : Barclays relève son objectif de cours de 506 $ à 509 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 9 $ à 15 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Nerdwallet Inc NRDS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Niagen Bioscience Inc NAGE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Nlight Inc LASR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* NN Inc NNBR.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »

* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 210 $ à 194 $

* Oklo Inc OKLO.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 83 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 183 $ à 176 $

* Owens Corning Inc OC.N : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 144 $

* Pacbio PACB.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 $ à 1,5 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 151 $ à 132 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* PAR Technology Corp PAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 18 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 116 $ à 107 $

* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,00 $ à 40,00 $

* Pitney Bowes Inc PBI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 9,50 $ à 16,50 $

* Pitney Bowes Inc PBI.N : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Pool Corp POOL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 175 $ à 135 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Primoris Services Corp PRIM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 212 $ à 186 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Pursuit Attractions and Hospitality PRSU.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Republic Services Inc RSG.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »

* Republic Services Inc RSG.N : Barclays relève son objectif de cours de 227 $ à 233 $

* RingCentral Inc RNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* RingCentral Inc RNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Rivian RIVN.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours de 9 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Root Inc ROOT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup relève son objectif de cours de 240 $ à 261 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : BMO relève son objectif de cours de 111 $ à 125 $

* SLB SLB.N : Bernstein relève son objectif de cours de 56,1 $ à 71 $

* Sprout Social SPT.O : Barclays relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* StandardAero Inc SARO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* StandardAero Inc SARO.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Stem Inc STEM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10,50 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $

* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 270 $ à 294 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 236 $ à 245 $

* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 143 $

* Tempus AI Inc TEM.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 95 $ à 64 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 33 $

* Terawulf Inc WULF.O : Needham relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $

* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 145 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $

* Timken Co TKR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 108 $ à 117 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Trex Company Inc TREX.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Trex Company Inc TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Twilio Inc TWLO.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 200 $ à 246 $

* Twilio Inc TWLO.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Ubiquiti Inc UI.N : Barclays relève son objectif de cours de 527 $ à 672 $

* UDR Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 100 $ à 87 $

* United Rentals Inc URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 930 $ à 1 100 $

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 108 $

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 323 $ à 317 $

* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse l'objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 52 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 165 $ à 1 225 $

* WW Grainger GWW.N : Stephens relève son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 355,00 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 140,00 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $