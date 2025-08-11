TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Constellation Software, Mainstreet Equity, Power Corporation of Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé lundi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Constellation Software, Mainstreet Equity et Power Corporation du Canada.

FAITS SAILLANTS

* Constellation Software Inc CSU.TO : RBC augmente le prix cible de 5 700 $ CA à 6 000 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity réduit le prix de l'action de "acheter" à "garder"

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies réduit le prix de l'action de "acheter" à "garder"

* Sun Life Financial Inc SLF.TO : RBC réduit le prix cible de 88 $ CA à 84 $ CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allied Gold Corp AAUC.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 30 $ CA à 27 $ CA

* Constellation Software Inc CSU.TO : BMO réduit le prix cible de 5 700 $ CA à 5 400 $ CA

* Constellation Software Inc CSU.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 5 600 $ CA à 5 700 $ CA

* Decisive Dividend Corp DE.V : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 7 $ CA à 8 $ CA

* Docebo Inc DCBO.TO : ATB Capital Markets augmente le prix cible de 45 $ CA à 50 $ CA

* Docebo Inc DCBO.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à 60 $ CA de 55 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : BMO augmente le prix cible à 68 $ CA de 65 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 65 $ CA à 68 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : La Banque CIBC réduit la cote à neutre de surperformant

* Emera Inc EMA.TO : Raymond James augmente le prix cible de 66 $ CA à 70 $ CA

* Emera Inc EMA.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 69 $ CA à 74 $ CA

* Industries Lassonde Inc LASa.TO : Stifel augmente le prix cible à 255 $ CA de 250 $ CA

* Lundin Gold Inc LUG.TO : CIBC augmente le prix cible de 81 $ CA à 85 $ CA

* Mainstreet Equity Corp MEQ.TO : ATB Capital Markets relève la cote à "surperformance" de "performant" à

"performant"

* Pembina Pipeline Corp PPL.TO : Raymond James augmente le prix cible à 64 $ CA de 63 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : Jefferies augmente le prix cible de 57 $ CA à 60 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : RBC réduit le rendement du secteur de "surperformance" à "performance"

* Power Corporation du Canada POW.TO : RBC augmente le prix cible de 57 $ CA à 58 $ CA

* Power Corporation du Canada POW.TO : TD Cowen augmente le prix cible de 56 $ CA à 62 $ CA

* Russel Metals Inc RUS.TO : Stifel réduit le prix cible à 49 $ CA de 54,50 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : BMO augmente le prix cible de 27 $ CA à 34 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : Desjardins augmente le prix cible de 31 $ CA à 36 $ CA

* Saputo Inc SAP.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 29 $ CA à 35 $ CA

* Sun Life Financial Inc SLF.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 91 $ CA à 88 $ CA

* Suncor Energy Inc SU.TO : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 5 $ CA à 79 $ CA

* Trisura Group Ltd TSU.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 54 $ CA à 57 $ CA

* Trisura Group Ltd TSU.TO : RBC augmente le prix cible de 51 $ CA à 55 $ CA