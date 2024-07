Toujours plombé par Gucci, Kering s'attend à un second semestre difficile

François-Henri Pinault, PDG de Kering ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe de luxe Kering, toujours plombé par sa marque phare Gucci, a annoncé mercredi un bénéfice net divisé par deux au premier semestre à 878 millions d'euros et prévoit que son résultat opérationnel courant "pourrait être en baisse de l'ordre de 30%" au second semestre.

"Dans un environnement de marché défavorable qui pèse sur notre chiffre d'affaires et notre profitabilité, nous travaillons avec constance à créer les conditions du retour à la croissance", déclare le PDG François-Henri Pinault cité dans un communiqué.

"Bien que le contexte actuel puisse influer sur le rythme d’exécution de notre stratégie, notre détermination et notre confiance sont plus fortes que jamais, ajoute-t-il.

Le groupe s'attend à un second semestre difficile en raison "des incertitudes pesant sur l’évolution de la demande" dans le luxe "au cours des prochains mois" et "après le ralentissement constaté au premier semestre 2024".

Le chiffre d'affaires au premier semestre est en recul de 11% sur un an, à 9 milliards d'euros, conforme aux prévisions établies par les analystes de Bloomberg et Factset.

Les ventes de Gucci ont chuté de 20% au premier semestre à 4 milliards d'euros. Depuis des mois, Kering tente de redresser la marque italienne qui représente près de 50% de ses ventes et les deux tiers de sa rentabilité opérationnelle.

Ces performances de Gucci "étaient relativement attendues", a expliqué lors d'un échange avec la presse Armelle Poulou, directrice financière de Kering, qui souligne que Gucci doit faire face à une "baisse importante dans le secteur du luxe en Asie Pacifique".

Les autres marques de Kering ne sont pas épargnées. Le chiffre d'affaires de Saint Laurent recule de 9% à 1,44 milliard d'euros. Les ventes de Bottega Veneta restent stables à 836 millions d'euros et la division "autres maisons" qui comprend Balenciaga voit son chiffre d'affaires reculer de 7% à 1,7 milliard d'euros.

En revanche, Kering Eyewear et Corporate, qui comprend la branche lunettes et beauté, progresse (+23%) et passe le milliard d'euros de ventes.