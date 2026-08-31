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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Braveheart Bio, CACI International
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 09:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Braveheart Bio et CACI International.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une

recommandation "Achat"

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à

700 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 48 $

* BRC Inc BRCC.N : D.A. Davidson ajuste son objectif de cours de 2,5 $ à 25 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 10

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 171 $ à 189 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 171 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

Valeurs associées

ADOBE
291,5200 USD NASDAQ +0,82%
ATI
210,750 USD NYSE -1,74%
BRC RG-A
8,450 USD NYSE +1,08%
CACI INTL RG-A
628,340 USD NYSE -0,83%
DOLLAR TREE
128,2600 USD NASDAQ +0,99%
HONEYWELL AEROSP
162,3700 USD NASDAQ +1,01%
INTERCON EXCHANG
162,345 USD NYSE +0,70%
PROTAGONIST THER
144,3300 USD NASDAQ -3,46%
RUBRIK RG-A
93,020 USD NYSE -13,22%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 09:24:48.

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