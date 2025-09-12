information fournie par Reuters • 12/09/2025 à 09:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Nextdecade, United Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Nextdecade et United Airlines.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 500 à 470 dollars

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 645 $

contre 665 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de

surpondération à égalité de pondération

* RH RH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 209 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 149 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 500 à 470 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 470 $ à 420 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan relève le cours cible de 73 à 96 dollars

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 17 à 20 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 87 $ à 75 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève le cours cible de 72 $ à 85 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève le cours cible à 65 $ contre 56 $

* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève le cours cible de 31 $ à 39 $

* Insulet Corp PODD.O : JP Morgan relève le cours cible de 340 $ à 415 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène le cours cible de 665 $ à 645 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 53 $ à 77 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à

égalité de pondération

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 10

$

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 43 $ contre

39 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 145 $ à 135 $

* RH RH.N : Jefferies ramène le cours cible de 209 $ à 205 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 215 $ à 225 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan relève le cours cible de 18 $ à 23 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 122 $