TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, HII, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, HII et Tesla.
POINTS FORTS
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 111 $ à 105
$
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif
de cours: 145 $
Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 20/20 Biolabs Inc AIDX.O : Maxim Group initie la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 5 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 515 $
* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 82,00 $ à 88,00 $
* Agilon Health Inc AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 17 $ à 55 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 125 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Citizens relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131 $ à 145 $
* Albemarle ALB.N : Argus Research relève son objectif de cours de 185 $ à 230 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 244 $
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 111 $ à 105 $
* Apollo APO.N : BMO relève son objectif de cours de 108 $ à 140 $
* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Wedbush relève son objectif de cours de 23 $ à 40 $
* Arxis Inc ARXS.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours de 39 $
* Arxis Inc ARXS.O : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »
* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $
* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 274 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 37 $
* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 102 $
* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 60 $
* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 206 $ à 203 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 140 $
* Azenta Inc AZTA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 33 $ à 20 $
* Becton Dickinson BDX.N : Barclays relève son objectif de cours de 202 $ à 204 $
* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Guggenheim initie la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours: 42 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 84 $ à 73 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : UBS relève son objectif de cours de 267 $ à 270 $
* BorgWarner BWA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 73 $
* BP BP.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 205 $ à 212 $
* Cactus Inc WHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* California Resources Corp CRC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* Camping World Holdings CWH.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 16 $
* Caribou Biosciences Inc CRBU.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Carlyle Group Inc CG.O : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Carter's Inc CRI.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31,50 $
* Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : UBS relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* CG Oncology Inc CGON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $
* Chevron Corp CVX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 216 $ à 204 $
* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 304 $
* Clearway Energy CWEN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $
* Cognex Corp CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 64 $ à 75 $
* Coherus Oncology Inc CHRS.O : Guggenheim initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 12 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 107 $
* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 161 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 120 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Corning GLW.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1
* Corpay Inc CPAY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $
* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Barclays relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Corteva CTVA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $
* CSX Corp CSX.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste « US 1 »
* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 17 $ à 11 $
* Dana Inc DAN.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 45 $
* Dauch Corporation DCH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève son objectif de cours de 167 $ à 243 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 81 $ à 88 $
* DoorDash DASH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 143 $ à 138 $
* DXC Technology Co DXC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 167 $ à 155 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 162 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $
* Esco Technologies Inc ESE.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $
* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 277 $
* Everquote Inc EVER.O : Raymond James relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Expedia Inc EXPE.O : Barclays relève son objectif de cours de 260 $ à 264 $
* Expedia Inc EXPE.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 195 $ à 182 $
* Fatpipe Inc FATN.O : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 12 $
* FedEx FDX.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $
* FIS*dummy_text* FIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $
* FIS FIS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 83 $ à 66 $
* FIS FIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $
* Ford F.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 15 $
* Fortive Corp FTV.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Gentex Corp GNTX.O : JP Morgan commence la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours 27 $
* Gentherm Inc THRM.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 37 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $
* Globe Life Inc GL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 188 $ à 208 $
* GM GM.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 98 $
* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $
* Goodyear Tire & Rubber GT.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Goodyear Tire & Rubber GT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 10 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Harley-Davidson Inc HOG.N : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $
* Hertz Global HTZ.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « sous-pondérer »
* HII HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 388 $ à 375 $
* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 321 $ à 230 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 290 $ à 249 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $
* International Seaways Inc INSW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 83 $ à 93 $
* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 633 $ à 576 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 25 $ à 40 $
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 23 $ à 32 $
* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Wedbush relève son objectif de cours de 24 $ à 34 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Kemper Corp KMPR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* KKR KKR.N : BMO relève son objectif de cours de 104 $ à 120 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 96 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 135,00 $ à 145,00 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 98 $ à 103 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 98 $ à 115 $
* Lear Corp LEA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 152 $
* Loar Holdings Inc LOAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Madison Air MAIR.N : Barclays initie la couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 45 $
* Madison Air MAIR.N : BofA Global Research lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 47,00 $
* Madison Air MAIR.N : RBC lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 48 $
* Madison Air MAIR.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 47 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 189 $ à 170 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Maximus Inc MMS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $
* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 550 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 413 $ à 1 200 $
* Microchip Technology MCHP.O : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 1 000 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays relève son objectif de cours de 137 $ à 139 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Mitek Systems Inc MITK.O : William Blair initie la couverture avec une note « surperformer »
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* Motorola Solutions Inc MSI.N : Barclays relève son objectif de cours de 506 $ à 509 $
* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 9 $ à 15 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Nerdwallet Inc NRDS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Niagen Bioscience Inc NAGE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Nlight Inc LASR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $
* NN Inc NNBR.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »
* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 210 $ à 194 $
* Oklo Inc OKLO.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 83 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $
* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 183 $ à 176 $
* Owens Corning Inc OC.N : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 144 $
* Pacbio PACB.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 $ à 1,5 $
* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 151 $ à 132 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* PAR Technology Corp PAR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 18 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 116 $ à 107 $
* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,00 $ à 40,00 $
* Pitney Bowes Inc PBI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 9,50 $ à 16,50 $
* Pitney Bowes Inc PBI.N : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »
* Pool Corp POOL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $
* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 175 $ à 135 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Primoris Services Corp PRIM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 212 $ à 186 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $
* Pursuit Attractions and Hospitality PRSU.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* Republic Services Inc RSG.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »
* Republic Services Inc RSG.N : Barclays relève son objectif de cours de 227 $ à 233 $
* RingCentral Inc RNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $
* RingCentral Inc RNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $
* Rivian RIVN.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours de 9 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Root Inc ROOT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup relève son objectif de cours de 240 $ à 261 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : BMO relève son objectif de cours de 111 $ à 125 $
* SLB SLB.N : Bernstein relève son objectif de cours de 56,1 $ à 71 $
* Sprout Social SPT.O : Barclays relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* StandardAero Inc SARO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* StandardAero Inc SARO.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Stem Inc STEM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10,50 $
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $
* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 270 $ à 294 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 236 $ à 245 $
* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 143 $
* Tempus AI Inc TEM.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 95 $ à 64 $
* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 33 $
* Terawulf Inc WULF.O : Needham relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 145 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $
* Timken Co TKR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 108 $ à 117 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Trex Company Inc TREX.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Trex Company Inc TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Tripadvisor Inc TRIP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Twilio Inc TWLO.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 200 $ à 246 $
* Twilio Inc TWLO.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Ubiquiti Inc UI.N : Barclays relève son objectif de cours de 527 $ à 672 $
* UDR Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $
* UFP Industries Inc UFPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 100 $ à 87 $
* United Rentals Inc URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 930 $ à 1 100 $
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 108 $
* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 323 $ à 317 $
* Wendy's Co WEN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse l'objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $
* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 52 $
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 165 $ à 1 225 $
* WW Grainger GWW.N : Stephens relève son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 355,00 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 140,00 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $