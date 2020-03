Touax : Résultats annuels 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 25 mars 2020 - 17:45

Votre solution de location opérationnelle pour un transport durable

RÉSULTATS 2019

Hausse du résultat opérationnel (+87%) à 15,1 millions d'euros

Hausse de l'Ebitda (+44%) à 36,9 millions d'euros

Bénéfice net avant impôt positif à 0,7 million

Forte base d'actifs tangibles avec une valeur de marché de 327,3 millions d'euros

« Après un recentrage réussi en 2018 sur nos activités de location de matériels de transport, le Groupe a poursuivi avec succès en 2019 le déploiement de son programme d'amélioration continue lui permettant d'afficher une hausse de ses résultats. » indiquent Fabrice et Raphael Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Ainsi, Touax voit la progression de l'ensemble de ses indicateurs de performance opérationnelle (+44% d'Ebitda, +87 % de résultat opérationnel) accompagnée de la reprise des investissements.

Les taux d'utilisation à fin décembre 2019 de wagons de fret (89,5%), de conteneurs (95,9%) et de barges fluviales (85,3%) sont à un niveau satisfaisant. L'activité constructions modulaires en Afrique se redresse aussi avec un développement significatif de son chiffre d'affaires.

Pour la première fois depuis six ans, le bénéfice net avant impôt est positif à 0,7 million d'euros et le résultat net, s'il est encore négatif, est en forte amélioration (+35% comparé 2018).

Enfin, la levée de 40 M€ et l'émission d'un Euro PP de 10 M€, ainsi que les 37,5 M€ syndiqués auprès d'investisseurs attestent de la confiance renouvelée des banques et des investisseurs qui soutiennent ainsi la stratégie d'investissement progressif du Groupe.

La valeur nette comptable par action est de 6,791 euros, et sur la base de la valeur de marché de nos actifs, la valeur de l'actif net réévalué2 par action est de 13,231 euros.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Conseil de gérance le 24 mars 2020 et ont été présentés au Conseil de surveillance ce jour. Les procédures d'audit sont en cours.

Eléments significatifs des comptes

Chiffres clés (en millions d'euros) 2019 2018 Produits des activités 169,0 154,5 Dont Wagons de fret 61,1 56,3 Dont Barges fluviales 11,8 14,5 Dont Conteneurs 81,8 76,4 Dont Divers et éliminations 14,3 7,3 Marge brute d'exploitation - EBITDAR (1) 90,3 83,1 EBITDA (2) 36,9 25,7 Résultat opérationnel courant 15,1 8,0 Résultat opérationnel 15,1 8,1 Résultat courant avant impôt (RCAI) 0,7 -2,1 Résultat net part du Groupe -2,7 -4,2 Dont résultat des activités poursuivies -2,0 -3,2 Dont résultat des activités en cours de cession/cédées -0,7 -1,0 Résultat net par action (€) -0,39 -0,59 Total actifs non courants 325,2 307,6 Total bilan 446,8 439,4 Capitaux propres de l'ensemble 123,1 129,1 Endettement net (3) 199,3 195,5 Flux opérationnels de trésorerie 8,3 4,7 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) 54 % 52 %

(1) l'EBITDAR (earnings before interest, tax, depreciation, amortization and rent) calculé par le Groupe correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations et des distributions aux investisseurs

(2) l'EBITDA correspond à l'EBITDAR diminué des distributions aux investisseurs

(3) Incluant 155,4 millions d'euros de dettes sans recours au 31 Décembre 2019

Eléments clés

Les produits des activités sont en hausse de 9,4%, s'établissant à 169 millions d'euros (164,2 millions d'euros à devises et périmètre constants 3 ) contre 154,5 millions d'euros en 2018. Les revenus de l'activité locative se sont établis à 134,8 millions d'euros contre 134,5 millions d'euros en 2018, en hausse dans les wagons de fret, une diminution dans les barges (Amérique du Sud), et une baisse dans les conteneurs (réduction de la flotte en gestion tandis que le chiffre d'affaires locatif en propre augmente +53,5%). Les ventes ont atteint 32,2 millions d'euros, contre 18,7 millions d'euros en 2018, notamment grâce aux opérations de négoce de conteneurs neufs et d'occasion. Les commissions de syndication et les plus-values sont en hausse à 1,9 million d'euros contre 1,3 million d'euros en 2018.

L'EBITDA atteint 36,9 millions d'euros en amélioration de 44% par rapport à l'année précédente.

L'EBITDA de la division Wagons de fret s'établit à 23,1 millions d'euros contre 22,9 millions d'euros en 2018, avec un taux d'utilisation en hausse (88,7% en moyenne sur 2019 : +3,8 points vs 2018). Dans un contexte de marché en croissance tiré par les besoins de remplacement des flottes, la division poursuit les investissements et bénéficie d'une augmentation progressive des tarifs locatifs.

La division Barges fluviales enregistre un EBITDA de 3,5 millions d'euros sur l'année comparé à 4,5 millions en 2018, principalement en raison d'un manque de dynamisme du marché sud-américain et de l'absence de cessions sur 2019.

L'EBITDA de la division Conteneurs augmente significativement à 8,8 millions d'euros sous l'effet de la reprise des investissements et de la hausse du trading des conteneurs neufs et d'occasion. La stratégie d'accroissement de la part d'actifs en propriété stimule la profitabilité, qui quadruple en 2019 comparé à 2018. Le taux d'utilisation est résilient à 97,1% en moyenne sur l'année (98,7% en 2018).

L'EBITDA des autres activités s'établit à 1,5 million d'euros, en forte progression (+5,4 millions d'euros) comparé à 2018 avec l'activité Constructions modulaires en Afrique qui se redresse grâce à une hausse de son carnet de commandes. L'impact total de la mise en œuvre de la norme IFRS 16 sur les contrats de location est de 1,3 million d'euros sur l'EBITDA.

Le résultat opérationnel s'établit à 15,1 millions d'euros, +86,6% par rapport à 2018 (8,1 millions d'euros).

s'établit à 15,1 millions d'euros, +86,6% par rapport à 2018 (8,1 millions d'euros). Le résultat financier est de 14,4 millions d'euros contre 10,2 millions d'euros en 2018. Le résultat financier intègre une perte de change exceptionnelle et non récurrente de 1,2 million d'euros sur des prêts intragroupe en USD qui n'a pas été compensée par une couverture du risque de change réalisée avec Monex Europe Markets Limited, un courtier anglais agréé et réglementé par la FCA au Royaume-Uni.

est de 14,4 millions d'euros contre 10,2 millions d'euros en 2018. Le résultat financier intègre une perte de change exceptionnelle et non récurrente de 1,2 million d'euros sur des prêts intragroupe en USD qui n'a pas été compensée par une couverture du risque de change réalisée avec Monex Europe Markets Limited, un courtier anglais agréé et réglementé par la FCA au Royaume-Uni. Le résultat courant avant impôt est de 0,7 million d'euros comparé à -2,1 millions d'euros en 2018. Les impôts s'élèvent à 1,5 million d'euros et se décomposent en un impôt différé de -0,6 million d'euros et une charge d'impôt courant de -0,9 million d'euros.

est de 0,7 million d'euros comparé à -2,1 millions d'euros en 2018. Les impôts s'élèvent à 1,5 million d'euros et se décomposent en un impôt différé de -0,6 million d'euros et une charge d'impôt courant de -0,9 million d'euros. Le résultat net part du Groupe est de -2,7 millions d'euros en amélioration de 35% comparé à -4,2 millions d'euros un an plus tôt. Il inclut (i) -0,6M€ de perte résiduelle sur l'activité constructions modulaires en Afrique, (ii) -0,7M€ de perte résiduelle sur les activités non poursuivies (constructions modulaires en Europe et USA), (iii) -1,2M€ sur la perte de change exceptionnelle ci-dessus mentionnée.

STRUCTURE FINANCIERE

Le bilan présente un total de 447 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 439 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Les actifs tangibles s'élèvent à 364 millions d'euros.

Les flux opérationnels de trésorerie s'établissent à 8,3 millions d'euros du fait de nombreux investissements (pour mémoire les investissements sont classés en flux opérationnels pour les loueurs opérationnel d'actifs).

La dette brute est de 239 millions d'euros, dont 65% sans recours. L'endettement net du Groupe ressort à 199 millions d'euros contre 195 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Le ratio de « Loan to Value » s'établit à 54% (52% au 31 décembre 2018).

Financements

En février 2019, des financements d'actifs au sein de la division Barges ont été signés pour un total de 6,8 millions d'euros, dont 3,9 millions pour le financement de nouvelles barges.

Le 21 juin 2019, Touax SCA a signé un prêt senior secured in fine de 40 millions d'euros, et de maturité 5 ans avec un investisseur institutionnel.

Ce financement a permis le refinancement de l'Ornane à hauteur de 23 millions; le solde étant dédié au financement du plan d'investissement du Groupe.

§ Le 1er août 2019, Touax SCA a réalisé une émission obligataire « senior unsecured » au format Euro PP d'un montant nominal de 10 millions d'euros de maturité 5,5 ans.

L'émission des Obligations a permis l'extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe.

Le produit net de l'émission est dédié au financement du plan d'investissement.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique très incertain à court terme, le modèle économique de TOUAX centré sur la location longue durée au service des transports durables (ferroviaire, fluviaux et Intermodaux) reste résilient.

Du point de vue structurel, les transports verts profiteront du fort soutien des consommateurs et des pouvoirs publics envers la baisse des émissions de CO2, et d'importants investissements sont nécessaires dans les wagons de fret, les barges fluviales et les conteneurs pour remplacer les flottes anciennes. La libéralisation du fret ferroviaire et la tendance à l'externalisation devrait continuer de soutenir les investissements dans ce type d'actifs.

A la date de rédaction de ce communiqué, la pandémie de COVID-19, n'a pas eu d'impact significatif sur le Groupe et ses activités. 76% des revenus locatifs budgétés en 2020 étaient déjà contractualisés au 1er janvier 2020. Jusqu'à ce jour, aucun retard n'a été enregistré dans les délais de règlement, aucun contrat commercial n'a été rompu et les tarifs sur les reconductions de contrats ne baissent pas.

Toutefois et dans ce contexte d'incertitude et de volatilité lié au COVID-19, Touax reste extrêmement vigilant et suit très précisément les évolutions de l'épidémie ainsi que l'exposition de ses collaborateurs qui travaillent à distance, à l'exception de l'usine de Constructions Modulaires au Maroc pour laquelle une rotation de la moitié de son personnel a été organisée toutes les deux semaines. Des ateliers de travail spécifiques sont mis en œuvre sur (i) la protection des équipes (ii) la surveillance accrue des impacts potentiels de l'épidémie sur nos activités, (iii) le respect de nos engagements de continuité d'activité envers nos clients, (iv) la stabilisation des chaines d'approvisionnement, et (v) la gestion prudente et le suivi de notre trésorerie.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

25 mars 2020 : Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels en français

27 mars 2020 : Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels en anglais

15 mai 2020 : Produit des activités du 1 er trimestre 2020

trimestre 2020 24 juin 2020 : Assemblée Générale des actionnaires

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00







1 Hors minoritaires de la division Rail et hors commissions de gestion





2 La valeur de marché est basée sur des expertises indépendantes utilisant à 50% la valeur de remplacement et à 50% la valeur d'utilité pour les wagons, la valeur d'utilité pour les conteneurs et la valeur de remplacement pour les barges fluviales sauf pour un contrat de longue durée en Amérique du Sud pour lequel la valeur d'utilité a été retenue. Cette valeur de marché se substitue aux valeurs nettes comptables pour la détermination de l'actif net réévalué.





3 A structure identique et basé sur les taux moyen de change 2018





