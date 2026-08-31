TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Braveheart Bio, CACI International

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Braveheart Bio et CACI International.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* Braveheart Bio, Inc. BRVE.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une

recommandation "Achat"

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à

700 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 285 $

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 48 $

* BRC Inc BRCC.N : D.A. Davidson ajuste son objectif de cours de 2,5 $ à 25 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 10

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 121 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 171 $ à 189 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 171 $

* Rubrik Inc RBRK.N : CIBC relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $