TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AU CANADA-Advantage Energy, Imperial Oil, Suncor Energy

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi les cotes et les objectifs de prix de plusieurs sociétés canadiennes, dont Advantage Energy, Imperial Oil et Suncor Energy.

FAITS SAILLANTS

* Advantage Energy Ltd AAV.TO : Atb initie avec une cote de surperformance, objectif de prix

de 13 $CAN

* Canacol Energy Ltd CNE.TO : Jefferies réduit la cote d'achat à conserver

* Imperial Oil Ltd IMO.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 80 $CAN à 85 $CAN

* Franco-Nevada Corp FNV.TO : Stifel augmente le prix cible à 218 $CAN de 215 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : JP Morgan reprend la couverture avec une cote neutre; PT C$58

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés canadiennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advantage Energy Ltd AAV.TO : Atb initie avec une cote de surperformance, objectif de prix de

13 $CAN

* Altius Minerals Corp ALS.TO : BMO réduit le prix cible de 23 $CAN à 22 $CAN

* Altius Minerals Corp ALS.TO : Raymond James réduit le prix cible à 22 $CAN de 23 $CAN:

Raymond James réduit le prix cible à 25,50 $CAN de 26 $CAN

* Arc Resources Ltd ARX.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 22,5 $CAN à 26 $CAN

* Arc Resources Ltd ARX.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 23,50 $CAN

à 24,00 $CAN

* Arizona Sonoran Copper Company ASCU.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 3,50 $

CA à 4 $ CA

* Athabasca Oil Corp ATH.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 5,5 $CAN à 5 $CAN

* Baytex Energy Corp BTE.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 6 $CAN à

7,5 $CAN

* BCE Inc BCE.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 62 $ CA à 56 $ CA

* Canacol Energy Ltd CNE.TO : Jefferies réduit le prix cible à 11 $CAN de 16 $CAN

* Canacol Energy Ltd CNE.TO : Jefferies réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Canadian Natural Resources Ltd CNQ.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 100 $CAN

de 90 $CAN

* Canfor Corp CFP.TO : RBC réduit le prix cible de 30 $CAN à 27 $CAN

* Capstone Copper Corp CS.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 9 $CAN à 9,50 $CAN

* Cenovus Energy Inc CVE.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 31 $CAN à 34 $CAN

* Cogeco Communications Inc CCA.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 75 $CAN à 69 $CAN

* Cogeco Inc CGO.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 64 $CAN à 58 $CAN

* Crescent Point Energy CPG.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 13 $

CA à 15 $ CA

* Crew Energy Inc CR.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 8 $CAN de 7,5 $CAN

* Crew Energy Inc CR.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 7,5 $CAN à 8

$CAN

* Enerplus Corp ERF.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 24 $CAN à 27 $CAN

* Filo Corp FIL.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 26 $CAN de 35 $CAN

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 39 $ CA de 43 $

CA

* Fission Uranium Corp FCU.TO : Haywood initie avec une cote d'achat, prix cible de

1,55 $CAN

* Franco-Nevada Corp FNV.TO : Stifel augmente le prix cible de 215 $CAN à 218 $CAN

* Freehold Royalties Ltd FRU.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 20

$CAN à 20,5 $CAN

* GDI Integrated Facility Services GDI.TO : Cormark Securities abaisse le PT de 51 $CAN à 43

$CAN

* Services intégrés aux installations de GDI GDI.TO : Cormark Securities réduit le PT de

"acheter" à "performer" sur le marché

* Fonds de placement immobilier Granite GRT_u.TO : BMO réduit le prix cible de 91 $CAN à 84

$CAN

* Hammerhead Energy Inc HHRS.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 20 $CAN à 21

$CAN

* Hudbay Minerals Inc HBM.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 10 $CAN à 9,50 $CAN

* Imperial Oil Ltd IMO.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 80 $CAN à 85 $CAN

* Inplay Oil Corp IPO.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 4,75 $CAN à

5 $CAN

* Interfor Corp IFP.TO : RBC réduit le prix cible de 32 $CAN à 30 $CAN

* Ivanhoe Mines Ltd IVN.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 13 $CAN de 15 $CAN

* Kelt Exploration Ltd KEL.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 9 $CAN à 9,5 $CAN

* Linamar Corp LNR.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 91 $CAN à 90 $CAN

