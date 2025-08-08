TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atkinsréalis, Bombardier, Kinaxis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Atkinsréalis, Bombardier et Kinaxis.

FAITS SAILLANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 108 $ CA à 113 $ CA

* Bombardier BBDb.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ CA à 170 $ CA

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO réduit le prix cible de 191 $ CA à 175 $ CA

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "rendement du

marché"

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 201 $ CA à 184 $ CA

* Centerra Gold Inc CG.TO : BMO fait passer le cours de l'action de "surperformance" à "rendement du marché"; le

cours cible passe de 14 $ CA à 10 $ CA

* Element Fleet Management Corp EFN.TO : BMO augmente le prix cible de 35 $ CA à 40 $ CA

* Goeasy Ltd GSY.TO : BMO augmente le prix cible de 228 $ CA à 232 $ CA

* Fonds de placement immobilier Granite GRT_u.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 80 $ CA à 85

$ CA

* Société financière IGM Inc IGM.TO : RBC augmente le prix cible de 46 $ CA à 49 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : RBC augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $ CA à 240 $ CA

* Onex Corp ONEX.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 135 $ CA à 140 $ CA