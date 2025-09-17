 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 820,07
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, Kroger, Workday
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Abbvie, Kroger et Workday, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"

* Kroger Co KR.N : Roth MKM passe de neutre à achat

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler passe de neutre à

surpondérer

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler passe de sous-pondéré à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 170 à 270 dollars

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 270 dollars contre 170 dollars auparavant

* American Homes 4 Rent AMH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $ auparavant

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies réduit le prix cible de 58 $ à 34 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 249 $ à 234 $

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 129 $ à 122 $

* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le prix cible de 41 $ à 40 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 480 à 410 dollars

* Carvana CVNA.N : JP Morgan augmente le prix cible à 425 $ contre 415 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Copt Defense Properties CDP.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg réduit le cours cible à 830 $ contre 970 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Equity Residential EQR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 294 $ contre 309 $

* Fedex FDX.N : Evercore ISI ramène le cours cible à 243 $, contre 249 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 268 $ contre 255 $ auparavant

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC relève le prix cible à 243 $, contre 231 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 40 $

* Kroger Co KR.N : Roth MKM augmente le prix cible de 66 $ à 75 $

* Kroger Co KR.N : Roth MKM augmente le prix cible de neutre à achat

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 100 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 102 $, contre 90 $ auparavant

* Ormat Technologies ORA.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* P&G PG.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 152 à 154 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Barclays réduit le prix cible de 360 à 353 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies augmente le prix cible de 335 à 365 $

* Rambus Inc RMBS.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 81 $ à 114 $

* Groupe Transmedics TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT 155 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Wayfair Inc W.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 100 $ de 85 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 31 $ contre 32 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $ contre 220 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

Valeurs associées

ABBVIE
216,240 USD NYSE -0,69%
AMER HOME REIT RG-A
33,335 USD NYSE -0,30%
AMERICA'S CAR-MA
33,6900 USD NASDAQ -1,52%
AVLONBY COM REIT
192,300 USD NYSE -0,26%
CAMDEN REIT-SBI
107,090 USD NYSE -1,21%
CARLISLE COS
340,180 USD NYSE -4,39%
CARVANA-A
364,350 USD NYSE -0,31%
COMSTOCK RESOURC
17,075 USD NYSE +5,11%
ELI LILLY & CO
764,370 USD NYSE +2,10%
EQTY RE REIT-SBI
64,740 USD NYSE -0,83%
ESSEX PROP REIT
265,800 USD NYSE +0,45%
FEDEX
227,650 USD NYSE +0,83%
FERGUSON ENTER
231,600 USD NYSE +7,97%
KEURIG DR PEPPER
26,9600 USD NASDAQ +0,79%
KROGER
66,755 USD NYSE -1,00%
LEMONADE
57,320 USD NYSE +1,08%
MERCK
81,115 USD NYSE +0,08%
NATL BANK HLDG RG-A
37,640 USD NYSE -0,84%
ORMAT TECHNOLOGI
91,050 USD NYSE -0,77%
PROCTER&GAMBLE
158,070 USD NYSE +0,77%
RALPH LAUREN RG-A
314,700 USD NYSE -0,39%
RAMBUS
97,0500 USD NASDAQ +2,29%
THE CAMPBELL'S
33,5600 USD NASDAQ +2,10%
TRANSMEDICS GRP
119,1500 USD NASDAQ +4,25%
UDR REIT
37,295 USD NYSE -1,26%
WAYFAIR RG-A
87,270 USD NYSE -0,55%
WEYERHAEUSE REIT
24,945 USD NYSE +0,34%
WORKDAY-A
219,0100 USD NASDAQ -1,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2025 à 09:06:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank