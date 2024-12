TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Stantec, Telus, WSP Global

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Stantec, Telus et WSP Global.

FAITS SAILLANTS

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 80 $ CA à 90 $ CA

* Bird Construction Inc BDT.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 29,5 $CAN à 34 $CAN

* Stantec Inc STN.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 121,5 $CAN à 134 $CAN

* Telus Corp T.TO : La Banque Nationale du Canada réduit la valeur de l'action de "surperformance" à

"performance du secteur"

* WSP Global Inc WSP.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 264 $CAN à 280 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique

* Groupe Aecon Inc ARE.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 29 $ CA à 35 $ CA

* Arc Resources Ltd ARX.TO : BMO augmente le prix cible de 30 $CAN à 32 $CAN

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 80 $CAN à 90 $CAN

* Badger Infrastructure Solutions Ltd BDGI.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 49 $CAN à 52 $CAN

* Bird Construction Inc BDT.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 29,5 $CAN à 34 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : BMO réduit le prix cible de 60 $CAN à 58 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : BMO réduit le prix cible de 28 $CAN à 25 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : Raymond James augmente le prix cible de 32 $CAN à 33 $CAN

* Computer Modelling Group Ltd CMG.TO : BMO réduit le prix cible de 14 $CAN à 13 $CAN

* Empire Company Ltd EMPa.TO : BMO augmente le prix cible de 44 $CAN à 48 $CAN

* Empire Company Ltd EMPa.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 47 $CAN à 55 $CAN

* Empire Company Ltd EMPa.TO : Valeurs mobilières Desjardins augmente le prix cible de 47 $CAN à 50 $CAN

* Empire Company Ltd EMPa.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 44 $CAN à 47 $CAN

* Imperial Oil IMO.TO : Raymond James augmente le prix cible de 101,50 $CAN à 104 $CAN

* Pétrolière Impériale IMO.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 93 $ CA à 96 $ CA

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : BMO augmente le prix cible de 8,5 $CAN à 9 $CAN

* Kiwetinohk Energy Corp KEC.TO : BMO augmente le prix cible de 20 $CAN à 21 $CAN

* Lucero Energy Corp LOU.V : BMO réduit le prix cible de 0,75 $CAN à 0,6 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : BMO augmente le prix cible de 18 $CAN à 19 $CAN

* O3 Mining Inc OIII.V : La Banque CIBC réduit le prix cible de 3,7 $CAN à 1,67 $CAN

* Obsidian Energy Ltd OBE.TO : BMO réduit le prix cible de 17 $CAN à 12 $CAN

* Oceanagold Corp OGC.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 6 $CAN à 5,75 $CAN

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : BMO réduit le prix cible de 61 $CAN à 59 $CAN

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : Raymond James réduit le prix cible de 62 $CAN à 61 $CAN

* Peyto Exploration & Development Corp PEY.TO : BMO augmente le prix cible de 16,5 $CAN à 17,5 $CAN

* Rubellite Energy Inc RBY.TO : BMO réduit le prix cible de 4 $CAN à 3 $CAN

* Spartan Delta Corp SDE.TO : BMO réduit le prix cible de 6 $CAN à 5 $CAN

* Stantec Inc STN.TO : La Banque CIBC augmente le cours cible de 121,5 $ CA à 134 $ CA

* Suncor Energy Inc SU.TO : Raymond James réduit le prix cible à 55 $CAN de 56 $CAN

* Surge Energy Inc (Alberta) SGY.TO : BMO réduit le prix cible de 11 $CAN à 9 $CAN

* Tamarack Valley Energy Ltd TVE.TO : BMO augmente le prix cible de 5,5 $CAN à 6 $CAN

* Telus Corp T.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le prix cible à 22 $CAN de 24 $CAN

* Telus Corp T.TO : La Banque Nationale du Canada réduit le rendement du secteur de "surperformance" à "performance"

* Transat AT Inc TRZ.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 1,45 $CAN à 1,8 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : BMO augmente le prix cible de 18 $CAN à 20 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 21 $CAN à 23 $CAN

* Transcontinental Inc TCLa.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 19,5 $CAN à 22 $CAN

* Well Health Technologies Corp WELL.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 5,25 $CAN à 7 $CAN

* Well Health Technologies Corp WELL.TO : Haywood Securities augmente le prix cible à 10 $CAN de 8 $CAN

* WSP Global Inc WSP.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 264 $ CA à 280 $ CA