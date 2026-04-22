TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, Halliburton, Sherwin-Williams

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont 3M, Halliburton et Sherwin-Williams.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Appfolio Inc APPF.O : KBW abaisse l'objectif de cours de 290 $ à 233 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 40 $ à 46 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 661 $ contre

654 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève l'objectif de cours de 376 $ à 391 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 181 $ à 171 $

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 160 $ à 170 $

* 3M Co MMM.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 134 $ à 133 $

* Aep AEP.O : BMO abaisse l'objectif de cours de 141 $ à 138 $

* AEP AEP.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 75 $

* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 132 $ à 136 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO relève l'objectif de cours de 42 $ à 55 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Albemarle ALB.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 210 $ à 245 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève l'objectif de cours de 400 $ à 410 $

* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 10 $ contre 20 $ auparavant

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays abaisse l'objectif de cours à 63 $ contre 79 $

* Antero Midstream Corp AM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 26,00 $ contre 20,00 $

* Antero Midstream Corp AM.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération égale"

* Apollo Global Management Llc APO.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 165,00 $ contre 181,00 $

* Appfolio Inc APPF.O : KBW abaisse l'objectif de cours à 233 $ contre 290 $

* Ares Management Corp ARES.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 163,00 $ contre 178,00 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 47,5 $ à 45 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC abaisse l'objectif de cours à 31 $ contre 35 $

* AXT Inc AXTI.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 21 $ à 72 $

* Block Inc XYZ.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de cours de 74 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : KBW relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 140 $ à 150 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC relève l'objectif de cours de 136 $ à 145 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens relève l'objectif de cours de 132 $ à 144 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Benchmark ajuste l'objectif de cours de 5600 $ à 220 $ pour refléter le fractionnement

d'actions

* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen ajuste l'objectif de cours à 240 $ contre 6000 $ pour tenir compte de la

division des actions

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse l'objectif de cours à 100 $ contre 124 $

* Brightspire Capital Inc BRSP.N : BTIG relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 62,00 $ contre 63,00 $

* Calix Inc CALX.N : Northland Capital abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance de marché"

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 226 $ à 250 $

* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 250 $ contre 256 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 307 $ à 330 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 30 $

* Coastalsouth Bancshares Inc COSO.N : Stephens relève l'objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 86 $ à 89 $

* Coursera Inc COUR.N : Morgan Stanley reprend le suivi avec une note de "pondération égale"; objectif de cours de 8,50

$

* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 128 $ à 140 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : BTIG relève l'objectif de cours de 182 $ à 188 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW relève l'objectif de cours à 175 $ contre 163 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : RBC relève l'objectif de cours de 117 $ à 123 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 140 $ contre 128 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 245 $ à 240 $

* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 170 $ contre 215 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 30 $ contre 23 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Leerink Partners abaisse l'objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG abaisse l'objectif de cours à 28 $ contre 35 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : William Blair abaisse sa recommandation à "performance de marché"

* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 139,00 $ à 165,00 $

* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération égale"

* Dte Energy Co DTE.N : BMO relève l'objectif de cours de 148 $ à 152 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 143 $ à 139 $

* Dynatrace Inc DT.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 64 $ à 48 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 135 $ auparavant

* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Enersys ENS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 260 $ à 285 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 37 $ contre 55 $ auparavant

* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un objectif

de cours de 40 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; objectif de cours de 65 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG abaisse l'objectif de cours de 177 $ à 137 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 425,00 $ à 400,00 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 820 $ contre 714 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 124 $ contre 127 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 58 $ à 27 $

* Global Payments Inc GPN.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; objectif de cours de 76

$

* Green Plains Inc. GPRE.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours à 46 $ contre 40 $

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 47 $ contre 45 $ auparavant

* Halliburton Co HAL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 42,00 $ contre 40,00 $

* Halliburton Co HAL.N : Stifel relève l'objectif de cours de 36 $ à 43 $

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 48 $ contre 40 $

* Halliburton Co HAL.N : zephirin Group relève l'objectif de cours de 1,00 $ à 31,00 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 29 $ auparavant

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 159,00 $ à 141,00 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Stephens relève l'objectif de cours à 79 $ contre 75 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 390 $ contre 350 $ auparavant

* Home Bancorp Inc HBCP.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Ingredion Incorporated INGR.N : Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de 130 $ à 126 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO relève l'objectif de cours de 80 $ à 93 $

* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays relève l'objectif de cours de 85 $ à 93 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Oppenheimer abaisse l'objectif de cours à 88 $ contre 97 $

