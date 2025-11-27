TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Agco, Deere & Co, Estée Lauder

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Agco, Deere & Co et Estée Lauder.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 127 dollars, contre 136 dollars

auparavant

* Deere & Co DE.N : RBC réduit le prix cible de 542 $ à 541 $

* Estée Lauder EL.N : Berenberg augmente le cours cible de 61 $ à 81 $

* Ovintiv Inc OVV.N : CIBC augmente le cours cible de 50 $ à 55 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : RBC relève le cours cible de 39 $ à 42 $