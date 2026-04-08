information fournie par Reuters • 08/04/2026 à 10:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, CME Group, Transdigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont 3M, CME Group et Transdigm Group.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : RBC réduit son objectif de cours à 125 dollars contre 136 dollars

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec la note "market perform"; PT $305

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 1 565 $ à 1 450 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC réduit le cours cible de 136 à 125 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 205 $ à 181 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 385 $ à 349 $

* Ametek AME.N : RBC augmente l'objectif de cours de 257 $ à 259 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 145 à 115 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 142 $

* Ati Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 150 à 170 dollars

* Atkore Inc ATKR.N : RBC réduit l'objectif de cours de 71 $ à 66 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible à 110 $ contre 105 $

* Badger Meter Inc BMI.N : RBC relève le cours cible de 191 $ à 197 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies réduit le cours cible à 1199 $ contre 1351 $

* BlackRock BLK.N : KBW réduit l'objectif de cours à 1150 $ contre 1340 $

* Blackstone BX.N : Jefferies ramène le cours cible à 143 dollars, contre 161 dollars

auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen réduit le cours cible à 250 $, contre 270 $ auparavant

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $

auparavant

* Cadrenal Therapeutics Inc CVKD.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 13 $, contre

32 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 65 $ à 53 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 380 à 430 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 74 $ à 68 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW reprend la couverture avec une note de performance du

marché; PT $300

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird augmente le PT à 200 $ de 197 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 121 $ à 128 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève le cours cible à 140 $ contre 135 $ auparavant

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT

$305

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies ramène le cours cible de 265 $ à 240 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève la note de sous-performance à "hold"

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244 $ à 225 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le cours cible de 140 à 135 $

* Emerson EMR.N : RBC réduit le cours cible de 176 $ à 161 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le cours cible à 60 $ contre 55 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 1 900 $ à 2 000 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 96 $ à 93 $

* Fortive Corp FTV.N : RBC réduit l'objectif de cours de 65 $ à 59 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen réduit le cours cible de 350 $ à 330 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC réduit le cours cible de 97 $ à 82 $

* Heico Corp HEI.N : TD Cowen réduit le cours cible de 350 $ à 310 $

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit l'objectif de cours de 244 $ à 225 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird réduit l'objectif de cours de 243 $ à 230 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 115 $, contre 132 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 34 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit l'objectif de cours de 587 $ à 485 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève le cours cible à 640 $ contre 630 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 396 $ contre 439 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible de 250 à 255 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James ramène le cours cible de 710 à 700 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 91 $

* P&G PG.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 142 $, contre 150 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 172 $ contre 176 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 255 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit l'objectif de cours de 398 $ à 393 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stephens réduit le cours cible de 36 $ à 24 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 115 dollars

* Standardaero, Inc. SARO.N : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 39 $ à 38 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 107 $ à 91 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible à 110 $, contre 95 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 58 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 138 $ à 147 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 1 565 $ à 1 450 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit l'objectif de cours de 102 $ à 98 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente l'objectif de cours de 266 $ à 302 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 337 $ à 318 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 335 $ à 340 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 170 $

* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit le cours cible de 1207 $ à 1172 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 162 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 55 $ à 49 $