* International Seaways Inc INSW.N : BTIG relève l'objectif de cours à 90 $ contre 80 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 577 $ contre 615 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 660 $ à 585 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 225 $ contre 215 $

* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 60 $ contre 75 $

* KKR & Co. Inc KKR.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 153,00 $ contre 177,00 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 661 $ contre 654 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 177 $ contre 208 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 190 $ contre 230 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel abaisse l'objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 180 $ contre 189 $

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 400 $ à 410 $

* Mastercard MA.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 605 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners abaisse l'objectif de cours à 127 $ contre 129 $ auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 103 $ à 113 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Stifel relève l'objectif de cours de 97 $ à 102 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 125 $ contre 120 $

* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 400 $ à 350 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 700 $ contre 670 $ auparavant

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 700 $ à 730 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 729 $ contre 694 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 400 $ à 475 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 109 $ contre 112 $ auparavant

* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 89 $ contre 92 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 170 $ contre 160 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Nexpoint Residential Trust NXRT.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO relève l'objectif de cours de 95 $ à 99 $

* Nicolet Bankshares, Inc NIC.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 185 $ à 183 $

* Northern Trust NTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 176 $ contre 160 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 160 $ à 176 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève l'objectif de cours de 146 $ à 157 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève l'objectif de cours de 159 $ à 178 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 176 $ contre 155 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 720 $ à 680 $

* Northrop Grumman Corp. NOC.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 765,00 $ à 745,00 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG relève l'objectif de cours à 61 $ contre 55 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW relève l'objectif de cours à 48 $ contre 43 $

* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 51 $ contre 36 $

* PayPal PYPL.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de cours de 52 $

* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 150 $ contre 143 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 98 $ contre 124 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "achat" à "conserver"

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 96 $ contre 101 $

* Qorvo Inc. QRVO.O : Barclays relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 240 $ contre 235 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 55 $ contre 49 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 171 $ contre 147 $ auparavant

* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 11,00 $ contre 13,00 $

* Roblox RBLX.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 85 $ contre 115 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 310 $ contre 330 $

* Rtx Corp RTX.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 235,00 $ à 220,00 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 550 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à "achat"

* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 193 $ à 247 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève l'objectif de cours de 376 $ à 391 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de cours de

50 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 195 $ contre 275 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : RBC abaisse l'objectif de cours à 89 $ contre 99 $

* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO relève l'objectif de cours de 195 $ à 240 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 $ à 255 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Keybanc relève l'objectif de cours de 190 $ à 241 $

* Sunrun Inc. RUN.O : Barclays abaisse l'objectif de cours de 23 $ à 14 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 82 $ à 93 $

* Synchrony Financial SYF.N : BTIG abaisse sa recommandation à "neutre" à partir d'"achat"

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse l'objectif de cours de 195 $ à 175 $

* the Blackstone Group Inc BX.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 215,00 $ à 184,00 $

* Le Carlyle Group L.P. CG.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 71,00 $ à 66,00 $

* Le New York Times Company NYT.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre et un objectif de

cours de 84,00 $

* Toast Inc TOST.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance et un objectif de cours de 35 $

* Tpg, Inc. TPG.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de 67,00 $ à 60,00 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 60 $ à 51 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 50 $ contre 58 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse l'objectif de cours à 52 $ contre 63 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 44 $ contre 55 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 197 $ contre 195 $

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "sous-performance" à "achat"

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 $ à 190 $

* UnitedHealth UNH.N : Argus Research relève la note d'achat et l'objectif de cours à 400 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 380 $ contre 371 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 400 $ contre 345 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 385 $ à 405 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève l'objectif de cours de 361 $ à 400 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 395 $ contre 370 $ auparavant

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 373 $ contre 327 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 360 $ contre 304 $ auparavant

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 395,00 $ contre 375,00 $

* UnitedHealth Group, Inc. UNH.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 405 $ contre 385 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève l'objectif de cours à 541 $ contre 497 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham relève l'objectif de cours de 180 $ à 260 $

* Visa Inc V.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 365 $

* Walmart Inc WMT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 135,00 $ à 140,00 $

* Warner Music Group Corp. WMG.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 38,00 $ contre 37,00 $

* Waterbridge Infrastructure WBI.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 325 $ à 405 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève l'objectif de cours à 162 $ contre 156 $ auparavant

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC relève l'objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Stephens relève l'objectif de cours de 160 $ à 168 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Wisdomtree Inc WT.N : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 20 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Barclays relève l'objectif de cours à 72 $ contre 68 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Argus Research relève l'objectif de cours à 70 $ contre 66 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 67 $ contre 62 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 155,00 $ contre 200,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"