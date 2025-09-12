TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Nextdecade, United Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Nextdecade et United Airlines.
FAITS MARQUANTS
* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 500 à 470 dollars
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 645 $
contre 665 $
* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de
surpondération à égalité de pondération
* RH RH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 209 $
* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 149 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 500 à 470 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 470 $ à 420 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan relève le cours cible de 73 à 96 dollars
* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 17 à 20 dollars
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 87 $ à 75 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève le cours cible de 72 $ à 85 $
* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève le cours cible à 65 $ contre 56 $
* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève le cours cible de 31 $ à 39 $
* Insulet Corp PODD.O : JP Morgan relève le cours cible de 340 $ à 415 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène le cours cible de 665 $ à 645 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 53 $ à 77 $
* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à
égalité de pondération
* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 10
$
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 43 $ contre
39 $
* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 145 $ à 135 $
* RH RH.N : Jefferies ramène le cours cible de 209 $ à 205 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 215 $ à 225 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 35 $
* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan relève le cours cible de 18 $ à 23 $
* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 122 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer