TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, Kroger, Workday

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Abbvie, Kroger et Workday, mercredi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 170 à 270 dollars
* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 170 dollars auparavant
* American Homes 4 Rent AMH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $ auparavant
* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit le prix cible de 58 $ à 34 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 249 $ à 234 $
* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 129 $ à 122 $
* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le prix cible de 41 $ à 40 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 480 à 410 dollars
* Carvana CVNA.N : JP Morgan augmente le prix cible à 425 $ contre 415 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Copt Defense Properties CDP.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 à 33 dollars
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg réduit le cours cible à 830 $ contre 970 $ auparavant
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Equity Residential EQR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 294 $ contre 309 $
* Fedex FDX.N : Evercore ISI ramène le cours cible à 243 $, contre 249 $ auparavant
* Fedex FDX.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 268 $ contre 255 $ auparavant
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC relève le prix cible à 243 $, contre 231 $ auparavant
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 40 $
* Kroger Co KR.N : Roth MKM augmente le prix cible de 66 $ à 75 $
* Kroger Co KR.N : Roth MKM augmente le prix cible de neutre à achat
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 100 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 102 $, contre 90 $ auparavant
* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* P&G PG.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 152 à 154 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays réduit le prix cible de 360 à 353 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies augmente le prix cible de 335 à 365 $
* Rambus Inc RMBS.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 81 $ à 114 $
* Groupe Transmedics TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT 155 $
* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 46 $
* Wayfair Inc W.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 100 $ de 85 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 31 $ contre 32 $
* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $ contre 220 $
* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
