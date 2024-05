TOUAX : Stabilité de l’activité au 1er trimestre 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 mai 2024 – 17 h 45

Stabilité de l’activité au 1 er trimestre 2024

36,4 millions d’euros de revenus sur les 3 premiers mois de l’année, stable par rapport au 1 er trimestre 2023 (-2%)

Revenus locatifs des matériels détenus en propre en hausse de +13,1 %

Le total des produits retraités des activités du 1 er trimestre 2024 s’élève à 36,4 millions d’euros (36,6 millions d’euros à devises et périmètre constants 1 ), comparé à 37,1 millions d’euros à la même période en 2023.

Produits retraités des activités (*) T1 2024



T1 2023



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 17 139 2 242 Prestations annexes 3 021 5 031 -2 010 Total activité locative 22 402 22 170 232 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 13 053 -840 Total activité vente de matériels 12 213 13 053 -840 Total Activité en propriété 34 615 35 223 -608 Commissions de syndication 424 0 424 Commissions de gestion 1 015 1 021 -6 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 326 861 -535 Total Activité de gestion 1 765 1 882 -117 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 1 -1 Total Autres 0 1 -1 Total Produits retraités des activités 36 380 37 106 -726

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué .

L’activité locative des matériels détenus en propre continue de progresser grâce à la croissance de la flotte en propriété et à la bonne tenue des taux d’utilisation de nos matériels, avec une hausse +13,1 % (+2,2 millions d’euros).

Les prestations annexes diminuent de -2,0 millions d’euros, principalement pour l’activité accessoire d’affrètement dans la division barge fluviale. Les ventes de matériels reculent de -0,8 million d’euros, notamment dans l’activité conteneur maritime.

Les activités de gestion sont stables (-0,1 million d’euros), avec la baisse des commissions de vente sur les matériels d’occasion appartenant aux investisseurs (-0,5 million d’euros) compensée par la hausse des commissions de syndication (+0,4 million d’euros).

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités T1 2024



T1 2023



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 12 234 11 124 1 110 Prestations annexes 1 137 1 938 -801 Total activité locative 13 371 13 062 309 Ventes de matériels détenus en propre 136 76 60 Total activité vente de matériels 136 76 60 Total Activité en propriété 13 507 13 138 369 Commissions de syndication 188 0 188 Commissions de gestion 558 538 20 Total Activité de gestion 746 538 208 Total Wagons de Fret 14 253 13 676 577 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 749 1 878 -129 Prestations annexes 1 196 2 072 -876 Total activité locative 2 945 3 950 -1 005 Ventes de matériels détenus en propre 1 0 1 Total activité vente de matériels 1 0 1 Total Activité en propriété 2 946 3 950 -1 004 Commissions de gestion 32 11 21 Total Activité de gestion 32 11 21 Total Barges Fluviales 2 978 3 961 -983 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 393 4 133 1 260 Prestations annexes 688 1 021 -333 Total activité locative 6 081 5 154 927 Ventes de matériels détenus en propre 8 955 10 211 -1 256 Total activité vente de matériels 8 955 10 211 -1 256 Total Activité en propriété 15 036 15 365 -329 Commissions de syndication 236 0 236 Commissions de gestion 425 472 -47 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 326 861 -535 Total Activité de gestion 987 1 333 -346 Total Conteneurs 16 023 16 698 -675 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 4 1 Total activité locative 5 4 1 Ventes de matériels détenus en propre 3 121 2 766 355 Total activité vente de matériels 3 121 2 766 355 Total Activité en propriété 3 126 2 770 356 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 1 -1 Total Autres 0 1 -1 Total Divers & éliminations 3 126 2 771 355 Total Produits retraités des activités 36 380 37 106 -726

L’activité Wagons de Fret progresse de +4,2 %, en hausse de +0,6 million d’euros, portée par le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre. Cette progression s’explique par les investissements réguliers, générant du chiffre d’affaires additionnel, et par le maintien du taux d’utilisation à 87 % en moyenne au 1 er trimestre 2024. Les activités de gestion enregistrent également une bonne dynamique, en hausse de +0,2 million d’euros avec la reprise des opérations de syndication.

