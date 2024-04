TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Canadian Natural Resources, MEG Energy, Suncor Energy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Canadian Natural Resources, MEG Energy et Suncor Energy, mardi.

FAITS SAILLANTS

* Baytex Energy Corp BTE.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement du marché; PT de 6 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : RBC augmente le prix cible de 100 $CAN à 120 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de surperformance; PT de 8,50 $CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : RBC augmente le prix cible de 32 $CAN à 39 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 52 $ CA à 58 $ CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alamos Gold AGI.TO : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Alamos Gold AGI.TO : BofA Global Research augmente le PT de 21,75 $CAN à 27,25 $CAN

* Algoma Steel Group Inc ASTL.TO : Stifel réduit le prix cible à 15 $CAN de 16 $CAN

* Baytex Energy Corp BTE.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement du marché; PT de 6 $CAN

* BCE Inc BCE.TO : Barclays réduit le prix cible de 52 $CAN à 48 $CAN

* Cameco Corp CCO.TO : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 80 $CAN de 76 $CAN

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : RBC augmente le prix cible à 120 $CAN de 100 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : RBC augmente le prix cible de 28 $CAN à 32 $CAN

* Centerra Gold Inc CG.TO : BofA Global Research augmente le prix cible à 8,5 $CAN de 7,55 $CAN

* Crew Energy Inc CR.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement du marché; PT de 5,25 $CAN

* Eldorado Gold Corp ELD.TO : BofA Global Research augmente le PT de 13,4 $CAN à 16,8 $CAN

* Imperial Oil Ltd IMO.TO : RBC augmente le prix cible de 85 $CAN à 100 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de surperformance; PT de 8,50 $CAN

* Kiwetinohk Energy Corp KEC.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement supérieur; PT de 17

$CAN

* Logan Energy Corp LGN.V : BMO rétablit la couverture avec une cote de surperformance; prix cible

de 1,25 $CAN

* Lucero Energy Corp LOU.V : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement du marché; PT de

0,75 $CAN

* Lundin Mining Corp LUN.TO : Deutsche Bank réduit la cote de l'action de "acheter" à "conserver

* MEG Energy Corp MEG.TO : RBC augmente le prix cible de 32 $CAN à 39 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de surperformance; PT de 17

$CAN

* Obsidian Energy Ltd OBE.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement supérieur; PT

16,50 $CAN

* Paramount Resources Ltd POU.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement supérieur;

PT 37 $CAN

* Rogers Communications Inc RCIb.TO : Barclays réduit le prix cible de 70 $CAN à 63 $CAN

* Rubellite Energy Inc RBY.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de surperformance; PT de 4

$CAN

* Sigma Lithium Corp SGML.V : Cormark Securities réduit le prix cible de 33 $CAN à 29 $CAN

* Spartan Delta Corp SDE.TO : BMO rétablit la couverture avec une cote de surperformance; PT de 5,50 $CAN

* Strathcona Resources Ltd SCR.TO : RBC augmente le prix cible de 31 $CAN à 38 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : RBC augmente le prix cible de 52 $CAN à 58 $CAN

* Taseko Mines Ltd TKO.TO : BMO augmente le prix cible de 3,25 $ CA à 3,75 $ CA

* Teck Resources Ltd TECKb.TO : BofA Global Research augmente le prix cible de 67 $CAN à 88 $CAN

* Vermilion Energy Inc VET.TO : RBC augmente le prix cible de 20 $CAN à 21 $CAN