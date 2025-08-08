 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 722,23
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atkinsréalis, Bombardier, Kinaxis
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Atkinsréalis, Bombardier et Kinaxis.

FAITS SAILLANTS

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 108 $ CA à 113 $ CA

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO fait passer le cours de l'action de "surperformance" à "rendement du marché"

* Bombardier BBDb.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ CA à 170 $ CA

* Goeasy Ltd GSY.TO : BMO augmente le prix cible de 228 $ CA à 232 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $ CA à 240 $ CA

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 108 $ CA à 113 $ CA

* Bombardier BBDb.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $ CA à 170 $ CA

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO réduit le prix cible de 191 $ CA à 175 $ CA

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "rendement du

marché"

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 201 $ CA à 184 $ CA

* Centerra Gold Inc CG.TO : BMO fait passer le cours de l'action de "surperformance" à "rendement du marché"; le

cours cible passe de 14 $ CA à 10 $ CA

* Element Fleet Management Corp EFN.TO : BMO augmente le prix cible de 35 $ CA à 40 $ CA

* Goeasy Ltd GSY.TO : BMO augmente le prix cible de 228 $ CA à 232 $ CA

* Fonds de placement immobilier Granite GRT_u.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 80 $ CA à 85

$ CA

* Société financière IGM Inc IGM.TO : RBC augmente le prix cible de 46 $ CA à 49 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : RBC augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $ CA à 240 $ CA

* Onex Corp ONEX.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 135 $ CA à 140 $ CA

Valeurs associées

ATKINSREALIS
96,940 CAD TSX +0,64%
BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
CANADIAN TIRE CORP LTD CL A
84,160 CAD TSX +0,63%
CDN TIRE CORP -A-
165,410 CAD TSX -10,64%
CENTERRA GOLD
10,370 CAD TSX +0,88%
ELEMNT FLEET MNG
36,400 CAD TSX -1,17%
GOEASY
203,820 CAD TSX +9,58%
GR RL EST INV TU
75,4800 CAD TSX +0,94%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
IGM FINANCIAL
47,060 CAD TSX +1,51%
KINAXIS
195,770 CAD TSX +0,86%
ONEX CORP
112,370 CAD TSX +0,67%
Pétrole Brent
66,68 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
63,99 USD Ice Europ +0,36%
SNC-LAVALIN
53,510 CAD TSX 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/08/2025 à 13:28:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