L’activité Barges Fluviales voit son chiffre d’affaires reculer de -1,0 million d’euros par rapport au 1 er trimestre 2023. Cette diminution correspond à la baisse de son activité accessoire d’affrètement enregistrée en prestations annexes (avec un impact marginal sur le résultat, car les coûts d’affrètement baissent simultanément) et pour une moindre mesure à un taux moyen d’utilisation de 92,5 % au premier trimestre 2024 (contre 100 % l’année précédente). Le taux d’utilisation a néanmoins retrouvé un niveau de 100 % à fin mars 2024.

Les revenus de la division Conteneurs s’élèvent à 16,0 millions d’euros, en baisse de -0,7 million d’euros sur le trimestre. Avec la normalisation du marché du conteneur constatée depuis début 2023, les produits de ventes de conteneurs détenus en propre et les prestations annexes ( pick-up charges ) diminuent respectivement de -1,3 million d’euros et -0,3 million d’euros sur le trimestre. À l’inverse, le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre augmente de +1,3 million d’euros porté par un taux d’utilisation moyen en hausse à 96,7 % sur le trimestre (contre 95,1 % sur l’ensemble de l’année 2023).

L’activité de gestion diminue de -0,3 million d’euros du fait de commissions sur ventes de matériels d’investisseurs en léger retrait.

L’activité Constructions Modulaires présentée dans la ligne « Divers » poursuit en 2024 la dynamique enclenchée en 2023, affichant une hausse de +0,4 million d’euros (+13 %). L’ensemble de l’année s’annonce favorable, avec un carnet de commandes élevé.

PERSPECTIVES

La normalisation des trafics conteneurisés a pris fin en début d’année 2024, et les transports exprimés en TEU/miles sont maintenant attendus en hausse de 9,2% sur l’année, ou 4,1% si retraités de l’effet « Mer Rouge » (prévisions Clarkson d’Avril 2024). Ce rebond devrait entraîner une hausse de la demande locative. La croissance particulièrement résiliente aux USA devrait aussi entraîner une hausse des ventes.

Les trafics ferroviaires de conteneurs en Europe sont en baisse, témoignant d’un décalage entre la croissance des marchés américain et européen. Le marché ferroviaire tout comme le marché fluvial restent cependant porteurs, et Touax, en offrant son expertise dans les secteurs du transport intermodal, ferroviaire et fluvial, bénéficie d’une position unique au cœur des infrastructures de transports durables. Le groupe entend croître ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale, pour une économie décarbonée.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

12 juin 2024 : Assemblée Générale des actionnaires

18 septembre 2024 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

19 septembre 2024 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais





Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

ANNEXES

1 – Présentation comptable des Produits des activités

Produits des activités T1 2024



T1 2023



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 17 139 Prestations annexes 3 644 6 436 Total activité locative 23 025 23 575 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 13 053 Total activité vente de matériels 12 213 13 053 Total Activité en propriété 35 238 36 628 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 8 716 9 485 Commissions de syndication 424 0 Commissions de gestion 421 372 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 326 861 Total Activité de gestion 9 887 10 718 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 1 Total Autres 0 1 Total Produits des activités 45 125 47 347

2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée

Produits des activités T1 2024 Retraitement



T1 2024 T1 2023 Retraitement



T1 2023 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 19 381 19 381 17 139 17 139 Prestations annexes 3 644 -623 3 021 6 436 -1 405 5 031 Total activité locative 23 025 -623 22 402 23 575 -1 405 22 170 Ventes de matériels détenus en propre 12 213 12 213 13 053 13 053 Total activité vente de matériels 12 213 12 213 13 053 13 053 Total activité en propriété 35 238 -623 34 615 36 628 -1 405 35 223 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 8 716 -8 716 0 9 485 -9 485 0 Commissions de syndication 424 424 0 0 Commissions de gestion 421 594 1 015 372 649 1 021 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 326 326 861 861 Total activité de gestion 9 887 -8 122 1 765 10 718 -8 836 1 882 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 1 1 Total Autres 0 0 1 1 Total Produits des activités 45 125 -8 745 36 380 47 347 -10 241 37 106

1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 31 mars 2023

Pièce jointe