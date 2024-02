TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-First Quantum Minerals, GFL Environmental, Sprott

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé jeudi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont First Quantum Minerals, GFL Environmental et Sprott.

FAITS SAILLANTS

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Jefferies relève la cote de l'action de "hold" à "buy"

* GFL Environmental Inc GFL.TO : CIBC augmente le prix cible de 57 $ CA à 58 $ CA

* IA Financial Corporation Inc IAG.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 95 $CAN de

104 $CAN

* Sprott Inc SII.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $CAN à 54 $CAN

* Victoria Gold Corp VGCX.TO : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 12 $CAN de 24 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Air Canada AC.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 38 $CAN à 41 $CAN

* Allied Gold Corp AAUC.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 7,40 $CAN à 6,90 $CAN

* Chemtrade Logistics Income Fund CHE_u.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 14 $CAN à 13,50 $CAN

* CI Financial Corp CIX.TO : Raymond James initie la couverture avec une cote de rendement

du marché; PT de 19 $CAN

* Fonds de placement immobilier Dream Office D_u.TO : La Banque Scotia réduit la PT à 10 $CAN de 11 $CAN

* Enerplus Corp ERF.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 24 $CAN à 25,50 $CAN

* Ero Copper Corp ERO.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 24 $CAN de 22,5 $CAN

* Ero Copper Corp ERO.TO : Raymond James réduit le prix cible à 25 $CAN de 27 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Jefferies augmente le prix cible à 18 $CAN de 13 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 14,50 $CAN à 13 $CAN

* GFL Environmental Inc GFL.TO : Atb Capital Markets augmente le PT à 63 $CAN de 60 $CAN

* GFL Environmental Inc GFL.TO : CIBC augmente le prix cible de 57 $CAN à 58 $CAN

* GFL Environmental Inc GFL.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 56 $CAN de 55

$CAN

* Gildan Activewear Inc GIL.TO : La Banque Nationale du Canada augmente sa cible à 52 $CAN de 50 $CAN

* HLS Therapeutics Inc HLS.TO : Stifel réduit le prix cible à 4,35 $CAN de 5 $CAN

* IA Financial Corporation Inc IAG.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible à 95 $CAN de 104 $CAN

* Innergex énergie renouvelable inc INE.TO : BMO réduit le prix cible de 10 $CAN à 9 $CAN

* Innergex énergie renouvelable inc INE.TO : Raymond James réduit le prix cible à 13 $CAN de

15 $CAN

* Medexus Pharmaceuticals Inc MDP.TO : Stifel réduit le prix cible de 2,85 $CAN à 2,35 $CAN

* Northland Power Inc NPI.TO : BMO réduit le prix cible de 31 $CAN à 30 $CAN

* Oceanagold Corp OGC.TO : BMO réduit le prix cible de 4,25 $CAN à 3,75 $CAN

* Osisko Gold Royalties Ltd OR.TO : La Banque Nationale du Canada réduit l'objectif à 23 $CAN de 25 $CAN

* Sienna Senior Living Inc SIA.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 12,50 $CAN à 14 $CAN

* Sienna Senior Living Inc SIA.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 13,50 $CAN à 14,50 $CAN

* Sienna Senior Living Inc SIA.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 14,5 $CAN à 14 $CAN

* Silvercrest Metals Inc SIL.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à acheter de

performer le marché

* Sprott Inc SII.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $CAN à 54 $CAN

* Sprott Inc SII.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 56 $CAN à 57 $CAN

* Stelco Holdings STLC.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 55 $CAN

de 47 $CAN

* Stelco Holdings STLC.TO : La Banque Nationale du Canada augmente la cote à

"surperformance" de "performant" à "performant"

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Valeurs Mobilières TD augmente le prix cible de 46 $CAN à 48 $CAN

* Victoria Gold Corp VGCX.TO : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 12 $CAN de 24 $CAN

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : Atb Capital Markets réduit le prix cible de 15 $CAN à 15,5 $CAN

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : Stifel augmente le prix cible de 12,25 $CAN à 12,75 $CAN