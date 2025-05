Touax: vers un transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Touax annonce qu'il soumettra au vote de ses actionnaires, lors de son AGM du 12 juin, l'approbation d'un projet de demande de radiation de ses titres des négociations sur Euronext Paris et d'admission concomitante sur Euronext Growth Paris.



Ce transfert permettrait au groupe de location de matériel de transport 'de simplifier son fonctionnement en réduisant les contraintes réglementaires et les coûts afférents à la cotation, tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés financiers'.



Cette cotation directe sur Euronext Growth Paris s'effectuerait par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles. Ce transfert aurait lieu au plus tôt le 13 août.





Valeurs associées TOUAX 4,240 EUR Euronext Paris +3,92%