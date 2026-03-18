Touax très prudent sur l'avenir après des résultats 2025 en baisse
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 17:57
Le volume d'affaires du spécialiste de la location de wagons de fret, barges fluviales et conteneurs s'est affaissé de 5,4%, à 156,1 millions d'euros, tandis que l'Ebitda opérationnel a reculé de 11%, à 52,7 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net a fondu de plus de moitié (-56%) à 1,7 million d'euros.
La société proposera le versement d'un dividende de 0,10 euro par action.
Touax a également indiqué que les incertitudes économiques, les conflits mondiaux, les menaces américaines sur les droits de douane et la faiblesse de la croissance européenne fragilisent la dynamique de croissance des échanges. Par conséquent, l'entreprise aborde l'avenir avec prudence en se basant sur veille stratégique approfondie et un pilotage renforcé de gestion des risques.
En 2026, tout en conservant une politique d'investissement prudente, Touax poursuivra ses investissements de manière équilibrée entre ses différentes activités.
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