TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Atkinsréalis, Bombardier, Kinaxis

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Atkinsréalis, Bombardier et Kinaxis.

* Atkinsréalis ATRL.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 108 $CAN à 113 $CAN

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO fait passer le cours de l'action de " surperformance " à " rendement du marché "

* Bombardier BBDb.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 135 $CAN à 170 $CAN

* Goeasy Ltd GSY.TO : BMO augmente le prix cible de 228 $CAN à 232 $CAN

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $CAN à 240 $CAN

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : Raymond James augmente le prix cible de 52 $CAN à 54 $CAN

* Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : BMO réduit le prix cible de 191 $CAN à 175 $CAN

* La Société Canadian Tire Ltée CTCa.TO : TD Cowen réduit le prix cible de 201 $CAN à 184 $CAN

* Centerra Gold Inc CG.TO : BMO fait passer le cours de l'action de " surperformance " à " rendement du marché "; le

cours cible passe de 14 $CAN à 10 $CAN

* ECN Capital Corp ECN.TO : Raymond James réduit le rendement du marché de "surperformance" à "performance"

* Element Fleet Management Corp EFN.TO : BMO augmente le prix cible de 35 $CAN à 40 $CAN

* Goeasy Ltd GSY.TO : BMO augmente le prix cible de 228 $CAN à 232 $CAN

* FPI Granite GRT_u.TO : Raymond James augmente le PT à 87,5 $CAN de 85 $CAN

* FPI Granite GRT_u.TO : La Banque Scotia augmente le PT à 85 $CAN de 80 $CAN

* Société financière IGM Inc IGM.TO : RBC augmente le prix cible de 46 $ CA à 49 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : RBC augmente le prix cible de 225 $ CA à 235 $ CA

* Kinaxis Inc KXS.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225 $CAN à 240 $CAN

* Onex Corp ONEX.TO : La Banque Scotia augmente le prix cible de 135 $CAN à 140 $CAN

* Triple Flag Precious Metals Corp TFPM.TO : Raymond James augmente le prix cible de 35 $CAN à 38 $CAN

* Western Forest Products Inc WEF.TO : Raymond James ajuste le PT de 0,4 $CAN à 10 $CAN pour refléter la

consolidation des actions