information fournie par Reuters • 12/09/2025 à 12:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Nextdecade, United Airlines

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Adobe, Nextdecade et United Airlines.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 470 dollars contre 500 dollars

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 645 $ contre 665 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à

égalité de pondération

* RH RH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 209 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 149 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Realty Trust AKR.N : Citigroup passe de neutre à achat

* Acadia Realty Trust AKR.N : Citigroup augmente le prix cible de 20 $ à 23 $

* Adobe Inc ADBE.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 508 $ contre 530 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan réduit le prix cible de 540 $ à 520 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 500 $ à 470 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 470 $ à 420 $

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays augmente le prix cible de 460 $ à 465 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan relève le cours cible de 73 à 96 dollars

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies ramène le cours cible à 250 $, contre 255 $ auparavant

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le cours à neutre de surperformer

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 175$ contre 200

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 175 dollars contre 150 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Melius Research relève le cours cible de 160 à 185 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève le cours cible à 179 $, contre 151 $ auparavant

* Array Technologies Inc ARRY.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à

* Array Technologies Inc ARRY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 8 $

* Autozone Inc AZO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 4510 $ contre 3916 $ auparavant

* Bioxcel Therapeutics Inc BTAI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 4$ contre 2

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 355 $ à 410 $

* Cable One Inc CABO.N : Moffettnathanson relève le cours cible de 345 $ à 375 $

* Calavo Growers Inc CVGW.O : Stephens reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT

* Carrier Global Corp CARR.N : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 75 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Barclays réduit le prix cible de 82 $ à 74 $

* Centene CNC.N : Barclays augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 58 $ contre 56 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Stephens relève le cours cible de 212 à 215 dollars

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays relève le cours cible de 134 à 141 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 72 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 66 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65$ contre 56

* FIS FIS.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 81 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 16,00 $ contre 18,00 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies augmente le prix cible de 658 $ à 668 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 9$ de 11

* Ibex Ltd IBEX.O : RBC augmente le prix cible de 31 $ à 39 $

* Immix Biopharma Inc IMMX.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 7 $ à 8 $

* Insulet Corp PODD.O : JP Morgan relève le cours cible de 340 à 415 dollars

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Citigroup réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho augmente le prix cible de 120 à 130 dollars

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 645 $ contre 665 $ auparavant

* Limoneira Co LMNR.O : Stephens reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT 18 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 28 $ à 34 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan relève le cours cible de 53 $ à 77 $

* Mission Produce Inc AVO.O : Stephens reprend la couverture avec une note de surpondération; PT $17

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 15 $ de 10

* Nextdecade Corp NEXT.O : Morgan Stanley réduit la note de surpondération à égale pondération

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 à 43 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Needham relève l'objectif de cours de 335 à 350 dollars

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies ramène le cours cible de 145 $ à 135 $

* RH RH.N : Barclays réduit le prix cible à 385 $ contre 436 $

* RH RH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205$ contre 209

* RH RH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 275$ contre 250

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 215 $ à 225 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Citigroup relève le cours cible de neutre à achat

* SL Green Realty Corp SLG.N : Citigroup relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 35 dollars

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 23 $ contre 18 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg ramène l'objectif de cours à 500 $ contre 600

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 90 $ à 98 $

* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 197,00 $ à 192,00 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève le prix cible de 490 $ à 550 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 122 $ auparavant

* Vornado Realty Trust VNO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Vornado Realty Trust VNO.N : Citigroup relève le prix cible de 34 à 42 dollars