* Lithium Ionic Corp LTH.V : Stifel augmente le prix cible à 5,50 $CAN de 5 $CAN

* Lucero Energy Corp LOU.V : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 0,9 $ CA à

0,95 $ CA

* Lundin Mining Corp LUN.TO : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 11,50 $ CA de 13 $ CA

* Lundin Mining Corp LUN.TO : Raymond James réduit le prix cible à 9,50 $CAN de 10 $CAN

* Mag Silver Corp MAG.TO : Stifel augmente le prix cible de 22,50 $CAN à 23 $CAN

* Magna Mining Inc NICU.V : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 1,50 $ CA de 1,75 $ CA

* Martinrea International Inc MRE.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 16 $CAN à 14,75

$CAN

* MEG Energy Corp MEG.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 27 $CAN à 31,5 $CAN

* Mullen Group Ltd MTL.TO : Cormark Securities augmente le prix cible de 0,75 $CAN à 20 $CAN

* Nuvista Energy Ltd NVA.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 14,75 $CAN à 15

$CAN

* Parkland Corp PKI.TO : Desjardins augmente le prix cible de 41 $CAN à 47 $CAN

* Parkland Corp PKI.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $CAN à 47 $CAN

* Patriot Battery Metals Inc PMET.V : Cormark Securities réduit le prix cible de

21,50 $CAN à 19,50 $CAN

* Pet Valu Holdings Ltd PET.TO : RBC réduit le prix cible de 43 $CAN à 35 $CAN

* Peyto Exploration & Development PEY.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible

de 16,25 $CAN à 16,75 $CAN

* Pine Cliff Energy Ltd PNE.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 1,6 $

CA à 1,65 $ CA

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : Atb Capital Markets augmente le PT à 26,5 $CAN de 23 $CAN

* Prairiesky Royalty Ltd PSK.TO : Canaccord Genuity augmente le PT à 25,25 $CAN de

24,75 $CAN

* Quebecor Inc QBRb.TO : La Banque CIBC réduit le cours cible de 43 $ CA à 38 $ CA

* Rogers Communications Inc RCIb.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 76 $CAN à 67 $CAN

* Rubellite Energy Inc RBY.TO : Cormark Securities augmente l'objectif de 3,75 $ CA à 4,50 $ CA

* Rubellite Energy Inc RBY.TO : Stifel augmente le prix cible de 3,50 $CAN à 3,80 $CAN

* Silvercrest Metals Inc SIL.TO : Stifel augmente le prix cible de 7,50 $CAN à 7,75 $CAN

* Strathcona Resources Ltd SCR.TO : La Banque CIBC initie avec une cote de surperformance, PT

de 40 $CAN

* Suncor Energy Inc SU.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible de 52 $CAN à

53 $CAN

* Suncor Énergie Inc SU.TO : JP Morgan reprend la couverture avec une cote neutre; PT C$58

* Suncor Énergie Inc SU.TO : UBS augmente le prix cible de 52,5 $CAN à 55 $CAN

* Surge Energy Inc SGY.TO : Atb Capital Markets reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Surge Energy Inc SGY.TO : Atb Capital Markets reprend la couverture avec un prix cible de 13

$CAN

* Surge Energy Inc SGY.TO : BMO augmente le prix cible de 9 $CAN à 10,50 $CAN

* Surge Energy Inc SGY.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 14 $CAN de

12 $CAN

* Tamarack Valley Energy Ltd TVE.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 7 $CAN de

6,5 $CAN

* Tamarack Valley Energy Ltd TVE.TO : Canaccord Genuity augmente la cible à 5,75

$CAN de 5 $CAN

* Teck Resources Ltd TECKb.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 64,50 $ CA à 71 $

CA

* Telus Corp T.TO : La Banque CIBC réduit le prix cible de 29 $CAN à 26 $CAN

* Topaz Energy Corp TPZ.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 27,5 $ CA

à 28 $ CA

* Tourmaline Oil Corp TOU.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 93 $CAN de 92 $CAN

* Vermilion Energy Inc VET.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 24,5

$CAN à 25,5 $CAN

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : Atb Capital Markets augmente le prix cible à 16 $CAN de 15

$CAN

* Whitecap Resources Inc WCP.TO : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 13

$CAN à 15 $CAN