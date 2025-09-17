information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 09:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, Kroger, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Abbvie, Kroger et Workday, mercredi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 170 à 270 dollars

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 170 dollars auparavant

* American Homes 4 Rent AMH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $ auparavant

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit le prix cible de 58 $ à 34 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 249 $ à 234 $

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 129 $ à 122 $

* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 480 à 410 dollars

* Carvana CVNA.N : JP Morgan augmente le prix cible à 425 $ contre 415 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Copt Defense Properties CDP.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg réduit le cours cible à 830 $ contre 970 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Equity Residential EQR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 294 $ contre 309 $

* Fedex FDX.N : Evercore ISI ramène le cours cible à 243 $, contre 249 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 268 $ contre 255 $ auparavant

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC relève le prix cible à 243 $, contre 231 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 40 $

* Kroger Co KR.N : Roth MKM augmente le prix cible de 66 $ à 75 $

* Kroger Co KR.N : Roth MKM augmente le prix cible de neutre à achat

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 100 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 102 $, contre 90 $ auparavant

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* P&G PG.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 152 à 154 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays réduit le prix cible de 360 à 353 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies augmente le prix cible de 335 à 365 $

* Rambus Inc RMBS.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 81 $ à 114 $

* Groupe Transmedics TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT 155 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Wayfair Inc W.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 100 $ de 85 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 31 $ contre 32 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $ contre 220 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre