TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Nextdecade, United Airlines
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Nextdecade et United Airlines.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 500 à 470 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 470 $ à 420 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan relève le cours cible de 73 à 96 dollars

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 17 à 20 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 87 $ à 75 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève le cours cible de 72 $ à 85 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève le cours cible à 65 $ contre 56 $

* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève le cours cible de 31 $ à 39 $

* Insulet Corp PODD.O : JP Morgan relève le cours cible de 340 $ à 415 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène le cours cible de 665 $ à 645 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 53 $ à 77 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à

égalité de pondération

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 10

$

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 43 $ contre

39 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 145 $ à 135 $

* RH RH.N : Jefferies ramène le cours cible de 209 $ à 205 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 215 $ à 225 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan relève le cours cible de 18 $ à 23 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 122 $

ADOBE
350,5500 USD NASDAQ +0,11%
ALASKA AIR GROUP
63,880 USD NYSE +1,89%
AMERICAN AIRLINE
12,9500 USD NASDAQ +1,01%
CARRIER GLOBAL
62,290 USD NYSE -0,35%
DELTA AIR LINES
60,420 USD NYSE -1,61%
EPR PRO REIT BR-SBI
56,590 USD NYSE +2,70%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
IBEX
30,4600 USD NASDAQ +5,33%
INSULET
337,9400 USD NASDAQ +0,10%
LENNOX INTL
567,535 USD NYSE +1,57%
MIRUM RG REG S-AI
75,9900 USD NASDAQ +1,48%
NEXTDECADE
7,6600 USD NASDAQ -5,26%
NORW CRS LINE
26,930 USD NYSE +5,77%
Pétrole Brent
66,35 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
62,31 USD Ice Europ +0,14%
REPLIGEN
119,5100 USD NASDAQ -0,60%
RH
228,490 USD NYSE -0,10%
ROYAL GOLD
189,1900 USD NASDAQ +1,62%
SOUTHWEST AIRLIN
31,730 USD NYSE +1,99%
SUN CTRY AIRL
13,6500 USD NASDAQ +4,12%
UNITED AIRLINES
109,3600 USD NASDAQ +1,72%
