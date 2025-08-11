 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Constellation Software, Mainstreet Equity, Power Corporation of Canada
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé lundi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Constellation Software, Mainstreet Equity et Power Corporation du Canada.

FAITS SAILLANTS

* Constellation Software Inc CSU.TO : RBC augmente le prix cible de 5 700 $ CA à 6 000 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity réduit le prix de l'action de "acheter" à "garder"

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies réduit le prix de l'action de "acheter" à "garder"

* Sun Life Financial Inc SLF.TO : RBC réduit le prix cible de 88 $ CA à 84 $ CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allied Gold Corp AAUC.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 30 $ CA à 27 $ CA

* Constellation Software Inc CSU.TO : BMO réduit le prix cible de 5 700 $ CA à 5 400 $ CA

* Constellation Software Inc CSU.TO : RBC augmente le prix cible de 5 700 $ CA à 6 000 $ CA

* Constellation Software Inc CSU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 5 600 $ CA à 5 700 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 7 $ CA à 8 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity réduit le prix de l'action d'acheter à détenir

* Docebo Inc DCBO.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 45 $ CA à 50 $ CA

* Docebo Inc DCBO.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à 60 $ CA de 55 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : BMO augmente le prix cible à 68 $ CA de 65 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 65 $ CA à 68 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : La Banque CIBC réduit la cote à neutre de surperformant

* Emera Inc EMA.TO : Raymond James augmente le prix cible de 66 $ CA à 70 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 69 $ CA à 74 $ CA

* Industries Lassonde Inc LASa.TO : Stifel augmente le prix cible à 255 $ CA de 250 $ CA

* Lundin Gold Inc LUG.TO : CIBC augmente le prix cible de 81 $ CA à 85 $ CA

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets relève la cote à "surperformance" de "performant" à

"performant"

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : Raymond James augmente le prix cible à 64 $ CA de 63 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies réduit le prix de l'action de "acheter" à "garder"

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies augmente le prix cible de 57 $ CA à 60 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : RBC réduit le rendement du secteur de "surperformance" à "performance"

* Power Corporation du Canada POW.TO : RBC augmente le prix cible de 57 $ CA à 58 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 56 $ CA à 62 $ CA

* Russel Metals Inc RUS.TO : Stifel réduit le prix cible à 49 $ CA de 54,50 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : BMO augmente le prix cible de 27 $ CA à 34 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : Desjardins augmente le prix cible de 31 $ CA à 36 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 29 $ CA à 35 $ CA

* Sun Life Financial Inc SLF.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 91 $ CA à 88 $ CA

* Sun Life Financial Inc SLF.TO : RBC réduit le prix cible de 88 $ CA à 84 $ CA

* Suncor Energy Inc SU.TO : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 5 $ CA à 79 $ CA

* Trisura Group Ltd TSU.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 54 $ CA à 57 $ CA

* Trisura Group Ltd TSU.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $ CA à 55 $ CA

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2025 à 17:01:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

