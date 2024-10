TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Chemins de fer nationaux du Canada, Gildan Activewear, Stella-Jones

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé mercredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Vêtements de sport Gildan et Stella-Jones.

FAITS SAILLANTS

* Allied Properties REIT AP_u.TO : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours à 20 $CAN,

contre 18 $CAN auparavant

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : Bernstein réduit le prix cible de 179 $CAN à 173

$CAN

* Capreit CAR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 63 $CAN de 58 $CAN

* Gildan Activewear Inc GIL.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 58 $CAN à 68 $CAN

* Stella-Jones Inc SJ.TO : RBC augmente le prix cible de 94 $CAN à 97 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allied Gold Corp AAUC.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ CA à 7,75 $ CA

* Allied Gold Corp AAUC.TO : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec une cote de surperformance

* Allied Gold Corp AAUC.TO : La Banque Nationale du Canada reprend sa couverture avec une cote de rendement de 8 $CAN

* Allied Properties REIT AP_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT de 18 $CAN à 20 $CAN

* Aris Mining Corp ARIS.TO : Cormark Securities réduit le prix cible à 12 $CAN de 13 $CAN

* BCE Inc BCE.TO : Barclays réduit le prix cible de 48 $CAN à 46 $CAN

* FPI Boardwalk BEI_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 96 $CAN de 93 $CAN

* Bombardier BBDb.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 128 $CAN de 117 $CAN

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNR.TO : Bernstein réduit le prix cible à 173 $CAN de 179 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : La Banque CIBC augmente le prix cible de 57,50 $CAN à 59 $CAN

* Canadien Pacifique Kansas City CP.TO : Bernstein réduit le prix cible à 125 $CAN de 126 $CAN

* Canadien Pacifique Kansas City CP.TO : Citigroup initie la couverture avec une cote d'achat

* Canadien Pacifique Kansas City CP.TO : Citigroup initie une couverture avec PT 97

* Capreit CAR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 58 $CAN à 63 $CAN

* FPI Crombie CRR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 15,25 $CAN à 17 $CAN

* Definity Financial Corp DFY.TO : UBS augmente le prix cible de 50 $ CA à 56 $ CA

* FPI industriel de rêve DIR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 17 $CAN de 16,5 $CAN

* Dream Office REIT D_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 22,5 $CAN de 18,75 $CAN

* Dri Healthcare Trust DHT_u.TO : Stifel augmente le prix cible à 17 $CAN de 16 $CAN

* First Capital REIT FCR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 20,75 $CAN de 19 $CAN

* GFL Environmental Inc GFL.TO : Eight Capital initie la couverture avec une cote d'achat

* GFL Environmental Inc GFL.TO : Eight Capital initie une couverture avec une cote d'achat: Eight Capital initie une couverture avec un objectif de prix de 70 $CAN

* Gildan Activewear Inc GIL.TO : La Banque Nationale du Canada augmente la cible de prix de 58 $CAN à 68 $CAN

* Granite REIT GRT_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible à 93,5 $CAN de 85 $CAN

* Intact Financial Corp IFC.TO : UBS augmente le prix cible à 264 $CAN de 255 $CAN

* Interrent REIT IIP_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 15 $CAN de 14,75 $CAN

* Killam Apartment REIT KMP_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 24 $CAN de 22,75 $CAN

* MDA Space Ltd MDA.TO : Cormark Securities augmente le prix cible à 25 $CAN de 21 $CAN

* FPI d'appartements Minto MI_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 18,75 $CAN de 18,5 $CAN

* FPI résidentiel Northview NRR_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 20 $CAN de 18,75 $CAN

* FPI Primaris PMZ_u.TO : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur

* FPI Primaris PMZ_u.TO : La Banque Nationale du Canada reprend sa couverture avec un PT de 16,25 $CAN

* Propel Holdings Inc PRL.TO : Ventum Financial initie la couverture avec une cote d'achat

* Propel Holdings Inc PRL.TO : Ventum Financial initie la couverture avec PT C$38

* FPI Riocan REI_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 20 $CAN à 23 $CAN

* Secure Energy Services Inc SES.TO : Eight Capital initie la couverture avec une cote d'achat

* Secure Energy Services Inc SES.TO : Eight Capital initie une couverture avec un PT de 20 $CAN

* Smartcentres REIT SRU_u.TO : La Banque Nationale du Canada augmente la PT de 23,5 $CAN à 26 $CAN

* Stella-Jones Inc SJ.TO : RBC augmente le prix cible de 94 $CAN à 97 $CAN

* Storagevault Canada Inc SVI.TO : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 6 $CAN de 5,75 $CAN

* Telus Corp T.TO : Barclays réduit le prix cible à 23 $CAN de 24 $CAN

* Waste Connections Inc WCN.TO : Eight Capital initie la couverture avec une note neutre

* Waste Connections Inc WCN.TO : Eight Capital initie une couverture avec un PT de 270 $CAN